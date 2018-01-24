Урсула Ле Гуин, знаменитая американская писательница, одна из лучших авторов фэнтези и НФ, умерла в своём доме в Портленде. Ей было 88 лет.

Урсулу Ле Гуин прославила её глубокая философская фантастика, в центре внимания которой — не технологии, а человек. Самые знаменитые её произведения — Хайнский цикл (история о галактической сверхцивилизации, основанной на принципах гуманизма) и цикл о Земноморье, ставший классикой фэнтези. Её книги были удостоены престижнейших жанровых премий и переведены на 40 языков. Стараниями Ле Гуин грань между фантастикой и «высокой литературой» была стёрта.

Смерть Ле Гуин — большая потеря не только для фантастики, но и для всей культуры.