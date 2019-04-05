Издание Buzzfeed обратило внимание, что на eBay начали перепродавать купленные билеты на первые дни проката «Финала». Похоже, кто-то решил сыграть на чувствах фанатов, которым хочется увидеть картину раньше других. Цены устанавливают просто заоблачные.

Так, например, в Нью-Джерси продаются билеты за 500 долларов. А в Оклахоме уже за 2500 долларов. В Сиэттле цена доходит до 5000 долларов. А в Нью-Йорке за билет просят какие-то феноменальные 9199 долларов. И кто-то уже сделал первую ставку! И это при этом, что билет куплен на 28 апреля, то есть фильм будет идти в прокате два дня.

Ранее поклонники «Мстителей» обвалили сайты американских и канадских кинотеатров, на старте продаж страницы просто не выдерживали наплыва и либо не открывались, либо работали с ошибками. Как отметила компания Fandango, за первый час продаж билетов «Финал» поставил абсолютный исторический рекорд.

В российский широкий прокат «Мстители: Финал» выходят 29 апреля. Московские зрители смогут увидеть фильм раньше — 23 апреля на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).