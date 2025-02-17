КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
«Ведьмак: Сирены глубин». Великая битва сценаристов с Сапковским
История студии Hanna-Barbera: двое мечтателей, одна мышь и семь премий «Оскар»
Фильм «Вульфмен»: человек-волк человеку-волку волк

Классика

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Блоги|Книги
#славянское фэнтези#Что почитать#Мария Семенова#роман папсуев

Родной сеттинг: как славянское и фольклорное фэнтези вновь набирает популярность

Издательство «Эксмо»
17 февраля 12:00
869
3 минуты на чтение
Пик популярности отечественного фэнтези, основанного на славянской мифологии и фольклоре, пришёлся на 1990-е — начало нулевых. «Волкодав» Марии Семёновой, «Трое из Леса» Юрия Никитина, романы Елизаветы Дворецкой, Ольги Григорьевой, Галины Романовой, Дмитрия Скирюка и многих других завоевали сердца тысяч читателей. Но затем интерес к славянскому фэнтези угас — и у авторов, и у аудитории, и у издателей. К счастью, не насовсем — в последние годы книги этого жанра возвращаются и вновь оказываются в центре внимания. Почему же так происходит? Давайте разбираться.

Читайте также

Город-застава, Алтайская принцесса и Кощей. 5 книг для любителей родного сеттинга

Издательство «МИФ»

24.01.2025

7107

Пять романов в стилистике славянского фэнтези и коренных народов России.

Оригинальность «избитого» жанра

Славянское фэнтези и фэнтези коренных народов России альтернатива традиционному западному фэнтези с рыцарями, замками и драконами (оно почти за век своего существования успело поднадоесть многим читателям). В поисках чего-то свежего поклонники жанра смотрят на Восток: книги с китайским, корейским, японским, ближневосточным и даже индийским сеттингом сейчас на пике популярности, причём во всём мире. Произведения с древнерусским колоритом и романы, основанные на культуре разных народов нашей страны, тоже вписываются в рамки этой «новой волны».
К тому же о верованиях, например, тех же древних славян известно относительно мало. Исследователи располагают не таким уж большим числом источников, а те, что есть, выглядят разрозненными. Собирая материал для книг, авторы фэнтези часто систематизируют эти знания и преподносят их читателям в удобном формате художественного произведения.
Яркий пример роман «Тень с Севера» Марии Семёновой и Анны Гуровой (последняя известна по ориентальной дилогии «Лунный воин»). Это история о храбрецах, которые способны бросить вызов тьме, угрожающей миру. В сеттинге оказываются перемешаны мотивы славянских преданий, финно-угорского эпоса и скандинавской мифологии. Древняя Русь, шаманы, викинги, боги, чудовища эклектика получается одновременно познавательная и увлекательная.
Продолжение цикла книга «Полуночный охотник» — тоже получилась насыщенной фольклорными элементами. Соавторам удалось почти идеально передать атмосферу далёких забытых земель, где ещё осталось место потустороннему. В этом необычном мире трое героев ищут свой путь, не представляя, что уготовили им боги.

Новый взгляд на знакомые образы

Ещё один источник вдохновения для авторов славянского и фольклорного фэнтези народные сказки, известные всем нам с детства. Современные писатели часто берут знакомые образы и изменяют их, перекраивая сюжеты и создавая совершенно новые истории.
На этом поприще преуспели Роман Папсуев, Вера Камша и другие авторы, работающие над масштабным проектом «Сказки Старой Руси». Недавний сборник «Битва за Лукоморье. Книга 3» продолжение серии, которая рассказывает о похождениях былинных и сказочных героев в сеттинге эпического фэнтези, основанного на славянском фольклоре.
Проект «Сказки Старой Руси» одновременно пытается осовременить славянскую мифологию и свести обрывочные сведения о ней воедино. Он начался с артбуков Романа Папсуева, которые завоевали огромную популярность у поклонников отечественного фэнтези. Затем появились антологии серии «Битва за Лукоморье», построенные по принципу романа-мозаики, не просто рассказы разных авторов, объединённых общих миром, а последовательная история с глобальным сюжетом. Причём до финала ещё далеко действие идёт неспешно, так что впереди как минимум ещё одна книга, а может, даже несколько. 
Славянское фэнтези многообразно. Оно может быть фольклорным и сказочным, тёмным, на грани гримдарка и сплаттерпанка, авантюрным, историческим, юмористическим, романтическим. Главное, чтобы оно было занимательным. Судя по возрождению интереса к этому жанру, читателей ждёт ещё немало интересных книг отечественных авторов. 

Читайте также

Читаем книгу: Иван Белов «Заступа». Чернее чёрного

Кот-император

26.01.2025

4984

Отрывок, в котором Рух сталкивается с занятым и непонятным делом.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Издательство «Эксмо»
#славянское фэнтези#Что почитать#Мария Семенова#роман папсуев
Рекомендуем
Какими могли быть «Хребты безумия» Гильермо Дель Торо: читаем сценарии
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Мастер-класс. Создание персонажей от Алана Мура
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Блоги

Что почитать? 8 книг, от которых веет холодом

Блоги

Город-застава, Алтайская принцесса и Кощей. 5 книг для любителей родного сеттинга
Пять романов в стилистике славянского фэнтези и коренных народов России.

Блоги

Пространство имён и жанров: творческий путь Дэниела Абрахама
Как писатель, предпочитающий соавторство и псевдонимы, нашёл собственный голос

Блоги

Читаем книгу: Дарья Иорданская — Погасни свет, долой навек
Сюжет готического детектива в сеттинге викторианской Англии вдохновлен рассказами Эдгара По.

Блоги

Зал славы видеоигр на Западе и в России: история и будущее
Об истории игровых залов славы и о том, для чего такой зал нужен именно в России.

Блоги

«BESM»: аниме-мультивселенная настольной ролевой игры
Большие глаза, маленький рот и бесчисленное множество миров

Блоги

Что почитать: 7 фэнтезийных книг о тёмном даре
Романы, в которых магия несёт своим обладателям лишь проблемы

Блоги

Фантомас возвращается в графическом романе «Гнев Фантомаса»
Каким жутким и популярным был этот первый суперзлодей 100 лет назад и как новый комикс возвращает ему былое зловещее величие.

Блоги

Мрачные горизонты биопанка: экоапокалипсис в романах Паоло Бачигалупи
Экскурсия по мирам Паоло Бачигалупи

Блоги

Ава Райд «Леди Макбет»: оригинальный ретеллинг пьесы Шекспира
«Кажись цветком и будь змеёй под ним»
Показать ещё
Рекомендуем
Путеводитель по книгам Толкина: как ориентироваться в произведениях Профессора?
«Назад в будущее» — 35 лет! Как создавался фильм: другой Марти и черновики сценария
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты