Фильм о Джокере, главную роль в котором получил Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор», «Знаки», «Мастер» (за эту роль он был номинирован на «Оскар») и другим картинам, выйдет 4 октября 2019 года. И название у фильма будет соответствующее — просто «Джокер». Об этом сообщили компании Warner Bros. и Village Roadshow.

Режиссёром ленты и одним из авторов сценария выступит Тодд Филлипс («Дорожное приключение», «Мальчишник в Вегасе»), а компанию ему составит сценарист Скотт Сильвер («8 миля»). Студия описывает фильм как «рассказ о человеке, которого общество сбросило со счетов, — и это не просто бескомпромиссный взгляд на конкретного персонажа, но и поучительная история в самом широком смысле».

Как сообщалось ранее, съёмки мрачной и в чём-то экспериментальной картины могут начаться уже в этом сентябре в Нью-Йорке. А бюджет фильма составит примерно 55 миллионов долларов.

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