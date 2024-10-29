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«Зона никогда не была дружелюбным местом» — новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Дмитрий Кинский
7 ноября 15:17
192
1 минута на чтение
GSC Game World опубликовала новый геймплейный трейлер долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Ролик посвятили оружию, которое можно улучшать как с помощью найденных обвесов, так и у оружейников за отдельную плату.
Подготовка — ключ к выживанию. Но не забывай, что это место кишит сюрпризами.
Релиз игры состоится 20 ноября на XSX/S и ПК.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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