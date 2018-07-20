Как сообщает That Hashtag Show, в готовящейся картине Тодда Филлипса знаменитого злодея будут звать Артур Флекк (Arthur Fleck). Это абсолютно новое имя для готэмского клоуна, так что авторы сайта уверены, что режиссёр сделает Джокера непохожим на все прежние его воплощения.

Кроме того, размышляя о том, как простой человек мог стать жестоким убийцей и психопатом, и основываясь на полученных ранее сведениях, журналисты строят новые предположения. Флекк якобы вернётся в Готэм, где будет проводить много времени со своей страдающей (или даже умирающей) матерью, Пенни. Возможно, именно её судьба и повлияет на психику Артура.

А учитывая, что мать будущего Джокера в молодости была одержима своим начальником, журналисты строят безумную теорию о том, что этим самым начальником был Уэйн-старший. Таким образом вырисовывается прямая связь между Тёмным рыцарем Готэма и его злейшим врагом.

Правда, если присмотреться к сокращённой версии предполагаемого имени Джокера (А. Флекк), станет ясно, что… в общем, как сказал бы сам Джокер, не стоит относиться к этому слишком серьёзно.

Премьера фильма о Джокере с Хоакином Фениксом состоится 4 октября 2019 года.

Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом выйдет осенью 2019 года История Джокера и его лучшие воплощения Вся правда о разных версиях одного из величайших суперзлодеев — от первых страниц комиксов до последних фильмов.