Город-застава, Алтайская принцесса и Кощей. 5 книг для любителей родного сеттинга

Мифы, славянство, история и культура коренных народов — большие книжные тренды 2024 года. Современные авторы всё чаще создают для своих историй особенный сеттинг: мир русской сказки, алтайских легенд или старинных городов, напоминающих Новгород или Тверь. Коротко расскажем, чем манит читателей (и писателей) это направление, и поделимся подборкой новинок от издательства МИФ.

Почему?

Славянское фэнтези, а также фэнтези, основанное на культуре и мифах коренных народов России — долговременный тренд, который не сдаёт позиции уже несколько лет. По данным сервиса Литрес, в 2023-м продажи таких книг выросли примерно в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Почему так?

В числе возможных причин — интерес читателей к своей культуре: истории и мифам, сказкам и былинам. В художественной литературе этот контекст зачастую вызывает чувство узнавания, здесь не нужно ничего объяснять — обстановка и персонажи знакомы едва ли не с детства. Порой авторы обращаются к формату ретеллинга и помогают по-новому взглянуть на знакомые истории. Тогда Кощей и Василиса могут быть счастливо женаты, а Людмила (та самая, которую похитил Черномор) не обязательно окажется слабой и беспомощной.

Не в последнюю очередь всплеск литературы в отечественном сеттинге связан с уменьшением на рынке переводных книг и ростом русскоязычного сегмента. При этом читателю есть из чего выбирать: в одних книгах сильна романтическая линия, в других на первом плане приключения, в третьих героями становятся попаданцы.

А ещё интерес читателей подогревают громкие новинки в сфере кино и видеоигр, появляющиеся всё чаще, — от «Ведьмака» и «Конька-Горбунка» до «Сердца Пармы» и «Легенды о Коловрате».

Анастасия Перкова — «Стерегущие золото грифы»

В 1990-х на Алтае нашли п рекрасно сохранившуюся во льдах мумию женщины. Её назвали Алтайской принцессой. Считается, что она охраняет врата подземного мира и следит, чтобы силы зла не проникли в наш мир.

«Про Алтайскую принцессу я слышала ещё в детстве, и эта история не давала мне спокойно жить, — говорит Анастасия Перкова, автор книги, лауреат Национальной молодежной литературной премии.— Смотрела обрывки передач по телевизору, читала статьи в газетах. В 2016-м мы поехали в Республику Алтай, и я решила узнать, нельзя ли в музее взглянуть на мумию (ткань с саркофага снимают несколько раз в месяц). Оказалось, что всё совпало. Позднее я побывала ещё в одном музее и прочитала работы археологов: как статьи и книги для широкой аудитории, так и сухие научные монографии».

«Стерегущие золото грифы» рассказывают историю Алтайской принцессы. Под обложкой — пять рассказов о смелых кочевниках, шаманах, которые видят больше обычных людей, духах и волшебных животных. А ещё — атмосфера тайги, древняя история и описания, от которых захватывает дух. В самом конце мозаика из героев и сюжетных линий складывается в единую картинку.

Издательство МИФ

Марина Сычёва — «Солнце в силках»

Девочка по имени Тураах и мальчик Табата дружили всю жизнь: росли рядом, придумывали проказы и выручали друг друга. А потом одновременно ступили на тропу шаманов. Но если Табату ждал путь Белого шамана, то Тураах пришлось встать под крыло Великого чёрного ворона и покинуть родной улус. Крепкая и казавшаяся вечной дружба разрушилась и превратилась в соперничество.

«Табата, весь ушедший в обучение, поминутно следующий за наставником, не часто вспоминал о Тураах и только сейчас заметил, что по соседству с ним разрастается ещё одна сила. И сладость этого открытия была сдобрена горчинкой — подозрением, что эта сила больше его собственной».

Но однажды в облике коварного демона-абааса приходит беда, Табата теряется на просторах Трёх миров, — и тогда Тураах приходится вернуться, чтобы спасти его и близких. Ведь там, где нет шамана, нет и преград для зла. А человек, который был для тебя важен, остаётся связан с тобой навсегда.

Это этническое фэнтези основано на якутской мифологии. Книга вошла в лонг-лист премии Литрес «Электронная буква 2022». Читателей ждут бескрайняя тайга, трескучие морозы, отважные герои и коварные демоны-абаасы.

Издательство МИФ

Ксения Власова — «Избушка на костях»

Василиса рано осталась без матери, а отец (как и положено в сказках) женился на злой женщине со своими дочерьми. В деревне девушке нет поддержки — все считают её ведьмой и гонят прочь. Оставшись без дома, Василисе остаётся только подчиниться судьбе и в поисках ответов отправиться к избушке Бабы-яги.

В этом мрачном месте всё не то, чем кажется, а стены хранят страшные секреты. Впереди юную Василису ждёт множество испытаний. Сможет ли она справиться с ними и изменить свою судьбу?

Книга Ксении Власовой — метафорический и глубокий ретеллинг славянской сказки. Волшебство здесь может оказаться обжигающим и пугающим. А знакомые с детства герои — Ясное солнышко, серый волк, Кощей, водяной — предстают в совершенно новом свете.

Издательство МИФ

Наталья Способина — цикл «Прядущая»

Начинающая писательница Надя едет на море с подругами. Но неожиданно попадает в шторм, едва остаётся живой, а затем оказывается… в мире собственного романа! Застава Свирь выглядит как настоящая, а храбрый и суровый воевода Радимир принимает девушку за младшую сестру Всемилку. Вот только чужеземец Альгидрас смотрит на неё странно. Что, если он знает правду? Как Наде вернуться домой? И что случится, если люди из книги станут ей родными?

«Ещё в 2009-м, пока я гуляла с ребенком в парке, мне в голову пришла строчка "Скажи мне, автор, кто я в этой саге?", — вспоминает Наталья Способина. — Она же стала эпиграфом к первому тому серии. Позже возник образ сероглазого лучника, а потом я поняла, что история будет о девушке, попавшей в мир своей книги. Это разговор героя с творцом: девушка Надя будет отвечать за то, что она написала».

В первом томе серии мы знакомимся с жителями Свири, замечаем в Наде чувства к Альгидрасу и проникаемся странной магией. Во второй книге героиню ждёт поездка в Каменицу — столицу княжества, — и она обещает разгадку. Но решит ли это существующие проблемы или принесёт новые? Не станет ли столица местом Надиного разоблачения? И что делать с назначенным Всемиле женихом и внезапной любовью, которая всё только усложняет?

Издательство МИФ Издательство МИФ

Наталья Способина — «Истинное волшебство. Дар Кощея»

Еве — четырнадцать, и она мечтает вернуть в свой мир волшебство: оно никуда не исчезло — просто оказалось вытеснено наукой. В тайне от семьи девочка отправляется в летнюю школу магии. И конечно, всё идёт не по плану.

В первый же день Ева в компании трёх друзей отправляется на поиски пропавшей шапки-невидимки и оказывается в Тридевятом царстве. Вот только настоящая сказка гораздо мрачнее книжной, а герои из фольклора совсем не так добры, как представлялось, и без посторонней помощи из замка Кощея Бессмертного не выбраться… Смогут ли подростки найти дорогу обратно, преодолев препятствия и разгадав все загадки?

«Истинное волшебство» — история о дружбе и взаимовыручке. О том, как чужие люди могут стать для нас очень важными. Читателей ждёт полный магии и приключений мир , в котором оживают знакомые с детства сказочные персонажи.

Издательство МИФ

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