Когда-то Эльфы, драконы и прочие волшебные существа жили в мире с народом людей, пока однажды колдун-человек не открыл чёрную магию. За это эльфы изгнали людей на запад, а охранять границу стал король драконов Гром. Но изгнанникам удалось одолеть Грома при помощи тёмной магии. Теперь отряд лунных эльфов жаждет мести. Они дают клятву убить короля Харроу, возглавлявшего нападение на Грома. Но молодой эльфийке Рейле удаётся найти бесценное сокровище — яйцо короля драконов, которое считалось уничтоженным. Рейла и молодые принцы Каллум и Эзран отправляются в долгое путешествие, чтобы восстановить мир между народами.

The Dragon Prince Жанр: эпическое фэнтези

Шоураннеры: Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

В ролях: Джек Де Сена, Саша Роджен, Пола Берроуз

Продолжительность: 9 эпизодов по ~25 минут

Премьерный показ: 14 сентября на Netflix

Похоже на:

«Аватар: Легенда об Аанге»,

вселенная Dragon Age

Абзацы выше показались вам немного знакомыми, не правда ли? Ещё большее дежа вю у вас вызовут пролог к первой серии, где рассказывается про шесть стихий, и название сезона: «Книга 1: Луна».

«Принц-дракон» от Netflix и впрямь пытается походить на «Легенду об Аанге» — и в этом нет ничего плохого. Сценарист оригинального мультсериала Аарон Ехаз любовно воссоздаёт атмосферу, за которую мы полюбили «Аанга», но при этом не паразитирует на собственном творении. Его команда создала ещё один богато прописанный мир, увлекательный сюжет и персонажей, за которыми интересно наблюдать.

Главные герои в «Принце-драконе» — маленький мальчик Эзран, наследник короля, юноша Каллум (приёмный сын короля, который относится к Эзрану как к родному брату) и эльфийка-убийца Рейла, отказавшаяся от своего долга ради благородной миссии. Приключения этой троицы, как и в своё время героев «Аватара», раскрывают одну из главных тем мультсериала — тему доверия. Скажем, Эзран то и дело утверждает, что умеет разговаривать с животными, но Каллум в это не верит — мало ли что тот выдумает! А эльфийке, воспитанной в ненависти к людям, и вовсе непросто с ними задружиться.

А ещё троица, пожалуй, главный источник самоиронии в мультсериале. Создатели предугадывают реакцию поклонников на типичные сюжетные клише и устами героев задают вопросы, которые могли бы задать зрители. В первой же серии Каллум спрашивает у короля, в чём смысл затянувшейся войны с эльфами, почему народам нельзя жить в мире. Харроу поясняет, мол, «так сложилось»: никто не желает уступать в этом затянувшемся конфликте. Ну а когда неумелую маскировку Рейлы разоблачают, она едко комментирует это в духе «Могло ли быть иначе!».

Самоирония лишь один из инструментов, благодаря которым создатели выдерживают оптимальный баланс юмора и драмы. Наряду со сценами убийства и пыток в шоу хватает незамысловатых шуток и милых перебранок. Что-то похожее было и в «Легенде об Аанге», когда после очередной драки с магами огня герои выслушивали жалобы продавца капусты или шли смотреть юмористическую постановку про самих себя. В «Принце-драконе» чувство юмора есть даже у злодея — причём не натужное, а вполне естественное (в том же «Аватаре» такого не было). Отпустить остроту в адрес пафосного эльфа-пленника — обычное дело.

Вообще многие персонажи получились неоднозначными. В «Аватаре» можно было легко провести границу между сторонами «добра» и «зла», чётко выделить «хороших» или «плохих» ребят. В «Принце-драконе» условно «хорошей» стороны нет: в войне виноваты и люди, и эльфы.

Кроме главной положительной троицы, все или действуют в собственных интересах, или выполняют свой долг, прибегая к любым средствам. Немая тётя-генерал Амая души не чает в юных принцах, но при этом готова изрешетить их эльфийскую подружку, потому что так ей велит долг. А юная волшебница Клаудия, с которой принцы выросли при дворе, сочетает милую рассеянность и добродушие с беспощадностью к пленникам и беспринципностью в принятии решений.

Пролог в первом эпизоде поверхностно знакомит зрителей с волшебной страной Зедией, которую населяют самые разнообразные существа. Уже по первым кадрам видно, что создатели «Принца-дракона» планируют рассказать обо всех этих созданиях и их истории. Правда, вышедший сезон раскрывает не так много подробностей. Скажем, из всего многообразия эльфийских народов нас знакомят детально лишь с одним — лунными эльфами, к которым принадлежит Рейла. А из пяти людских королевств герои побывают лишь в одном, крупнейшем, — Католисе.

То же касается и сюжета. За один сезон «Аватара», состоящий из 22 серий, создатели успевали раскрыть массу деталей и показать самые удалённые уголки мира, хотя при этом каждый сезон был посвящён своему региону и стране. А девять эпизодов «Принца-дракона» ощущаются как большая завязка, разминка перед дальнейшим грандиозным путешествием.

Но главный недостаток «Принца-дракона» — анимация. При том, что дизайн персонажей, фоны и динамика в сражениях выглядят потрясающе, а почти любой кадр можно ставить на рабочий стол, анимация в диалогах и спокойных сценах кажется очень скудной и обрывистой. Как объяснили сами авторы, это «не баг, а фича» — они специально попросили художников рисовать спокойные сцены при низком количестве кадров в секунду. По словам создателей, на таком подходе они остановились после того, как посмотрели множество аниме, включая работы Миядзаки. Впрочем, авторы пообещали учесть критику во втором сезоне, который запланирован на 2019 год.