Жуткий, но многообещающий трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Ридли Скотта

HBO Max опубликовал трейлер второго сезона научно-фантастической саги Ридли Скотта «Воспитанные волками».
В первом сезоне после гибели Земли андроиды Мать и Отец прибывают на планету Kepler-22 b с целью восстановить человеческую популяцию. Вырастив эмбрионы в искусственной матке, они должны воспитать детей со строго научным взглядом на мир. Однако на ту же планету прибывает Ковчег выживших с религиозными фанатиками-митраистами. Рано или поздно фанатикам и андроидам придется столкнуться.
Во втором сезоне сериала андроиды Мать и Отец вместе с человеческим потомством из шести детей присоединяются к недавно сформированной атеистической колонии в загадочной тропической зоне планеты Kepler-22 b. Попытки освоиться в этом странном новом обществе — это только начало их проблем, поскольку «естественное дитя» Матери угрожает привести к вымиранию последние остатки человеческой расы.
Сериал вернется на экраны 3 февраля.
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