Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев «Стальная метель»

Земли Станового царства охвачены эпидемией безумия. Брат идёт на брата. Тем временем ставшая могущественной волшебницей Ягмара вынуждена расстаться с любимым — юношей Нием, потерявшим память. Тот сопровождает порученца царя Додона, который спешит доложить правителю о страшных опасностях, угрожающих Становым землям. А затем Ний не по своей воле становится воином армии Александра Македонского, который ради завоевания мира готов заключить нечестивый союз…

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Художник: Е. Петрова

Издательство: «Росмэн», 2018

384 стр., 5000 экз.

«Забытые царства», часть 2

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Медиапроект «Забытые царства», в рамках которого планируют снимать фильм, и, возможно, не один, находится в работе с прошлого года. А вторая часть литературной составляющей проекта, «Стальная метель», увидела свет нынешней весной.

Новый роман ещё сильнее привязан к реальной истории, нежели предыдущий том, «Дочь Белого Меча». Ведь изрядную часть «Стальной метели» занимают события, которые пересекаются с деяниями величайшего завоевателя античной эпохи — Александра Македонского. Более того, на страницах романа появляется сам царь-воитель в сопровождении своих знаменитых сподвижников вроде Гефестиона, Птолемея и Клита. Читатели станут свидетелями нескольких сражений и осад персидского похода (правда, по большей части мельком). Впрочем, «Стальная метель» хотя и историческое, но фэнтези. А потому немудрено, что Александр, преследуя персидского царя Дария, попутно заключает соглашение с чудовищным монстром — и ставит реальность Забытых царств на грань уничтожения. Разгребать последствия опрометчивых действий Александра придётся, естественно, главным героям цикла…

Действие романа распадается на несколько сюжетных линий, каждая из которых связана с одним или несколькими героями. Вальда противостоит обезумевшим от магии мятежникам, которые пытаются уничтожить Тикр. Ний странствует по разным землям, попадая из огня да в полымя, и в итоге оказывается возле Александра Македонского, который, завоевав Персию, готовит поход в Индию. А Ягмара служит связующим звеном между всеми линиями — и Ния поддерживает, и жителям Тикра помогает.

Интересных событий в романе достаточно и скучать над его страницами точно не придётся

В общем, интересных событий в романе достаточно, скучать над его страницами точно не придётся. Правда, в первой трети тексту не хватает динамики, а некоторые увлекательные эпизоды авторы обрывают на самом интересном месте. Вот-вот грянет кровавая битва, вот-вот герои попытаются вырваться из смертельной ловушки — и… И ничего. Действие следующей главы происходит спустя некоторое время, о развязке же сообщается в двух-трёх словах. Особенно досадно, что некоторые рядовые эпизоды при этом расписаны весьма подробно. Правда, к середине роман становится гораздо динамичнее, а кульминация приходится на эффектно выписанную сцену масштабной битвы между армией царевича Сутеха и защитниками Тикра. Хотя и здесь не обошлось без ложки дёгтя: развязка сражения случается по воле «бога из машины». Было бы куда интереснее, если бы герои сами выпутались из смертельно опасной ситуации. Вмешательство божественной силы, нежданно-негаданно пробудившейся в одном из них, изрядно нивелирует все предыдущие подвиги протагонистов.

В остальном же «Стальную метель» не в чем упрекнуть: мир разнообразен и тесно привязан к реальной истории, с мифологией авторы играют весьма грамотно, психология героев на высоте, да и читается книга влёт. Ведь Андрей Лазарчук — писатель яркий, давно проверено.

Итог: вторая часть получилась не менее интересной, чем начальный том цикла. Правда, до сих пор не ясно, как всё это будет выглядеть на экране, — уж больно широкий получается размах. У нас всё же не Голливуд…

Сутех — Разрушитель? Один из основных злодеев цикла — египетский царевич Сутех. Это вариант имени древнеегипетского бога Сета, повелителя войны, хаоса и разрушения, чему вполне соответствует книжный персонаж. Сутехом звали демона из киноужастика «Повелитель кукол 4»; от Сутеха вёл своё происхождение один из вампирских кланов игры Vampire: The Masquerade; засветился Сутех и в культовом сериале «Доктор Кто» как могущественное инопланетное существо — естественно, весьма злобное.

Но за миг до того, как замёрзли глаза, Александр успел увидеть раскинувшуюся под ним Ойкумену — города, реки, сады и поля, горы, леса, караваны, армии… Когда он пришёл в себя, снова была ночь и белые обточенные водой камни на берегах Ахерона. Он лежал на песке, на своём плаще, а в лицо ему немигающими светящимися глазами смотрела гигантская змея. Запах яда и гнили исходил от неё… — Ты видел всё, цссарь? — прошелестела змея.