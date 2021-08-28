Виртуальные государства: Советская республика Америки, вольная Антарктида и царь Николай III

Территория княжества Силенд — 0,025 км² (и то если учитывать все этажи), а население — около 50 человек. Когда в Силенде случился пожар, большая часть государства сгорела, после чего в нём сделали ремонт. А всё потому, что Силенд занимает одну лишь зенитную платформу Рафс-Тауэр в 11 километрах от британского берега, и больше никаких владений у этого микрогосударства нет. Впрочем, о Силенде знают почти все. Мало кто догадывается о том, что подобных псевдогосударственных образований существуют сотни и тысячи.

Микрогосударство — это организация, имеющая формальные признаки суверенитета, но при этом не признанная ни одним из государств — членов ООН. Не стоит путать микрогосударства с непризнанными или частично признанными республиками, которые фактически контролируют хотя бы часть заявленных территорий. Микрогосударство отличается от них в лучшую сторону уже тем, что чаще всего вообще не претендует на территории, принадлежащие какой-либо стране. Основатели микрогосударств захватывают ничейные земли (как в случае с Силендом), легально выкупают для своих целей острова или даже архипелаги либо просто объявляют государством собственную ферму, не претендуя на окрестные земли и не мешая соседям. Есть и такое явление, как виртуальное государство: оно имеет признаки суверенитета, но вообще не обладает землёй. Признаки выражаются в филателистических эмиссиях, чеканке юбилейных монет, выпуске паспортов (являющихся не более чем сувенирами) и так далее.

Италия, которую забыли

Один из первых примеров микрогосударства — княжество Себорга. С 954 года в итальянской Лигурии существовало государство Себорга, основанное монахами-бенедиктинцами. В течение длительного периода оно было независимым, но к XVII веку «растворилось» в вечных итальянских территориальных спорах и локальных конфликтах. К XIX веку все упоминания Себорги как географической области исчезли из официальных документов. И в 1963 году торговец цветами Джорджо Карбоне заметил, что Себорга, существуя в реальности, не была обозначена как подчинённая Италии территория. Ведь она просто не упоминалась в документах об итальянской государственности, подписанных после окончания Второй мировой войны!

Воспользовавшись этим, 14 мая 1963 года Карбоне провозгласил независимость Себорги и объявил себя князем Джорджо I. И пусть современная Себорга — это крошечный городок с населением около 300 человек, Джорджо этого оказалось достаточно. Свой дом он объявил княжеским дворцом, организовал армию из одного человека (им стал друг Джорджо, кадровый военный) и принялся за разработку государственных символов. Карбоне печатал марки, монеты («луиджино»), паспорта, создал герб и флаг княжества. Жители города продолжали платить налоги Италии, и поэтому местного самодержца никто не трогал. Зато в город стали стекаться туристы.

В течение сорока с лишним лет Джорджо I вёл себя как истинный чудак. Он регулярно отправлял в Рим ноты о независимости Себорги, учреждал национальные праздники, выдавал жителям официальные документы княжества и при этом вполне ладил с мэром города, который не мог нарадоваться на приток туристов. Рим князя не трогал. В 1995 году Себорга провела референдум о независимости, и 304 из 308 жителей города проголосовали за самостоятельность княжества! Слава цветочника вышла за пределы Италии.

Туристы стекались потоком и покупали луиджино по 6 долларов США за штуку, что делало деньги Себорги весьма ценной «валютой». Карбоне создал ряд министерств, в том числе обороны, образования и здравоохранения. Среди комических законов, изданных Джорджо, был закон о важности и необходимости курения — сам он был заядлым курильщиком.

Но в 2009-м Карбоне скончался, не оставив наследников. Жители города не стали отказываться от статуса княжества, тем более что Себорга уже наладила вполне реальные международные отношения с несколькими десятками государств. Новым монархом был избран бизнесмен Марселло Менегатто. Италия продолжает игнорировать себоргских чудаков. Чудаки продолжают платить налоги Италии, зарабатывая на туризме в своё «государство». Всё всех устраивает.

История Себорги показывает, что микрогосударства чужды сепаратизма. Все ноты об отделении делаются скорее для забавы. Хотя далеко не все государства могут смириться с тем, что кто-то просто говорит о независимости.

Фермерская доля

Себорга — пример микрогосударства, образованного на территории города и поддержанного жителями. Но значительно чаще микрогосударствами становятся частные владения. Самый известный пример такого образования — княжество Хатт-Ривер в Австралии.

Его история началась с того, что в 1969 году правительство Австралии ввело квоты на выращивание пшеницы, серьёзно ограничив возможности богатых фермеров. Более всего это не устроило Леонарда Кэсли, владевшего примерно 40 км2 земли. В течение года он боролся против закона, писал жалобы, устраивал при поддержке других фермеров пикеты, но это ни к чему не привело.

Тогда Кэсли просто объявил территорию своей фермы независимым государством и официально сообщил правительству, что выходит из-под юрисдикции Британского содружества, отказываясь признавать Елизавету II своей королевой. Фермер переписывался с рядом государственных чиновников, в том числе с генералом-губернатором Австралии Полом Хэзлаком. В ответ на объявление независимости премьер-министр Уильям Макмэхон сообщил, что сепаратизм в данном случае будет считаться угрозой национальной безопасности и подсудным делом.

Но Кэсли сослался на Акт о государственной измене 1495 года (в Британском содружестве законы остаются в силе хоть тысячу лет, если их никто специально не отменял), в соответствии с которым любой человек, если он служит королю и фактически соблюдает законы, не может быть обвинён в государственной измене и сопутствующих преступлениях, даже если его деяние формально имеет её признаки. То есть, по сути, на своей земле Кэсли мог делать всё что угодно и не подлежал никакой критике и тем более наказанию, пока исправно платил налоги.

Официально правительство Австралии должно было признать или не признать независимость Хатт-Ривер в течение двух лет. Но ответ так и не пришёл, и Кэсли снова воспользовался лазейкой в законе, чтобы 21 октября 1972 года честно и окончательно назначить себя руководителем новообразованной страны — Провинции Хатт-Ривер.

Дальше всё было как обычно: монеты, марки, паспорта, министерства. Количество жителей Хатт-Ривер никогда не превышало 30 человек, но зато паспортов провинция напечатала порядка 15 тысяч — этот «документ» и сейчас можно приобрести через интернет. В 2006-м Кэлси переименовал провинцию в княжество, а себя объявил монархом — это увеличило и без того немалый поток туристов, стремящихся посетить «государство». Валютой княжества был и остаётся хатт-риверский доллар, соотносящийся с австралийским один к одному. Интересно, что в княжестве есть не только Министерство обороны, но даже ВВС (в виде кукурузника) и ВМФ (в форме катера).

Вообще, идея построения микрогосударства в пределах одной фермы достаточно популярна. В 1977 году 15-летний житель Невады Кевин Бо и его друг Джеймс Спилман придумали собственное «детское» государство — республику Вульдштейн. Потом они выросли, но Бо не забыл своё развлечение и в 1998-м купил участок под Дэйтоном, где на полном серьёзе объявил о создании независимого государства Молоссии. В Молоссии на данный момент четверо жителей — сам Бо, его жена и двое детей, а также несколько домашних животных. При этом у государства есть официальная граница и даже таможня, следящая за потоком товаров на ферму Бо общей площадью 5300 м2 (площадь Ватикана — 440 000 м²).

Примеров подобных образований сотни, но это далеко не самый экзотический вариант.

Микронации Антарктики

Антарктида не принадлежит ни одному из государств мира — её статус был закреплён в Договоре об Антарктике 1959 года. При этом множество стран, в том числе подписавших Договор, регулярно заявляют о территориальных претензиях на самый холодный материк в мире. Кто-то хочет остров, а кто-то сектор, в десятки раз превышающий собственную территорию заявителя. Конечно, столь огромная нейтральная земля не могла не вызвать бум микронаций. Суммарно на ледяную пустыню в разное время претендовало более 40 виртуальных государств — Фландренсис, Вестарктика, Алсумса, Нонулузия, Болкар, Субения, Сурмаса и даже Советская республика Северной Америки!

Две наиболее известных формации — это Фландренсис и Вестарктика, которые не только признают друг друга, но и умудрились поцапаться из-за территориальных претензий. Вестарктику основал американец Тревис Макгенри в 2001 году. Претендует он на конкретную территорию — Землю Мэри Бэрд, узкий сектор, где расположены американские и российские исследовательские станции, а также остров Петра I, на данный момент оспариваемый у нейтральных земель Норвегией. Дело в том, что до подписания договора 1959 года ни одно государство не успело заявить свои права на Землю Мэри Бэрд, а после подписания такие заявления потеряли смысл. Поэтому Земля всегда была нейтральной территорией. Макгенри банально заявил на неё свои претензии, подобно тому как реальные государства претендуют на другие земли Антарктиды. У Вестарктики есть валюта (вестарктический доллар), филателия, паспорта — всё как обычно, хотя сам Макгенри ни разу не выезжал из родных штатов на «свои» территории.

Фландренсис основал бельгиец Нильс Вермеерш. Как и Макгенри, он разослал почти во все правительства мира письма с территориальными претензиями на ряд антарктических земель. К делу Вермеерш подошёл серьёзно: его «государство» не просто чеканит монеты и эмитирует марки, но также имеет ряд политических партий (паспорта Фландренсиса выданы примерно 130 людям) и даже печатает свою газету. Конфликт с Вестарктикой произошёл из-за того, что Вермеерш первоначально заявил свои претензии и на Землю Мэри Бэрд — но позже отозвал их.

Помимо этих двух формирований, в Антарктике есть ещё ряд интересных «государств». Например, в 2006 году гражданин США Захария Верцетти заявил о независимости от Штатов Советской республики Северной Америки (СРСА). Верцетти начал раздавать паспорта направо и налево, а затем предъявил претензии на бывший советский сектор Антарктики, всю Северную Африку и целую кучу островов. Суммарная территория СРСА могла бы стать 17-й по размерам среди государств мира! Впрочем, из-за претензий на африканские территории СРСА пришлось вступить в конфликт с другой микронацией — Нотталоттой. Виртуальная борьба длится до сих пор.

А в другом антарктическом микрогосударстве, королевстве Болкар, были даже гражданская война и революция! Это государство с претензиями на бывший американский сектор основал в 2011 году чешский эмигрант Тодд Михаил Болкар, назначив себя королём Тоддом I. Гражданская война произошла, когда Тодд предложил своему брату Эндрю стать гражданином Болкара, а тот отказался и основал собственное микрогосударство. Братья поссорились. «Война» продолжалась вплоть до конца 2012 года.

На данный момент на различные территории Антарктиды претендует 17 микрогосударств. Большинство из них входят в AMU — Союз антарктических микрогосударств, основанный герцогом Фландренсиса, королём Финизмунда и президентом Штата Мария. Основное занятие AMU — разрешать территориальные споры между членами союза. Да, чёрт побери, это смешно. Зато как круто люди умеют развлекаться, не правда ли?

Тысяча мелочей

В принципе, истории большинства микронаций похожи. Но есть ещё две интересные структуры, достойные отдельного рассказа, — Христиания и Ланди. Они очень разные, однако при этом значительно более заметны, нежели микронации, существующие лишь в квартирах или головах своих основателей.

Ланди — это довольно крупный остров (4,45 км2) в Бристольском заливе неподалёку от побережья Девона. Как и на большинстве британских островов, на нём есть все обязательные достопримечательности — «стоячие камни», установленные до нашей эры и испещрённые средневековыми надписями, построенный в XIII веке замок Мариско и монастырь с кладбищем, церковь XIX века, два маяка и оборонные доты времён Второй мировой. И, конечно, остатки затонувшего крейсера «Монтегю», одна из дайверских мекк Великобритании.

В 1834 году некто Уильям Хадсон Хэвен выкупил Ланди у Великобритании и объявил его «свободным островом». Он продолжал платить налоги в британскую казну, и потому его никто не трогал. Известный архитектор Джон Нортон, нанятый Хэвеном, воздвиг на острове особняк. Впоследствии Уильям завещал остров своему сыну Хадсону, построившему там церковь Святой Елены. Остров принадлежал Хэвенам до 1924 году, после чего был продан бизнесмену Мартину Коулзу Харману — и тот решил развить «независимость». Он объявил себя королём Мартином I, начал печатать марки и чеканить монеты, а местные деньги назвал «паффинами», что на русский переводится как «ту`пик» — есть такая птица. Один паффин был приравнен к одному пенни. Возник конфликт с правительством, потому что шутки шутками, а печатать свои монеты в Великобритании по закону от 1870 года никто, кроме государства, не имел права. Палата Лордов признала Хармана виновным в преступлении и приговорила к штрафу.

Но даже без собственных денег Ланди как «независимое государство» с пиком населения в 9 человек и паромным (читай — лодочным) сообщением с основной землёй просуществовало до 1969 года, когда миллионер Джек Хэйуорд купил остров после смерти Альбиона, младшего сына Мартина Хармана. Хэйуорд подарил остров Национальному фонду объектов исторического интереса либо природной красоты, то есть, по сути, вернул государству. А собственные марки Ланди печатает до сих пор в качестве туристических сувениров. К слову, оригинальные марки Хармана действительно «работали» — ими можно было оплатить доставку письма от особняка на острове до ближайшего почтового отделения на основной британской земле.

Другой пример оригинального микрогосударства — это датская Христиания, вольная страна хиппи прямо в Копенгагене. Вольный город Христиания представляет собой один квартал датской столицы с центральной улицей Пушер-стрит. В сентябре 1971 года колония хиппи вселилась в заброшенные военные казармы и объявила, что находится вне датской юрисдикции. За последующие годы территорию пытались захватить местные банды, регулярно проводились полицейские рейды и облавы — однако колония не только давала отпор, но и благополучно росла. Особенно власти раздражало то, что в среде хиппи свободно продавался гашиш и другие наркотики.

К 2011 году ситуация накалилась до предела. На Пушер-стрит по-прежнему торговали наркотиками, а квартал площадью 0,34 км2 был огорожен баррикадами со всех сторон, не считая двух входов. Выгнать примерно 1000 жителей Христиании на улицу правительству не позволяли законы. В итоге был найден выход: жителям предлагалось просто выкупить свои территории у города по ценам значительно ниже рыночных и таким образом легализоваться. Правда, согласились на это не все — легализация продолжается до сих пор.

В Христиании действуют свои законы: запрещены автомобили, оружие, взрывчатые вещества, бронежилеты. В квартале есть магазины и кафе — он живёт как обычная часть Копенгагена. Правда, попасть туда непросто.

Причины образования виртуальных государств По современной классификации существует девять основных причин, по которым образуются виртуальные государства. Социально-экономические ситуации , в рамках которых группа людей не согласна с политикой государства и образует новую структуру непосредственно на его территории (выкупленной или самозахваченной). Примеры — Христиания (Дания), Емтланд (Швеция).

, в рамках которых группа людей не согласна с политикой государства и образует новую структуру непосредственно на его территории (выкупленной или самозахваченной). Примеры — Христиания (Дания), Емтланд (Швеция). Самодурство конкретного человека , желание себя развлечь или выделиться из толпы. Примеры — Молоссия (США), Фландренсис (Антарктида), Королевство Прекрасных (Великобритания). Последнее, кстати, существует на территории обычной лондонской квартиры.

, желание себя развлечь или выделиться из толпы. Примеры — Молоссия (США), Фландренсис (Антарктида), Королевство Прекрасных (Великобритания). Последнее, кстати, существует на территории обычной лондонской квартиры. Арт-проекты . Примеры — Кугельмугель (основатель — венский художник Эдвин Липбургер), Империя Коупмана (проект британского писателя Ника Коупмана, созданный в целях популяризации книги), республика художников и людей искусства Ужупис в одноимённом квартале Вильнюсса (день независимости — 1 апреля). Конституция последней, в частности, даёт право каждому «лениться и ничего не делать», а также «любить и опекать кошку».

. Примеры — Кугельмугель (основатель — венский художник Эдвин Липбургер), Империя Коупмана (проект британского писателя Ника Коупмана, созданный в целях популяризации книги), республика художников и людей искусства Ужупис в одноимённом квартале Вильнюсса (день независимости — 1 апреля). Конституция последней, в частности, даёт право каждому «лениться и ничего не делать», а также «любить и опекать кошку». Проекты политического или социального протеста. От первой группы отличаются тем, что их участники продолжают платить налоги, соблюдать законы отцовского государства и по сути своей представляют собой социальную рекламу. Примеры — республики Конк и Лакота (обе — США), Королевство геев и лесбиянок (Австралия). Проекты, созданные для легализации или сокрытия мошенничества . Например, искусственный остров Новая Утопия (США) — на его строительство собирал деньги оклахомский промоутер Говард Тёрни и даже завёл под это дело своё государство.

. Например, искусственный остров Новая Утопия (США) — на его строительство собирал деньги оклахомский промоутер Говард Тёрни и даже завёл под это дело своё государство. Исторические и законодательные казусы . Такие государства возникают, когда кто-то находит в истории или законодательстве территориальную «лазейку» и решает на этом подзаработать. Примеры — Себорга (Италия), Хатт-Ривер (Австралия) и, конечно, знаменитый Силенд (Великобритания).

. Такие государства возникают, когда кто-то находит в истории или законодательстве территориальную «лазейку» и решает на этом подзаработать. Примеры — Себорга (Италия), Хатт-Ривер (Австралия) и, конечно, знаменитый Силенд (Великобритания). Легальные проекты новых государств . Такие государства основываются на нейтральной земле или искусственных островах в нейтральных водах. Примеры — Фридония, Минерва, Роуз-Айленд.

. Такие государства основываются на нейтральной земле или искусственных островах в нейтральных водах. Примеры — Фридония, Минерва, Роуз-Айленд. Исторический ревизионизм . Примеров несколько, из характерных — Новая Российская империя Антона Бакова, которую он пытается подавать как наследницу империи, существовавшей до 1917 года.

. Примеров несколько, из характерных — Новая Российская империя Антона Бакова, которую он пытается подавать как наследницу империи, существовавшей до 1917 года. Альтернативные правительства. По сути, это виртуальные государства, образованные правительствами в изгнании либо политиками, провалившимися на выборах. История знала множество подобных примеров. Крупнейший образец — Тайвань, руководство которого до сих пор претендует на территорию Китая и лишь недавно отказалось от претензий на Монголию.

«Российская империя» на атолле

Не думайте, что микрогосударства — это сугубо иностранное развлечение. Российские граждане тоже создавали подобные структуры. Наиболее интересный проект последних лет — суверенное государство Императорский Престол, основанное предпринимателем, путешественником, бывшим депутатом Госдумы и общественным активистом Антоном Баковым.

Началось всё в 2011 году, когда Баков купил необитаемый атолл в Тихом океане, объявил его Новой Российской империей, представил миру конституцию и свод законов своего государства и начал выдавать его паспорта. Приобретённый бизнесменом атолл Суворова площадью 0,4 км2 был открыт в 1814 году Михаилом Лазаревым, капитаном корабля «Суворов». Премьер-министр островов Кука Генри Пуна согласился продать атолл с выведением его из-под юрисдикции островов (то есть, по сути, сделал атолл нейтральной территорией, на которой Баков действительно имел право основать государство). Взамен Пуна потребовал долю в прибылях от туристов, приезжающих в Империю.

Недавно Баков также пытался выкупить у США крошечный остров Лисянского (1,556 км2). Всего государство претендует на 16 заморских территорий, принадлежащих различным странам, но некогда открытых русскими мореплавателями, — на этом основывается идеологическая линия. Правда, с Антарктидой явно будут проблемы.

В 2012 году, когда закончился срок его депутатства в Госдуме, предприниматель зарегистрировал собственную партию — Монархическую партию России. В партию вступило значительное количество сторонников монархии, после чего Баков пошёл ещё дальше. Он связался с Карлом-Эмихом цу Лейнингеном, старшим прямым потомком русского царя Александра II и первоочередным претендентом на российский престол в случае восстановления последнего. Государство они переименовали в Императорский Престол, а Лейниген стал его императором под именем Николай III.

Пока с островами дело идёт туго, Баков купил большой участок земли в Черногории и начал строить там императорскую резиденцию для Николая III (сам он выполняет функции председателя Совета министров — эрцканцлера). Самое смешное, что Баков действительно может прикупить ещё десяток островов, вывести их из-под юрисдикции нынешних владельцев и основать собственное государство. И даже назвать его Новой Российской империей. Совершенно законно.

Государства, которых нет Интересно, что существуют государства, которых не существует вообще. Простите за тавтологию, но выглядит картина именно так. Например, в филателистическом сообществе можно найти марки государства под названием Чартония. Никто и никогда не заявлял о его существовании, ничто, кроме марок, не свидетельствует о том, что оно где-то есть. Это пример так называемой «фантастической филателии», когда государства, эмитировавшего марку, на самом деле не существует. Самый известный пример — марки острова Снарка, датированные концом XIX века и действительно выглядящие старыми. У острова Снарка есть целая история: его открыла 18 июля 1874 года британская экспедиция на корабле Snarkfinder, а вскоре там появилась очередная заморская территория Британской империи. Начиная с 1870-х с острова Снарка в Британию начали приходить письма в маркированных и проштампованных конвертах — эти письма сохранились до наших дней. Конверты старинные, сделанные из разной бумаги, иные со следами влаги или воска. На самом же деле всё это — блестящий розыгрыш английского художника-филателиста Джеральда Кинга. В своей жизни он нарисовал и напечатал огромное количество «альтернативных» (то есть никогда не существовавших) марок США, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Бирмы и Великобритании. Также он выпустил множество британских марок, которые в реальности не попали в оборот, хотя и были разработаны в качестве проектов. Мистификация острова Снарка стала триумфом Кинга — множество филателистов по всему миру поверили в существование этой территории, хотя искусственно состаренные марки и конверты появились лишь в 1970-х годах.

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Микрогосударства — довольно обыденное для современного мира явление. Проблемы с ними возникают только когда власти зачем-то обращают на них внимание. Если представители микрогосударства платят налоги и не занимаются терроризмом, их обычно никто не трогает, и они даже приносят пользу, привлекая в регион туристов. Так что, если ищете способ подзаработать, можете основать «государство» в своей квартире. Назначить себя президентом, жену — премьером, а тёщу — министром здравоохранения и обороны. И будет вам счастье.