Криптовалюты, биткойн, майнинг: в чём суть?

В последние несколько месяцев мир захлестнула новая «золотая лихорадка». Пользователи массово скупают видеокарты, чтобы настроить «ферму» по добыче криптовалют. Из-за этого цены на видеокарты взлетели в полтора-два раза, и достать их теперь почти невозможно. Так в чём же феномен криптовалют и почему их все «майнят»? Как виртуальные деньги изменили мировую экономику и к чему это приведёт?

Почему «крипто»?

Как видно уже по названию, в основе любой криптовалюты лежит технология криптографического алгоритма. На сегодняшний день, по данным агрегатора Bitmakler, самой распространённой криптовалютой в мире остаётся биткойн. Он настолько популярен, что иногда словом «биткойн» называют вообще любые криптовалюты, хотя это, конечно, не так. Он сродни доллару в мире физических денег.

Ключевая идея криптовалюты: шифрование используется не для того, чтобы скрыть какие-то данные, а чтобы, наоборот, гарантировать неизменность цепочки блоков транзакции (обычно её называют «блокчейном»). Блокчейн — это хранилище информации обо всех операциях внутри системы, обеспечивающей выпуск криптовалюты. Любая операция будет записана в блок, в котором содержатся не только сведения о текущей транзакции, но и информация о предыдущем фрагменте. Таким образом, все блоки можно выстроить в одну цепочку, позволяя проследить историю операций в этой базе.

Блокчейн можно сравнить с бухгалтерской книгой — в ней отображены все-все-все движения криптовалюты, с тем лишь исключением, что записи связаны между собой шифрованием. Чтобы изменить данные в любом блоке, придётся менять всю цепочку, а для это понадобятся огромные вычислительные мощности. Уже после шестого блока количество операций для подделки настолько астрономически велико, что это можно считать невозможным.

Структура блокчейна обеспечивает криптовалютам два ключевых свойства: анонимность и децентрализацию. Все участники системы анонимны по умолчанию — пользователю не нужно знать ни имени, ни адреса другого участника, только его публичный ключ (случайную комбинация букв и цифр). Этого ключа достаточно, чтобы совершить транзакцию — например, переслать немного биткойнов. Система одновременно прозрачна и анонимна: в блокчейн записываются все совершённые транзакции (и, соответственно, ключи участников), но при этом владельца ключа отследить невозможно.

Кстати, анонимен и создатель технологии блокчейна. Традиционно считается, что биткойн создал японский программист Сатоси Накамото, но это, скорее всего, псевдоним группы программистов, так как его никто никогда не видел. В мае 2016 года австралийский предприниматель Крейг Райт публично заявил, что он тот самый Сатоси Накамото (в расследованиях СМИ его уже называли одним из вероятных претендентов). Однако и в этой истории остаётся много белых пятен. Ведь все доказательства, которые Райт передал СМИ, лишь косвенно указывают на его причастность к созданию биткойна.

Децентрализация означает, что в мире не существует какого-то единого «банка» криптовалюты, который бы выпускал цифровые деньги. Вместо этого любой участник может самостоятельно «выпускать» биткойны, используя для этого мощности своего компьютера. Этот процесс называется «майнинг» (от англ. mining — «добыча»). Задача специальной программы сводится к тому, чтобы создать и встроить в общую систему новый блок, используя криптографический алгоритм. Однако создать их можно только методом перебора, и чем длиннее цепочка, тем больше вычислений потребует создание новых биткойнов. Поэтому некоторые пользователи собирают целые «фермы» из процессоров для майнинга — так гораздо выше шанс «добыть» немного виртуальных денег.

Всё это напоминает времена Золотой лихорадки, когда люди перекапывали тонны земли, чтобы отыскать хоть немного ценного металла. Кстати, биткойны действительно часто сравнивают с золотом — потому, что количество биткойнов как криптовалюты конечно. И чем меньше их остаётся, тем труднее их достать.

Признание биткойна

Технология криптовалют сродни прорыву — она способна навсегда изменить процесс перемещения денег, акций и иных финансовых ресурсов. Криптовалюты избавлены от посредников, а это значит, что участники системы смогут значительно сэкономить свои средства. Испанский инвестфонд Santander InnoVentures подсчитал, что технология блокчейна уже к 2022 году позволит банкам сберегать около 20 миллиардов долларов в год. Это будет возможно благодаря устранению центральных органов и обходу медленных и дорогих систем платежей.

Президент Сбербанка России Герман Греф видит в криптовалютах будущее денежного оборота. Он считает, что «блокчейн — идея такого же уровня, как и интернет». Сам Греф признавался, что содержит некоторые средства в биткойнах. Солидарен с ним и вице-призедент Сбербанка Андрей Шаров: он предсказывает, что через десять лет криптовалюты попросту вытеснят банки. Участники системы смогут провести платёж или получить кредит без каких-либо посредников.

В последние годы криптовалюты начали замечать и на государственном уровне. В США биткойны приравнены к обычному товару, а в Греции во время кризиса 2015 года их можно было обналичить в специальных автоматах. А первой страной, которая признала биткойны платёжным средством, стала Япония. Это произошло в апреле 2017 года, и во многом благодаря этому курс криптовалюты с тех пор вырос почти в два раза.

Постепенно криптовалютами начинают интересоваться и частные компании. Одной из них стала крупнейшая онлайн-платформа по продаже компьютерных игр Steam. Недавно разработчики дали пользователям возможность оплачивать покупки с помощью биткойнов.

Проблемы криптовалют

Анонимность — главная причина популярности криптовалют у злоумышленников. Поскольку участника операции невозможно отследить, пользователь таким образом может заплатить за любую услугу — от невинного заказа пиццы (именно так впервые использовали биткойн) до приобретения оружия, наркотиков и оплаты наёмных убийц. Самое громкое дело, связанное с биткойнами, произошло несколько лет назад, когда ФБР накрыло владельцев интернетмагазина «Шёлковый путь» (Silk Road), который торговал незаконными товарами. Сделки могли оплачиваться только с помощью биткойна. ФБР оценило весь товарооборот примерно в 10 млн биткойнов (это около 1,5 миллиарда долларов по курсу того времени).

Но проблема криптовалют заключается не только в людях, которые используют их для незаконных сделок. Главные технологические преимущества — децентрализация и анонимность — оборачиваются против биткойна. Поскольку криптовалюта децентрализована, это значит, что у неё отсутствует хоть какая-то система контроля. Более того, по сравнению с реальными денежными запасами она ничем не обеспечена.

Все эти факторы приводят к колебаниями курса и невозможности делать хоть сколько-нибудь точные прогнозы. По весне 2015 года курс биткойна подскочил на 20%, а весной уже 2017 года курс рос каждый день едва ли не по 10%. Проследить всю историю можно вот здесь.

Подобные случаи сильно подрывают доверие участников сети — и это не говоря о простых обывателях, которые только-только освоили банковские карточки. Из-за своей экзотичности и хаотичности криптовалюты ещё нескоро найдут одобрение в обществе, а владельцы биткойнов надолго останутся подозрительными личностями и потенциальными злоумышленниками.

Будущее криптовалют

Тем не менее криптовалюты показали свою эффективность и независимость, их влияние признали ведущие финансовые аналитики, и игнорировать такое явление уже попросту непрофессионально. Так, швейцарский банк UBS в апреле 2015 года открыл лабораторию по изучению блокчейна. Специалисты планируют использовать блочные цепи для создания криптовалюты Settlement Coin и проведения транзакций. Финансовая корпорация Citigroup тестирует собственную криптовалюту Citicoin. Банки по всему миру интересуются этой технологией, ведь в противном случае они останутся не удел.

С другой стороны, будущее криптовалют действительно туманно. Политика финансовых властей может привести либо к их запрету, либо к полному контролю. Централизация системы и деанонимизация пользователей сведут на нет преимущества криптовалюты. Конечно, такой шаг может помочь их популяризации: представьте, что биткойнами можно расплатиться в супермаркете или заказать товар из интернет-магазина. Но сейчас то же самое можно совершить при помощи простых банковских карточек. По сути, это станет лишь искусственным ограничением для технологии блокчейна, и о развитии можно будет забыть.

Подобный сценарий приведёт к появлению бесчисленных ответвлений (так называемых «форков») и новых форм криптовалют (обычно их называют альткойнами, от англ. altcoin — «альтернативная валюта»). Уже сейчас по данным агрегатора Bitmakler их насчитывается более двух тысяч. Они различаются по методам шифрования, по конечному запасу валюты и по курсу относительно биткойнов. И на фоне «официальных» криптовалют, которые встанут на вооружение у государств, форки и альткойны станут примерно тем, чем сейчас являются сами биткойны — полулегальной, непонятной и экзотической валютой.

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