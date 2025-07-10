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Новости

Зрители в восторге от «Супермена» Джеймса Ганна

Дмитрий Кинский
10 июля 14:29
317
1 минута на чтение
Пользовательский рейтинг «Супермена» на Rotten Tomatoes составил 96% свежести — на основе 1000 оценок.
Их оставили верифицированные зрители, которые приобрели билеты на супергеройский блокбастер.
Как отмечают пользователи Rotten Tomatoes, у Джеймса Ганна получился очень «комиксный» и веселый фильм с крутыми экшен-сценами и хорошей актерской игрой.
Юзеры киноагрегатора Letterboxd тоже тепло приняли «Супермена», там у фильма четыре балла из пяти возможных.
Автор рецензии с 3500 лайков сравнил ленту с «Человеком-пауком» Сэма Рэйми и очаровательными мультфильмами, которые крутят по субботам утром.
Ранее аналитики спрогнозировали, что «Супермен» заработает около 200 миллионов долларов в первые выходные.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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