Весной 2020 года разразилась пандемия, из-за которой во многих странах ввели разные формы карантина. Ну а чем заняться, пока сидишь взаперти? Чтение — вполне приемлемый вариант. К тому же издатели не подкачали! Скоро выйдут юмористические романы Ольги Громыко и Андрея Белянина, научная фантастика Уильяма Гибсона и Ярослава Гжендовича, фэнтези Джонатана Говарда и Эда Макдональда, а ещё викторианский детектив и антология хоррора… В регулярном дайджесте книжных новинок мы представляем самые, на наш взгляд, любопытные фантастические книги, которые должны появиться в середине весны.

Научная фантастика

Уильям Гибсон «Агент влияния»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020

Американская обложка, российской пока нет

Программистку Верити приглашают поработать в загадочной фирме из Сан-Франциско. Там девушка вступает в контакт с уникальным ИИ… В книге две временные линии: одна рассказывает об альтернативном настоящем, где президентом США стала Хиллари Клинтон, а другая — о постапокалиптическом будущем XXII века.

Что нас ждёт: самая новая книга «отца» киберпанка, связанная с миром романа «Периферийные устройства». На английском «Агент влияния» вышел в январе, хотя книгу анонсировали ещё два года назад, — Гибсон взялся ее переписывать из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Маргарет Этвуд «Заветы»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 2

Теократическая республика Галаад по-прежнему доминирует на территории бывших США, но появляются первые признаки внутреннего разложения. В такое важное время судьбы трех очень разных женщин сплетаются — и результаты этого союза сулят взрыв. Две женщины принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их голосам присоединяется третий — голос тётки Лидии. Ее непростое прошлое и смутное будущее таят в себе множество загадок. В «Заветах» Маргарет Этвуд приподнимает завесу над внутренним устройством Галаада, и в свете открывшихся истин каждая героиня должна понять, кто она, и решить, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит.

Что нас ждёт: продолжение романа «Рассказ Служанки», действие происходит спустя 15 лет. Лауреат Букеровской премии, лучшая книга 2019 года по версии Amazon и Goodreads.

Ярослав Гжендович «Гелий-3»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 5

2058 год. Мир будущего, где чёрствые корпорации и бесчестные правительства управляют стадом беспечных потребителей. Властителями дум в этом обществе стали ивентщики — нечто среднее между влогерами и репортерами. Амбициозный ивентщик Норберт Ролински считает, что заплывшее жиром общество можно встряхнуть только очень скандальной и определенным образом поданной информацией. Такой, например, как открытие на Луне месторождений гелия-3, неисчерпаемого источника энергии…

Что нас ждёт: самый новый роман польского писателя, автора популярного технофэнтези «Владыка Ледяного Сада». Причем это уже чистая НФ с сатирическим уклоном.

Баошу «Возрождение времени»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 1

В самый разгар межзвёздной войны умирающий от рака Юнь Тяньмин был заморожен и отправлен в космос, где его взяли в плен пришельцы с Трисоляриса. После жестоких пыток Юнь начинает сотрудничать с инопланетянами и помогает им поработить Землю. Однако он получает возможность спасти человечество…

Что нас ждёт: роман китайского писателя, скрывшегося под псевдонимом; фанфик по вселенной цикла Лю Цысиня «В память о прошлом Земли», причем сам автор одобрил публикацию книги, признав ее официальным спин-оффом.

Ольга Громыко «Встретимся на Кассандре!»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 3

Общество защиты киборгов переехало в уютный замок на тихой планете Кассандра, но призраки прошлого не дают покоя ни людям, ни киборгам. Что же делать? Навязать веников, заварить чайку и позвать в гости старых друзей. Встреча на Кассандре обещает быть незабываемой!

Что нас ждёт: роман и рассказ, примыкающие к циклу «Космоолухи», — своеобразный капустник специально для фанатов цикла.

Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 4

2037 год, альтернативный мир: СССР не распался, в соцлагерь входит почти вся Европа. Госслужащая Анна Фрэнсис участвует в жестоком эксперименте: нужно отправиться на безлюдный остров Исола вместе с шестью людьми, притвориться убитой и сорок восемь часов тайком наблюдать за реакцией остальных. По итогам эксперимента лучший из шестерки станет сотрудником разведки тоталитарного Союза Дружбы. Однако начинается буря, свет гаснет и игра выходит из-под контроля…

Что нас ждёт: внецикловый роман шведской писательницы, психологический триллер в духе «Десяти негритят» Агаты Кристи в антиутопичном альтернативном мире.

Фэнтези

Андрей Белянин «Бесогон на взводе!»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 6

Фёдор Фролов, он же послушник Тео, ставший бесогоном в архангельском селе, продолжает свою богоугодную деятельность — изгоняет чертей и прочую нечисть, которая мешает людям жить. Помогают ему в этом нелегком деле безрогий демон Анчутка, рыжий ангел Марта, отец Пафнутий и его внучка Даша, а также доберман Гесс, куда же без него.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Изгоняющий бесов», юмористического фэнтези с чертовщиной.

Джонатан Л. Говард «Иоганн Кабал, детектив»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 7

Сбежав из камеры смертников, ученый-некромант Иоганн Кабал под чужим именем проникает на борт роскошного пассажирского дирижабля «Принцесса Гортензия». Когда на борту погибает один из пассажиров, Кабал решает начать расследование. Разгадка тайны в замкнутом пространстве, с ограниченным кругом подозреваемых — прекрасное развлечение для скучающего гения. А значит, учитывая способность Кабала притягивать неприятности, грядущее нашествие зомби — лишь меньшее из зол…

Что нас ждёт: второй роман цикла иронического темного фэнтези об Иоганне Кабале. Причем книгу можно читать в отрыве от первой.

Эд Макдональд «Знак ворона»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 10

Прошло четыре года с тех пор, как Глубинные короли были вытеснены обратно в пустынный край Морок, но появилась новая мрачная сила — Светлая Леди и ее адепты. Из хранилища колдуна Вороньей Лапы кто-то украл артефакт ужасающей силы, и Рихальт Галхэрроу со своим отрядом «Черные крылья» должен поймать похитителей. Для этого они отправляются в самое сердце Морока.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Чёрные крылья» от новой звезды гримдарка.

Э. Дж. Смит «Красный принц»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 9

Когда люди племени ро совсем расслабились от сытой жизни, войска южных земель не стали зря терять время. И теперь Семь Сестер управляют ро, подчиняя правителей с помощью волшебства крови. Вскоре они возведут на трон нового бога. Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не вышел Красный Принц…

Что нас ждёт: третий роман цикла «Долгая Война», который называют сагой в стиле «Мартина для бедных». С одной стороны, в ней присутствует множество персонажей и описываются масштабные события, а с другой, цикл грешит примитивным делением на черное и белое.

Шелби Махёрин «Змей и голубка»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 8

Ведьма Луиза ле Блан, покинув свой ковен, нашла приют в городе Цезарин, оставила магию и ныне живет лишь воровством. Охотник на ведьм Рид Диггори, верный слуга Церкви, отправил на костер не одну ведьму. Случайное стечение обстоятельств превращает их в невольных союзников. И, хотя ведьмы и Церковь враждуют веками, между колдуньей и ее гонителем постепенно зарождается необычное чувство. Теперь каждому из них предстоит сделать выбор…

Что нас ждёт: первая часть одноименного цикла романтического фэнтези с элементами исторического триллера.

Мистика и хоррор

Антология «Новые страхи»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 12

Авторы антологии исследуют древние мифы, рассказывая о человеческом зле, о неназываемом, неоднозначном ужасе. В этих историях необъяснимое вторгается в реальность самыми неожиданными способами. Душераздирающие истории от мастеров жанра заставят читателя холодеть от страха и скрежетать зубами от гнева.

Что нас ждёт: составленный Марком Моррисом сборник хоррор-историй, который выиграл Британскую премию фэнтези. В антологию вошло 19 рассказов, ранее на русском печатался только один. Среди авторов — Рэмси Кэмпбелл, Адам Нэвилл, Джош Малерман, Кристофер Голден.

Джесс Кидд «Смерть в стекле»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 14

Достопочтенная вдова Брайди Дивайн, на первый взгляд, оплот викторианской морали. Однако наличие острого ума привело её к тому, что она уделяет время не подобающему для леди занятию — помощи лондонской полиции. Новое дело вдовы — поиск дочери богатого сэра Эдмунда Бервика, причем похищенный ребенок отличается необычными, даже мистическими способностями. Пробираясь по закопченным улицам Лондона конца XIX века, Брайди сталкивается со множеством опасностей. К счастью, у отважной вдовы есть помощники, причём весьма экстравагантные — служанка ростом семь футов, татуированный призрак и всезнайка-аптекарь.

Что нас ждёт: внецикловый роман, стильный викторианский детектив с элементами мистики.

Грейди Хендрикс «Изгнание дьявола из моей лучшей подруги»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 13

1988 год. Старшеклассницы Эбби и Гретхен дружат уже много лет. Однажды после загородной вечеринки Гретхен пропадает в лесу, а возвратившись, уверяет, что с ней ничего не случилось. Однако ее поведение резко меняется, она становится раздражительной и угрюмой. К тому же рядом с ней начинают происходить необъяснимые и страшные явления. Эбби подозревает, что подруга одержима дьявольскими силами, и решает прибегнуть к экзорцизму. Это приводит к неожиданным последствиям…

Что нас ждёт: внецикловый хоррор и история о дружбе с отлично переданной атмосферой 1980-х.

Магический реализм

Андрей Хуснутдинов «Аэрофобия»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 11

Сумрачные миры сновидений отличаются друг от друга архитектурой: в польском Essence господствуют гигантские небоскребы с джунглями внутри, китайский Air Monument напоминает орбитальный шпиль для метеорологов, американская Биопирамида похожа на мегатеплицу для пустынь… Путешествия по мирам снов поначалу никак не связаны. Однако постепенно фрагменты начинают выстраиваться в единую цепочку. Хуснутдинов балансирует на грани между реальным и подсознательным, показывая нам чудеса в образах, порой пугающих и диких, но прекрасных, — в лучших традициях Джеффа Вандермеера и Пола Остера.

Что нас ждёт: впервые роман был опубликован в журнале «Новый мир» (№ 6, 2019 год), но в сокращенном варианте. Книга номинирована на премию «Новые горизонты — 2019».

Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 15

Страдающая от заикания одиннадцатилетняя Джейн Грандисон получает приглашение в школу-интернат — Училище Сибил Джойнс для детей, говорящих с призраками. Основанное в 1890 году Училище официально предназначено для детей с речевыми проблемами. Однако руководство школы практикует некрофизику — она позволяет с помощью заикания связаться с миром мертвых…

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из ведущих авторов «гипертекстовой» литературы. Роман Джексон составлен из дневников Джейн, «научных» докладов по некрофизике, посланий из мира мёртвых, вырезок из газет, стенограмм и так далее.

Детско-юношеская фантастика

Эйко Кадоно «Ведьмина служба доставки. Тысяча дорог»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 21

Ведьмочка Кики живёт в приморском городе уже много лет. Совсем юной она прилетела сюда, чтобы вернуть людям веру в волшебство, и организовала службу доставки. Здесь она пережила множество приключений и встретила свою любовь. И вот на исходе уже тринадцатый год, как на свет появились её дети-близнецы, — это время выбирать из тысячи дорог…

Что нас ждёт: заключительный роман цикла «Ведьмина служба доставки», ставшего основой знаменитого аниме Хаяо Миядзаки.

Крис Колфер «История о магии»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 18

Четырнадцатилетняя Бристал Эвергрин обожает книги, но в Южном Королевстве женщинам запрещено читать, поэтому девочке приходится изыскивать способы обходить ограничения. Работа горничной в местной библиотеке — идеальный вариант, чтобы читать книги, когда выпадет случай. Однажды Бристал находит книгу о магии, которая навсегда меняет её жизнь.

Что нас ждёт: внецикловый роман молодого американского автора, который сначала прославился как актер — играл одну из главных ролей в музыкальном телесериале «Лузеры» и стал лауреатом «Золотого глобуса». Потом Колфер начал писать сценарии, а затем и до книг дошло.

Чарли Хольмберг «Дым и дух»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 20

Девушка Сандис обладает необычным даром — она способна принимать в себя древних духов и благодаря их силе превращаться в смертоносное оружие. Ее хозяин-колдун использует Сандис для расправы с врагами. Однажды девушка решается на побег и находит неожиданного союзника — вора-наемника Рона, который владеет артефактом, дающим бессмертие на одну минуту каждый день.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Нумены». По стилю это young adult, хотя героям уже за двадцать.

Кристал Смит «Кровоцвет»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 19

Принцессу Аврелию считают ведьмой: её боятся и ненавидят. Однажды принцессу обвиняют в ужасном убийстве, и она вынуждена бежать в соседнюю страну, которая издавна враждует с ее королевством. Там Аврелии предстоит овладеть своими скрытыми силами и познать тайну ядовитого цветка, известного как кровоцвет. И всё это ради мести…

Что нас ждёт: первая часть одноименной трилогии юношеского романтического фэнтези с обилием закулисных интриг.

Геза Шварц «Тайна Эмили»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 16

Когда однажды юная Эмили просыпается в гробу, то думает поначалу, что это страшный сон. Увы, оказалось, девочка действительно умерла и стала кладбищенским призраком. Но она не желает с этим смириться — Эмили умерла не своей смертью, и теперь она страстно жаждет найти своего убийцу и забрать его жизнь.

Что нас ждёт: внецикловый роман немецкой писательницы. Несмотря на «детский» рейтинг, он отлично передает меланхоличную атмосферу старинного парижского кладбища, где в основном разворачивается действие.

Кейтлин Дэвис «Голубка и ворон»

Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2020 17

Непризнанного сына короля воронов Рэйфа спасла от смерти принцесса-голубка Лиана. Им не суждено быть вместе, однако, влюбившись, Рэйф и Лиана готовы противостоять всему миру…

Что нас ждёт: внецикловый роман, который вышел на английском только в марте нынешнего года. Роман основан на знаменитом мифе о Тристане и Изольде.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

А ещё у нас есть