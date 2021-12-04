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    Новости

    Жуткий, но многообещающий трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Ридли Скотта

    4 декабря 2021
    04.12.2021
    1239
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    HBO Max опубликовал трейлер второго сезона научно-фантастической саги Ридли Скотта «Воспитанные волками».

    В первом сезоне после гибели Земли андроиды Мать и Отец прибывают на планету Kepler-22 b с целью восстановить человеческую популяцию. Вырастив эмбрионы в искусственной матке, они должны воспитать детей со строго научным взглядом на мир. Однако на ту же планету прибывает Ковчег выживших с религиозными фанатиками-митраистами. Рано или поздно фанатикам и андроидам придется столкнуться.

     

    Во втором сезоне сериала андроиды Мать и Отец вместе с человеческим потомством из шести детей присоединяются к недавно сформированной атеистической колонии в загадочной тропической зоне планеты Kepler-22 b. Попытки освоиться в этом странном новом обществе — это только начало их проблем, поскольку «естественное дитя» Матери угрожает привести к вымиранию последние остатки человеческой расы.

    Сериал вернется на экраны 3 февраля.

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     Александра Злотницкая |  17.10.2020

    Новый сериал напоминает «Прометея»: красиво, философски — но нудновато и нелогично. И не слишком научно-фантастически.

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