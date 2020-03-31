Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020

Весной 2020 года разразилась пандемия, из-за которой во многих странах ввели разные формы карантина. Ну а чем заняться, пока сидишь взаперти? Чтение — вполне приемлемый вариант. К тому же издатели не подкачали! Скоро выйдут юмористические романы Ольги Громыко и Андрея Белянина, научная фантастика Уильяма Гибсона и Ярослава Гжендовича, фэнтези Джонатана Говарда и Эда Макдональда, а ещё викторианский детектив и антология хоррора… В регулярном дайджесте книжных новинок мы представляем самые, на наш взгляд, любопытные фантастические книги, которые должны появиться в середине весны.

Научная фантастика

Уильям Гибсон «Агент влияния»

Программистку Верити приглашают поработать в загадочной фирме из Сан-Франциско. Там девушка вступает в контакт с уникальным ИИ… В книге две временные линии: одна рассказывает об альтернативном настоящем, где президентом США стала Хиллари Клинтон, а другая — о постапокалиптическом будущем XXII века.

Что нас ждёт: самая новая книга «отца» киберпанка, связанная с миром романа «Периферийные устройства». На английском «Агент влияния» вышел в январе, хотя книгу анонсировали ещё два года назад, — Гибсон взялся ее переписывать из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Маргарет Этвуд «Заветы»

Теократическая республика Галаад по-прежнему доминирует на территории бывших США, но появляются первые признаки внутреннего разложения. В такое важное время судьбы трех очень разных женщин сплетаются — и результаты этого союза сулят взрыв. Две женщины принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их голосам присоединяется третий — голос тётки Лидии. Ее непростое прошлое и смутное будущее таят в себе множество загадок. В «Заветах» Маргарет Этвуд приподнимает завесу над внутренним устройством Галаада, и в свете открывшихся истин каждая героиня должна понять, кто она, и решить, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит.

Что нас ждёт: продолжение романа «Рассказ Служанки», действие происходит спустя 15 лет. Лауреат Букеровской премии, лучшая книга 2019 года по версии Amazon и Goodreads.

Ярослав Гжендович «Гелий-3»

2058 год. Мир будущего, где чёрствые корпорации и бесчестные правительства управляют стадом беспечных потребителей. Властителями дум в этом обществе стали ивентщики — нечто среднее между влогерами и репортерами. Амбициозный ивентщик Норберт Ролински считает, что заплывшее жиром общество можно встряхнуть только очень скандальной и определенным образом поданной информацией. Такой, например, как открытие на Луне месторождений гелия-3, неисчерпаемого источника энергии…

Что нас ждёт: самый новый роман польского писателя, автора популярного технофэнтези «Владыка Ледяного Сада». Причем это уже чистая НФ с сатирическим уклоном.

Баошу «Возрождение времени»

В самый разгар межзвёздной войны умирающий от рака Юнь Тяньмин был заморожен и отправлен в космос, где его взяли в плен пришельцы с Трисоляриса. После жестоких пыток Юнь начинает сотрудничать с инопланетянами и помогает им поработить Землю. Однако он получает возможность спасти человечество…

Что нас ждёт: роман китайского писателя, скрывшегося под псевдонимом; фанфик по вселенной цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли», причем сам автор одобрил публикацию книги, признав ее официальным спин-оффом.

Ольга Громыко «Встретимся на Кассандре!»

Общество защиты киборгов переехало в уютный замок на тихой планете Кассандра, но призраки прошлого не дают покоя ни людям, ни киборгам. Что же делать? Навязать веников, заварить чайку и позвать в гости старых друзей. Встреча на Кассандре обещает быть незабываемой!

Что нас ждёт: роман и рассказ, примыкающие к циклу «Космоолухи», — своеобразный капустник специально для фанатов цикла.

Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»

2037 год, альтернативный мир: СССР не распался, в соцлагерь входит почти вся Европа. Госслужащая Анна Фрэнсис участвует в жестоком эксперименте: нужно отправиться на безлюдный остров Исола вместе с шестью людьми, притвориться убитой и сорок восемь часов тайком наблюдать за реакцией остальных. По итогам эксперимента лучший из шестерки станет сотрудником разведки тоталитарного Союза Дружбы. Однако начинается буря, свет гаснет и игра выходит из-под контроля…

Что нас ждёт: внецикловый роман шведской писательницы, психологический триллер в духе «Десяти негритят» Агаты Кристи в антиутопичном альтернативном мире.

Фэнтези

Андрей Белянин «Бесогон на взводе!»

Фёдор Фролов, он же послушник Тео, ставший бесогоном в архангельском селе, продолжает свою богоугодную деятельность — изгоняет чертей и прочую нечисть, которая мешает людям жить. Помогают ему в этом нелегком деле безрогий демон Анчутка, рыжий ангел Марта, отец Пафнутий и его внучка Даша, а также доберман Гесс, куда же без него.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Изгоняющий бесов», юмористического фэнтези с чертовщиной.

Джонатан Л. Говард «Иоганн Кабал, детектив»

Сбежав из камеры смертников, ученый-некромант Иоганн Кабал под чужим именем проникает на борт роскошного пассажирского дирижабля «Принцесса Гортензия». Когда на борту погибает один из пассажиров, Кабал решает начать расследование. Разгадка тайны в замкнутом пространстве, с ограниченным кругом подозреваемых — прекрасное развлечение для скучающего гения. А значит, учитывая способность Кабала притягивать неприятности, грядущее нашествие зомби — лишь меньшее из зол…

Что нас ждёт: второй роман цикла иронического темного фэнтези об Иоганне Кабале. Причем книгу можно читать в отрыве от первой.

Эд Макдональд «Знак ворона»

Прошло четыре года с тех пор, как Глубинные короли были вытеснены обратно в пустынный край Морок, но появилась новая мрачная сила — Светлая Леди и ее адепты. Из хранилища колдуна Вороньей Лапы кто-то украл артефакт ужасающей силы, и Рихальт Галхэрроу со своим отрядом «Черные крылья» должен поймать похитителей. Для этого они отправляются в самое сердце Морока.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Чёрные крылья» от новой звезды гримдарка.

Э. Дж. Смит «Красный принц»

Когда люди племени ро совсем расслабились от сытой жизни, войска южных земель не стали зря терять время. И теперь Семь Сестер управляют ро, подчиняя правителей с помощью волшебства крови. Вскоре они возведут на трон нового бога. Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не вышел Красный Принц…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Долгая Война», который называют сагой в стиле «Мартина для бедных». С одной стороны, в ней присутствует множество персонажей и описываются масштабные события, а с другой, цикл грешит примитивным делением на черное и белое.

Шелби Махёрин «Змей и голубка»

Ведьма Луиза ле Блан, покинув свой ковен, нашла приют в городе Цезарин, оставила магию и ныне живет лишь воровством. Охотник на ведьм Рид Диггори, верный слуга Церкви, отправил на костер не одну ведьму. Случайное стечение обстоятельств превращает их в невольных союзников. И, хотя ведьмы и Церковь враждуют веками, между колдуньей и ее гонителем постепенно зарождается необычное чувство. Теперь каждому из них предстоит сделать выбор…

Что нас ждёт: первая часть одноименного цикла романтического фэнтези с элементами исторического триллера.

Мистика и хоррор

Антология «Новые страхи»

Авторы антологии исследуют древние мифы, рассказывая о человеческом зле, о неназываемом, неоднозначном ужасе. В этих историях необъяснимое вторгается в реальность самыми неожиданными способами. Душераздирающие истории от мастеров жанра заставят читателя холодеть от страха и скрежетать зубами от гнева.

Что нас ждёт: составленный Марком Моррисом сборник хоррор-историй, который выиграл Британскую премию фэнтези. В антологию вошло 19 рассказов, ранее на русском печатался только один. Среди авторов — Рэмси Кэмпбелл, Адам Нэвилл, Джош Малерман, Кристофер Голден.

Джесс Кидд «Смерть в стекле»

Достопочтенная вдова Брайди Дивайн, на первый взгляд, оплот викторианской морали. Однако наличие острого ума привело её к тому, что она уделяет время не подобающему для леди занятию — помощи лондонской полиции. Новое дело вдовы — поиск дочери богатого сэра Эдмунда Бервика, причем похищенный ребенок отличается необычными, даже мистическими способностями. Пробираясь по закопченным улицам Лондона конца XIX века, Брайди сталкивается со множеством опасностей. К счастью, у отважной вдовы есть помощники, причём весьма экстравагантные — служанка ростом семь футов, татуированный призрак и всезнайка-аптекарь.

Что нас ждёт: внецикловый роман, стильный викторианский детектив с элементами мистики.

Грейди Хендрикс «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги»

1988 год. Старшеклассницы Эбби и Гретхен дружат уже много лет. Однажды после загородной вечеринки Гретхен пропадает в лесу, а возвратившись, уверяет, что с ней ничего не случилось. Однако ее поведение резко меняется, она становится раздражительной и угрюмой. К тому же рядом с ней начинают происходить необъяснимые и страшные явления. Эбби подозревает, что подруга одержима дьявольскими силами, и решает прибегнуть к экзорцизму. Это приводит к неожиданным последствиям…

Что нас ждёт: внецикловый хоррор и история о дружбе с отлично переданной атмосферой 1980-х.

Магический реализм

Андрей Хуснутдинов «Аэрофобия»

Сумрачные миры сновидений отличаются друг от друга архитектурой: в польском Essence господствуют гигантские небоскребы с джунглями внутри, китайский Air Monument напоминает орбитальный шпиль для метеорологов, американская Биопирамида похожа на мегатеплицу для пустынь… Путешествия по мирам снов поначалу никак не связаны. Однако постепенно фрагменты начинают выстраиваться в единую цепочку. Хуснутдинов балансирует на грани между реальным и подсознательным, показывая нам чудеса в образах, порой пугающих и диких, но прекрасных, — в лучших традициях Джеффа Вандермеера и Пола Остера.

Что нас ждёт: впервые роман был опубликован в журнале «Новый мир» (№ 6, 2019 год), но в сокращенном варианте. Книга номинирована на премию «Новые горизонты — 2019».

Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей»

Страдающая от заикания одиннадцатилетняя Джейн Грандисон получает приглашение в школу-интернат — Училище Сибил Джойнс для детей, говорящих с призраками. Основанное в 1890 году Училище официально предназначено для детей с речевыми проблемами. Однако руководство школы практикует некрофизику — она позволяет с помощью заикания связаться с миром мертвых…

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из ведущих авторов «гипертекстовой» литературы. Роман Джексон составлен из дневников Джейн, «научных» докладов по некрофизике, посланий из мира мёртвых, вырезок из газет, стенограмм и так далее.

Детско-юношеская фантастика

Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки. Тысяча дорог»

Ведьмочка Кики живёт в приморском городе уже много лет. Совсем юной она прилетела сюда, чтобы вернуть людям веру в волшебство, и организовала службу доставки. Здесь она пережила множество приключений и встретила свою любовь. И вот на исходе уже тринадцатый год, как на свет появились её дети-близнецы, — это время выбирать из тысячи дорог…

Что нас ждёт: заключительный роман цикла «Ведьмина служба доставки», ставшего основой знаменитого аниме Хаяо Миядзаки.

Крис Колфер «История о магии»

Четырнадцатилетняя Бристал Эвергрин обожает книги, но в Южном Королевстве женщинам запрещено читать, поэтому девочке приходится изыскивать способы обходить ограничения. Работа горничной в местной библиотеке — идеальный вариант, чтобы читать книги, когда выпадет случай. Однажды Бристал находит книгу о магии, которая навсегда меняет её жизнь.

Что нас ждёт: внецикловый роман молодого американского автора, который сначала прославился как актер — играл одну из главных ролей в музыкальном телесериале «Лузеры» и стал лауреатом «Золотого глобуса». Потом Колфер начал писать сценарии, а затем и до книг дошло.

Чарли Хольмберг «Дым и дух»

Девушка Сандис обладает необычным даром — она способна принимать в себя древних духов и благодаря их силе превращаться в смертоносное оружие. Ее хозяин-колдун использует Сандис для расправы с врагами. Однажды девушка решается на побег и находит неожиданного союзника — вора-наемника Рона, который владеет артефактом, дающим бессмертие на одну минуту каждый день.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Нумены». По стилю это young adult, хотя героям уже за двадцать.

Кристал Смит «Кровоцвет»

Принцессу Аврелию считают ведьмой: её боятся и ненавидят. Однажды принцессу обвиняют в ужасном убийстве, и она вынуждена бежать в соседнюю страну, которая издавна враждует с ее королевством. Там Аврелии предстоит овладеть своими скрытыми силами и познать тайну ядовитого цветка, известного как кровоцвет. И всё это ради мести…

Что нас ждёт: первая часть одноименной трилогии юношеского романтического фэнтези с обилием закулисных интриг.

Геза Шварц «Тайна Эмили»

Когда однажды юная Эмили просыпается в гробу, то думает поначалу, что это страшный сон. Увы, оказалось, девочка действительно умерла и стала кладбищенским призраком. Но она не желает с этим смириться — Эмили умерла не своей смертью, и теперь она страстно жаждет найти своего убийцу и забрать его жизнь.

Что нас ждёт: внецикловый роман немецкой писательницы. Несмотря на «детский» рейтинг, он отлично передает меланхоличную атмосферу старинного парижского кладбища, где в основном разворачивается действие.

Кейтлин Дэвис «Голубка и ворон»

Непризнанного сына короля воронов Рэйфа спасла от смерти принцесса-голубка Лиана. Им не суждено быть вместе, однако, влюбившись, Рэйф и Лиана готовы противостоять всему миру…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который вышел на английском только в марте нынешнего года. Роман основан на знаменитом мифе о Тристане и Изольде.