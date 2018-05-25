Замечательные новости для всех поклонников волшебного мира Земноморья писательницы Урсулы Ле Гуин. Её книги вновь попытаются экранизировать, и на этот раз у нас хорошее предчувствие.

Права на экранизацию фэнтезийного цикла приобрела продюсер Дженнифер Фокс. В своё время она работала над драматическими картинами «Стрингер», «Роман Израэл, Esq.» и «Майкл Клейтон». За последний фильм Фокс была номинирована на премию Оскар. Но дело не только в богатом опыте продюсера — когда Ле Гуин была жива, она лично благословила Фокс на адаптацию своих произведений.

Напомним, «Земноморье» включает в себя 6 книг и 3 отдельных рассказа. Первая трилогия, «Волшебник Земноморья», повествует о приключениях и судьбе волшебника Геда, одного из величайших Верховных Магов Земноморья. Чтобы исправить ошибки, совершённые в юности, ему приходится взвалить на свои плечи неподъёмную ношу миродержца.

Вторая трилогия называется «Сказания Земноморья». Она включает в себя одноимённый сборник рассказов, в котором освещаются совсем разные события мира: от основания школы магов на острове Рок и до появления чужака по прозвищу Чайка. К этому подциклу относят и два заключительных романа про Верховного мага Геда: «Техану. Последнее из сказаний о Земноморье» и «На иных ветрах».

«Земноморье» дважды экранизировали. В 2004-м году американский режиссер Роберт Либерман по заказу канала Sci-Fi снял телефильм «Волшебник Земноморья» по мотивам первых двух книг цикла. А в 2006 году японский режиссер Горо Миядзаки снял мультфильм «Сказания Земноморья» по мотивам третьего и четвертого романов цикла. Обеими экранизациями Ле Гуин осталась недовольна, и многие поклонники цикла с нею солидарны.

24 января в возрасте 88 лет Урсула Ле Гуин умерла.

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