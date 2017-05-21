Андрей Лазарчук, Юсуп Бахшиев «Дочь Белого Меча»

Молодая кочевница Ягмара находит в лесу упавшего с неба юношу. Тот, похоже, может привести девушку к пропавшему отцу Акболату (Белому Мечу), которого когда-то унёс в небо тёмный колдун Черномор…

Роман

Жанр: историческое фэнтези

Издательство: «Росмэн», 2017

352 стр., 7000 экз.

«Забытые царства», часть 1

Похоже на:

Святослав Логинов «Многорукий бог далайна»

Мария Семёнова «Валькирия»

Несколько месяцев назад Андрей Лазарчук выложил на своей странице в Facebook отрывок из новой книги, ограничившись комментарием: «Да, это фэнтези», когда у него спросили, что такое он пишет. Позже выяснилось, что это не просто книга, а начало медиапроекта «Забытые царства», по которому планируют снимать фильм и, возможно, ещё и делать игру — причём все воплощения этой истории будут равноправными. Но о содержании романа до сих пор не было ничего известно. Интрига того стоила, потому что Андрей Лазарчук преподнёс читателям очень необычное фэнтези.

Пожалуй, стоит начать с того, что это фэнтези историческое: в тексте есть достаточно ясные указания на то, что действие происходит незадолго до начала войн Александра Македонского (то есть примерно в IV веке до нашей эры) где-то между Доном и Волгой, а также севернее — в приволжских лесах и Уральских горах. Персы, скифы, киммерийцы, египтяне, евреи, далёкий Церес (Китай), не менее далёкий Царьград (видимо, Византий — город-предшественник Константинополя), неожиданный Аркаим… И совсем неожиданное Становое царство, о котором даже всеведущий Google не осведомлён. Видимо, потому, что «Забытые царства» — это всё-таки фэнтези. А Андрей Лазарчук, мастер альтернативной истории, отлично умеет вплетать нить вымысла в историческую ткань.

Уже с момента, когда Ягмара находит в лесу потерявшего память юношу Ния, понятно, что нам предстоит путешествие не в историческое прошлое, а в его альтернативную, волшебную версию. Просто Лазарчук не стал выдумывать свой мир с нуля — зачем, если мифология, в том числе славянская, предоставляет такой простор для воображения? В этом мире новое переосмысление получат волшебные сказки — тут вам и указывающий дорогу колобок, и заключённая в игле смерть, и карлик Черномор, внушающий, в отличие от героя «Руслана и Людмилы», неподдельный хтонический ужас… Древние боги вполне реальны, и их даже можно убить. Более того, при некоторых условиях человек вполне может достичь уровня божества, вот только радости это, скорее всего, никому не принесёт.

Нам предстоит путешествие не в историческое прошлое, а в его волшебную версию

Если от многоцветного гобелена, пёстрой мозаики мифологий и культур, представленной в романе Лазарчука, сделать шаг назад, можно разглядеть вполне традиционные фэнтезийные дороги и тропинки. Мотив древнего волшебства («ушедшая из мира магия») и питающиеся людской верой боги встречались нам неоднократно. Сюжет, в котором героиня познаёт внезапный магический дар («обучение волшебницы»), для фэнтези тоже вполне традиционен. Путь антагониста, теряющего человеческие качества в погоне за божественным могуществом, также описан не раз (вспомним хотя бы Рейстлина). Да и основная сюжетная линия — трудновыполнимый квест — эксплуатировалась задолго до Толкина.

Но, несмотря на обилие фэнтезийных штампов, оторваться от романа сложно, и не только из-за увлекательных сюжетных поворотов. Насыщенность бытовыми деталями делает альтернативный мир книги живым и настоящим. Правда, временами этих подробностей — сколько прошли герои, где обосновались на ночлег, что съели на ужин, как взнуздали лошадей — становится даже чересчур много, и они искусственно замедляют ритм повествования. Зато персонажи вызывают искреннюю симпатию: и отважная Ягмара, и упрямый Ний, и мудрая волшебница Бекторо (полулегендарный персонаж из кыргызских и калмыцких легенд), и сильный воитель Акболат, и их волшебный козлоногий спутник Вазила, и даже бессловесный, но очень выразительный и разумный кот Шеру.

Правда, не так-то просто представить, как события романа будут воплощены в фильме и игре. С одной стороны, для этого там достаточно ярких визуальных образов, но с другой — весомый акцент приходится на внутренние переживания Ягмары и Акболата, а в ситуациях столкновения с неведомым герои и сами с трудом понимают, что они чувствуют и что вообще происходит. Спецэффектами такое не покажешь, разве что актёрская игра сотворит чудеса. Тем интереснее ждать полноценного медийного проекта — и продолжения «Забытых царств».

Итог: увлекательное начало самобытного цикла, где история искусно смешана с вымыслом, а традиционные жанровые ходы — с мифологическими и сказочными мотивами.



Заратустра на Кавказе Главная героиня «Дочери Белого Меча», как и её отец, исповедует зороастризм — казалось бы, откуда он взялся между Доном и Волгой? На самом деле есть исторические свидетельства того, что на землях скифов и сарматов религия огнепоклонников, пришедшая из Персии, была не менее распространена, чем языческие верования. На Северном Кавказе, близ Ставрополя, найден даже древний скифский храм, построенный по образцу зороастрийских.

Жрецы не подпускают людей к богам и сами не подходят к ним, потому что где-то в глубине памяти, задавленной священными поэмами, хранят знание, что человеку встретиться с богом — это всё равно что схватить руками молнию. И вот мы идём хватать молнию, потому что иначе просто невозможно…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где купить?