Бестиарий. Книга странных существ

Кто на самом деле живёт под кроватью? Бродили ли когда-то по свету мантикоры и виверны? Кто встретит людей на новых планетах, помимо зелёных человечков? Чем зарабатывают на жизнь василиски? А может быть, все животные, не описанные натуралистами, живут только у нас в голове? Если средневековые бестиарии были псевдонаучными трудами и рассказывали исключительно о внешности и повадках разных зверей, иногда вымышленных, то бестиарий современный состоит из маленьких рассказов, посвящённых этим самым зверям и зверюшкам.

Антология

Составитель: А. Давыдова

Жанр: фэнтези, бестиарий

Издательство: «Издательские решения», 2017

278 стр., тираж не указан

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Оглавление сборника пугает — кажется, что по объёму он должен вплотную приближаться к Библии. Но на самом деле восемь десятков рассказов от полусотни авторов укладываются в один небольшой томик — самый длинный текст занимает не больше нескольких страниц. Полноценных рассказов в сборнике, считай, и нет. В основном это или настроенческие миниатюры, или микрорассказики с намеченным подобием сюжета, или как будто отрывки из чего-то более крупного, или голые сюжетные схемы без лишних украшений. Впрочем, заявлен сборник как бестиарий, то есть описание зверей, и рассматривать тексты стоит именно в таком качестве.

Книга разделена на четыре части. Первая — это рассказы о прошлом, о тех существах, которых люди якобы встречали в былые времена. В основном это довольно красивые тексты, или, по крайней мере, тексты, которые пытаются быть красивыми. Сказки, мифы, легенды, выдержки из рукописей. Вторая часть — свидетельства очевидцев, наших современников, рассказы о чудесных животных, живущих где-то рядом. Третья часть — истории о будущем, о жителях иных планет и иных миров, о существах, встреча с которыми ещё только предстоит человечеству, и о том, чем такие встречи могут обернуться. И четвёртая часть — о тварях и демонах нашего сознания и подсознания, которые обитают во сне, но, может быть, и наяву.

В этом бестиарии есть и привычные создания вроде сфинксов и грифонов, и звери, до этого не привлекавшие ничьего внимания

Попали в этот сборник и создания вроде сфинксов и грифонов, давно известные авторам традиционных бестиариев, и звери, до этого не привлекавшие ничьего внимания. Что касается жанров, тут есть сказки, детские и не очень, фэнтези, хоррор, научная фантастика, постапокалиптика, мистика, страшилки, анекдоты… Есть истории и светлые, и очень мрачные, и смешные, и страшные. А предисловия к каждому разделу соединяют их в единый метасюжет, играя с читателем, проводя его по определённому пути, — потому лучше читать эту книгу по порядку, а не вразнобой.

Понятно, что несколько десятков текстов не могут быть одинаково хороши. И среди имён встречаются как довольно известные (например, Дмитрий Колодан и Александр Бачило), так и совсем новые. И рассказики в сборник вошли как очень удачные (к примеру, «Дэв» Бачило), так и совсем никакие, скучные. Впрочем, средний уровень текстов всё же довольно высок, а потому антология производит приятное впечатление.

Итог: очень разнообразный сборник миниатюр. Постмодерн, поиски сквозного сюжета, отличные иллюстрации… Книга задумана, написана, собрана и напечатана очень тщательно и с явной любовью, но среди текстов встречаются как истинные жемчужины, так и откровенная ерунда. В целом чтение несложное, забавное и милое, однако классический бестиарий напоминает мало.

Новые форматы Средства на издание книги собирались через интернет, методом краудфандинга, — и проект собрал примерно 160% от заявленной суммы. Изначально был напечатан совсем небольшой тираж, только для сделавших предварительный заказ, но бумажную версию приобрести всё равно можно — она будет напечатана «лично для вас» (то есть в формате print-on-demand, получившем в последнее время широкое распространение на Западе). Электронная версия, конечно, намного дешевле. Вполне возможно, что именно по такому пути — краудфандинг и «печать по требованию» — пойдёт неформатная литература и в России. Потому что любое из традиционных издательств вряд ли взяло бы этот сборник. Дополнительный бонус такого подхода в том, что качество издания может быть значительно выше, чем в «обычном» издательстве. «Книгу странных существ» составители называют «книгой-артефактом», и они правы. Особенно хороши иллюстрации.

Этот рассказ укрепил меня в намерении добыть и привезти в родные земли несколько чудесных куриц к вящей славе и богатству моего рода. И я преуспел в своём предприятии — преодолев множество трудностей и невзгод, я отыскал в Московии диковинных птиц и приобрёл их для разведения. Однако оказалось, что жить и размножаться они могут только на родине. Посему я решил остаться в этой холодной стране, чтобы заняться разведением и селекцией перстушек. Оказалось, что они несут не только золотые, но и украшенные драгоценными камнями яйца. А вечерами мы тешим друг друга рассказами, как некогда с Альфонзием Пьетроффом. Жизнью здесь я вполне доволен, и полагаю, что семейство Фаберже прочно пустит корни в эту промёрзлую почву.

Дмитрий Висков «Курица Раба»

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Бестиарий. Книга странных существ удачно разнообразие

иллюстрации

предисловия от составителя неудачно отсутствие стройных сюжетов 2017-08-05 8 хорошо

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