Родной сеттинг: как славянское и фольклорное фэнтези вновь набирает популярность

Пик популярности отечественного фэнтези, основанного на славянской мифологии и фольклоре, пришёлся на 1990-е — начало нулевых. «Волкодав» Марии Семёновой, «Трое из Леса» Юрия Никитина, романы Елизаветы Дворецкой, Ольги Григорьевой, Галины Романовой, Дмитрия Скирюка и многих других завоевали сердца тысяч читателей. Но затем интерес к славянскому фэнтези угас — и у авторов, и у аудитории, и у издателей. К счастью, не насовсем — в последние годы книги этого жанра возвращаются и вновь оказываются в центре внимания. Почему же так происходит? Давайте разбираться.
Оригинальность «избитого» жанра
Славянское фэнтези и фэнтези коренных народов России — альтернатива традиционному западному фэнтези с рыцарями, замками и драконами (оно почти за век своего существования успело поднадоесть многим читателям). В поисках чего-то свежего поклонники жанра смотрят на Восток: книги с китайским, корейским, японским, ближневосточным и даже индийским сеттингом сейчас на пике популярности, причём во всём мире. Произведения с древнерусским колоритом и романы, основанные на культуре разных народов нашей страны, тоже вписываются в рамки этой «новой волны».
К тому же о верованиях, например, тех же древних славян известно относительно мало. Исследователи располагают не таким уж большим числом источников, а те, что есть, выглядят разрозненными. Собирая материал для книг, авторы фэнтези часто систематизируют эти знания и преподносят их читателям в удобном формате художественного произведения.
Яркий пример — роман «Тень с Севера» Марии Семёновой и Анны Гуровой (последняя известна по ориентальной дилогии «Лунный воин»). Это история о храбрецах, которые способны бросить вызов тьме, угрожающей миру. В сеттинге оказываются перемешаны мотивы славянских преданий, финно-угорского эпоса и скандинавской мифологии. Древняя Русь, шаманы, викинги, боги, чудовища — эклектика получается одновременно познавательная и увлекательная.
Продолжение цикла — книга «Полуночный охотник» — тоже получилась насыщенной фольклорными элементами. Соавторам удалось почти идеально передать атмосферу далёких забытых земель, где ещё осталось место потустороннему. В этом необычном мире трое героев ищут свой путь, не представляя, что уготовили им боги.
Новый взгляд на знакомые образы
Ещё один источник вдохновения для авторов славянского и фольклорного фэнтези — народные сказки, известные всем нам с детства. Современные писатели часто берут знакомые образы и изменяют их, перекраивая сюжеты и создавая совершенно новые истории.
На этом поприще преуспели Роман Папсуев, Вера Камша и другие авторы, работающие над масштабным проектом «Сказки Старой Руси». Недавний сборник «Битва за Лукоморье. Книга 3» — продолжение серии, которая рассказывает о похождениях былинных и сказочных героев в сеттинге эпического фэнтези, основанного на славянском фольклоре.
Проект «Сказки Старой Руси» одновременно пытается осовременить славянскую мифологию и свести обрывочные сведения о ней воедино. Он начался с артбуков Романа Папсуева, которые завоевали огромную популярность у поклонников отечественного фэнтези. Затем появились антологии серии «Битва за Лукоморье», построенные по принципу романа-мозаики, — не просто рассказы разных авторов, объединённых общих миром, а последовательная история с глобальным сюжетом. Причём до финала ещё далеко — действие идёт неспешно, так что впереди как минимум ещё одна книга, а может, даже несколько.
Славянское фэнтези многообразно. Оно может быть фольклорным и сказочным, тёмным, на грани гримдарка и сплаттерпанка, авантюрным, историческим, юмористическим, романтическим. Главное, чтобы оно было занимательным. Судя по возрождению интереса к этому жанру, читателей ждёт ещё немало интересных книг отечественных авторов.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.