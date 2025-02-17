Родной сеттинг: как славянское и фольклорное фэнтези вновь набирает популярность

Проект «Сказки Старой Руси» одновременно пытается осовременить славянскую мифологию и свести обрывочные сведения о ней воедино. Он начался с артбуков Романа Папсуева, которые завоевали огромную популярность у поклонников отечественного фэнтези. Затем появились антологии серии «Битва за Лукоморье», построенные по принципу романа-мозаики,

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не просто рассказы разных авторов, объединённых общих миром, а последовательная история с глобальным сюжетом. Причём до финала ещё далеко

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действие идёт неспешно, так что впереди как минимум ещё одна книга, а может, даже несколько.