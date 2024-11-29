«BESM»: аниме-мультивселенная настольной ролевой игры

На CrowdRepublic идёт кампания по сбору средств на издание настольной ролевой игры BESM («Большие глаза, маленький рот»). По такому случаю Издательство «Кубатория» в своём блоге рассказывает, как появилась эта настолка для поклонников манги и аниме, почему завоевала такую популярность среди англоговорящих игроков и при чём тут мультивселенные.

Чуть-чуть истории

Слоган игры: «Среди несметных царств воображения можно найти безграничное число вселенных, которые только и ждут вашего прибытия!»

Первая редакция BESM увидела свет в 1997 году. Её автор, Марк К. МакКиннон, пытался сделать игру, в которой он и его друзья смогли бы пережить приключения в стиле «Сейлор Мун», «Покемонов», «Гандам» и прочей классики японской мультипликации. Аниме-сообщество тепло встретило первую книгу правил, и затем она послужила основной для множества НРИ по знаменитым вселенным. Среди есть даже «Игра престолов»!

За почти 30 лет «Большие глаза, маленький рот» пережила распад издательства и выход нескольких редакций (включая странную переделку под d20 System) с тонной фанатских материалов. Она до сих пор остаётся главной ролевой игрой для англоговорящих поклонников аниме и манги. Четвёртая версия игры, актуальная на данный момент, вышла в 2020 году.

Что внутри? Немного о механиках

Просто парни в костюмах. Что в них особенного? Никто не знает.

В основе правил BESM лежит фирменная система Tri-Stat. У каждого героя есть три характеристики: Тело, Разум и Душа. Тело отвечает за «физические» таланты и способности персонажа — ловкость рук, регенерацию, жим лёжа. Разум отражает интеллектуальные возможности — счёт в уме, стратегическое командование войсками и дизайн новых меха-роботов связаны именно с этой характеристикой. Душа — это удача, сила воли и духа, целеустремлённость персонажа, а также его склонность к сверхъестественным силам вроде единения с природой, пси-потенциала или открытых чакр.

Если действия героев хотя бы частично зависят от воли случая (наведение ракеты на вражеского робота, жаркая дуэль на катанах, изобретение нового химиката), игрок бросает два шестигранника. К результату броска добавляются сопутствующие модификаторы — бонусы от характеристик, умений и особенностей персонажа. Чем больше получилось, тем лучше. На результат могут повлиять и внешние обстоятельства, например сильный ветер или землетрясение.

Главная особенность BESM — огромный набор особых способностей, которыми обладают герои помимо характеристик. Их более ста, и каждая отражает какую-то фишку персонажа. Это могут быть знания в определённой области, телепатия, эластичность, шестое чувство и даже преобразование боли в силу. Описание того, как функционируют эти способности, остаётся за игроком. Футуристический киборг будет летать благодаря механическим крыльям или соплам в ботинках, а мистический монах, после длительных медитаций, — на золотом ядре. Священник будет изгонять демонов святым символом и крепким словцом, а математик — силой формул и точно начерченным порталом. Транспорт, снаряжение и артефакты создаются по тому же принципу.

Всё это приобретается за Пункты Персонажа — каждый герой получает одно и то же их количество перед началом игры и покупает желаемые способности. Чем больше пунктов вложено, тем сильнее будет эффект. А ещё в игре есть большое количество шаблонов, которые помогают получить примерный набор способностей. Для героев это полудемоны, дрессировщики монстров (со специальными шарами или без них), некодзины и хакеры. Для снаряжения это мехи, световые мечи, сюрикены и боевые йо-йо. Стартовое количество Пунктов Персонажа определяет ведущий, и это напрямую влияет на силу персонажей. Например, для игры за обычных людей вроде учителя Онидзуки рекомендуется начинать с 25 – 49 пунктами, а супергероям уровня Сайтамы понадобится от 150 до 199.

Аниме-мультивселенная BESM

Мир Кафедра. Не фэнтези единым жив человек!

Мир BESM — бессчётное число вселенных, соединённых запутанной сетью путеводных линий. Они определяют, какие миры связаны между собой порталами, вратами из одной вселенной в другую. У большинства таких врат есть «ключ» — обычно это персона, мистическим образом связанная с двумя мирами и способная открывать и закрывать портал. Поговаривают, что особо удачливые могут найти редкий мастер-ключ, которому подвластны любые межпространственные двери. В общем, мультивселенная BESM — это разветвлённая маршрутная карта с кольцами, тупиками и пересадками, она похожа на огромное межгалактическое метро.

Ведущий вместе с игроками сами решают, какая из бесчисленного множества выдуманных вселенных придётся им по душе для начала кампании. После этого можно как оставаться в рамках выбранного мира, так и соединить его с произвольным количеством других миров и устроить масштабное межгалактическое приключение. Для тех, кому этот выбор покажется слишком сложным, в игре «Большие глаза, маленький рот» есть семь основных вселенных, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Земля Наша планета образца XXI века. От неё расходится восемь путеводных линий, поэтому привычные будни иногда нарушает появление демонов, гигантских роботов и инопланетян.

Арадия Мир Арадия. Безудержное веселье или яростная дуэль? Чудесная, наполненная магией планета, которая напоминает Землю. Её природа не тронута заводами и шахтами, небо не загрязнено токсичными выбросами, а на орбите есть светящееся кольцо, напоминающее нимб. Населяют Арадию ангелоподобные, похожие на людей асрайи и крохотные феи, а также сказочные представители фауны: грифоны, рогатые зайцы и морские змеи. У этой утопии есть и обратная сторона: часть планеты занимает Порча, которая расползается, подобно опухоли. В ней неосторожных путников подстерегают жуткие видения и кошмарные твари вроде единорогов-каннибалов.

Базарот Мир Базарот. Горящие туры с инфернальными развлечениями! Умирающая планета, которая расположена возле карликового Демонического Солнца. Базарот не вращается, и потому одна половина мира постоянно освещена затухающим красным светилом, а другая заморожена и погружена в вечную темноту. Населяют эту планету жуткие твари, прозванные жителями прочих миров демонами. Все демоны — хищники, но многим из них недостаточно для насыщения одной лишь плоти: они питаются чужой жизненной силой или негативными эмоциями. К сожалению всех остальных обитателей мультивселенной, коренное население Базарота прекрасно знает о порталах и считает своей целью захват других миров.

Собор Мечта каждого любителя научной фантастики. В этом мире человечество узнало секрет сверхсветовых полётов и бороздит галактики, расселившись на более чем 12 тысячах планет. Собор — это вселенная галактических альянсов, инопланетных видов и бескрайних космических просторов.



Энид Мир Энид. Глобальные строительные реновации и не только. Похожий на Землю мир, который недавно пережил тяжёлую техногенную катастрофу. Немногочисленные выжившие переместились в аркологии в недрах земли и на дне океана, а на поверхности спрятались за прочными куполами. Интересная особенность Энида — псайкеры, которых в прежние времена обучали и использовали правительственные организации. Теперь же люди, владеющие пси-силами, важны как никогда: именно от них зависит судьба вселенной.

Икарис Мир Икарис, типичная дуэль двух магов Авантюрный мир меча и магии, где есть лишь один огромный континент. Икарис похож на средневековую феодальную Европу, но есть нюанс: всё здесь пропитано магией. Вот почему власть сосредоточена в руках не полководцев в сияющих латах, а величественных магов в шёлковых мантиях. Умение подчинять своей воле чары — это дар, доступный лишь избранным, так что волшебники очень влиятельны. Магия — не только привилегия, но и ответственность. Каждый маг обязан соблюдать особый кодекс поведения, иначе рискует остаться без посоха и лишиться своей власти в мгновение ока.

Имаго Футуристическое отражение Земли. Имаго — это мир продвинутых технологий и мегакорпораций, неона и виртуальной реальности. Здесь можно встретить киборгов, посмотреть трёхмерные фильмы, купить яйцо любой фантастической твари и даже посмотреть метеоритный баскетбол. Демоны, VR-порталы в другие миры и человеческая жадность немного усложняют существование, но жить можно.

BESM — это бесконечная дорога приключений, которая всегда готова предложить что-то интересное. Играть в неё будет интересно и поклонникам необычных миров и персонажей, и фанатам аниме, и даже тем, кто далёк от настолок, но хочет попробовать нечто новое. И благодаря кампании на CrowdRepublic прикоснуться к аниме-мультивселенной теперь сможет каждый.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.