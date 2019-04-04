На конвенте CinemaCon в Лас-Вегасе, который проходит с 1 по 5 апреля, студия Disney показала две новые сцены из фильма «Мстители: Финал». Естественно, в сети роликов пока нет, но отрывки уже пересказали журналисты IGN.

Относиться к этой информации стоит с долей скептицизма ещё и потому, что Marvel может не включить какие-то части этих сцен в итоговый вариант для кинотеатров.

Осторожно, спойлеры! Премьера фильма в России состоится совсем скоро. Если не хотите портить себе впечатления, почитайте, как Таноса побеждали в комиксах

Первая сцена

Этот отрывок начинается в штаб-квартире Мстителей. В кадре появляются Капитан Америка, Черная Вдова, Тор, Брюс Баннер, Роуди, Ракета и Небула — все они находятся в одной комнате вместе с Капитаном Марвел. Кэрол Денверс собирается оставить команду. Когда её спрашивают, куда она идёт, Кэрол отвечает: «Убить Таноса».

Мстители отвечают Капитану Марвел, что они всегда работают в команде, но Кэрол это не волнует. Роуди относится к ней с предубеждением, даже несмотря на прошлое Кэрол в ВВС, и интересуется, где же она была всё это время, пока они защищали Землю. Капитан Марвел отвечает, что есть ещё много других планет, которым не повезло — у них нет Мстителей. И этот ответ приходится по душе Стиву.

После этого Кэрол говорит, что знает кого-то, кому известно местонахождения Таноса, но её прерывает Небула. Она отвечает, что и так в курсе, где титан, потому что он уже раскрыл ей свой план. Небула вспоминает, что даже когда Танос пытал её, она все ещё пыталась ему угодить. И он рассказал ей, куда отправится, когда исполнит свою задумку.

Ракета показывает команде голограмму планеты, где два дня назад зафиксировал такой же всплеск энергии, который производила Перчатка Бесконечности, когда Танос использовал её на Земле. Это указывает на то, что титан снова использовал Камни. Во время диалога Кэрол и Мстителей звучит фраза: «Давайте используем их, чтобы вернуть всё на свои места».

Брюс интересуется, получится ли что-то изменить на этот раз. В ответ Наташа говорит, что они должны использовать любой, даже самый маленький шанс, чтобы спасти всех. Капитан Марвел отвечает, что теперь у Мстителей есть она — в этом вся разница.

После этого идёт сцена, которая уже была показана в трейлере. Тор призывает свою Гром-секиру, смотря на Кэрол. Отрывок заканчивается тем, что Кэп говорит: «Давайте найдём этого сукиного сына».

Вторая сцена

Второй отрывок короткий и шуточный. Мстители отправляются в космос на Бенатаре (том самом корабле, на котором Тони и Небула спаслись с Титана). Старк и Беннер в кадре не появляются. Ракета спрашивает, кто ещё не бывал в космосе — руки поднимают Стив, Наташа и Роуди. После этого Ракета просит их не блевать на корабле.

Далее камера фокусируется на глазах Капитана Америка, в которых отражаются звёзды. Бенатар совершает гиперпрыжок.

Похожие сцены уже появлялись в последнем трейлере фильма. После разговора Тора и Кэрол в ролике показали всю команду Мстителей, включая Тони Старка и Человека-муравья. По словам журналистов IGN, в новой сцене этих героев не было. Гиперпрыжок Бенатара мы тоже уже видели в трейлере.

В российский широкий прокат «Мстители: Финал» выходят 29 апреля. Московские зрители смогут увидеть фильм раньше — 23 апреля на 41-м Московском международном кинофестивале (ММКФ).