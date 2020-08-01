Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2020

«Карантин» постепенно начинают отменять, и жизнь понемногу возвращается в прежнее русло. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Тем временем лето подходит к концу — остался всего месяц. И, стоит признать, в августе читателей ждет немалое количество достойных книг. Жаль только, что отечественной фантастики среди них немного. Не то чтобы она не выходит совсем — выходит, но глазу зацепиться практически не за что. Публикуются либо опусы неизвестных «молодых талантливых авторов», либо совершеннейшая коммерческая жвачка. Все-таки стоит признать, что на наш рынок не попадает зарубежный лютый трэш — издатели стараются выпускать лучшие или средние по качеству книги. Именно поэтому в наших обзорах столько внимания уделяется иностранным авторам. В регулярном дайджесте книжных новинок мы представляем самые любопытные, на наш взгляд, фантастические книги, которые должны появиться в конце лета нынешнего года.

Научная фантастика

Ким Стэнли Робинсон «Годы риса и соли»

Представим, что эпидемия чумы XIV века оказалась еще более смертоносной, чем в реальности, и Европа практически полностью вымерла. А ее место в истории человечества заняли Китай и арабский Восток…

Что нас ждёт: внецикловый роман, признанный шедевр альтернативной истории, где показана широкая панорама многовекового развития человеческого общества.

Джон Маррс «Пассажиры»

Недалекое будущее, в котором машины с автопилотом стали нормой. Загадочный хакер взламывает системы управления в восьми таких автомобилях и угрожает их пассажирам смертью. Со встроенных камер паника заложников транслируется по всему миру. Миллионы зрителей должны принять условия жестокой игры, которую затеял хакер, и отдать свой голос за одного из заложников. Кто из них в итоге умрет? И кто останется в живых?

Что нас ждёт: внецикловый технотриллер от автора известного романа «The One. Единственный».

Гарет Л. Пауэлл «Угли войны»

Межгалактический тяжёлый крейсер класса «хищник» с новой командой, набранной из штрафников и неудачников, выполняет гуманитарную миссию — разыскивает пропавший без вести пассажирский лайнер. Однако рутинная спасательная операция превращается в опасный рейд. Разрушительная война закончилась не так давно, её угли ещё тлеют — а среди спасенных с лайнера есть те, кто может заставить галактику вновь захлебнуться кровью…

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла космической оперы, лауреат премии Британской ассоциации научной фантастики.

С. Дж. Морден «Билет в один конец»

В 2047 году пятидесятилетний Фрэнк Киттридж получил 120 лет наказания за убийство наркодилера, подсадившего на наркотики его сына. Так получилось, что Фрэнк оказался на Марсе в составе каторжников, которые строят там научную базу. Во время строительства происходит несколько аварий, и, похоже, эти несчастные случаи кто-то ловко спланировал…

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, который по отзывам похож на знаменитого «Марсианина», но с детективным сюжетом.

Тимоти Зан «Траун. Измена»

Гранд-адмирал Траун пытается укрепить свое положение среди высших сановников Империи. А тут ему еще придется решить — отдать давний долг Доминации чиссов либо сохранить безоговорочную верность Императору.

Что нас ждёт: роман из межавторского цикла «Звёздные войны».

Фэнтези

Генри Лайон Олди «Карп и дракон. Книга 2. Рассказы ночной стражи»

Самурай Торюмон Рэйден — младший дознаватель службы Карпа-и-Дракона, расследующей случаи насильственных смертей и воскрешений. Убийца жертвует свое тело убитому, таков благородный закон, установленный буддой Амидой. Но люди пытаются вывернуть закон наизнанку, приспособить к исполнению своих корыстных желаний. А значит, жизни молодого самурая постоянно грозит опасность…

Что нас ждёт: вторая книга романа «Карп и дракон», основанного на японской мифологии.

Антология «Мифическое путешествие. Мифы и легенды на новый лад»

Индейский трикстер-койот, Горгона Медуза, Святой Грааль, затонувший город Кер-Ис, ищущие Золотое Руно аргонавты… Редактор-составитель антологии Пола Гуран представляет произведения, авторы которых по-новому рассказывают мифы и легенды, полные магии, монстров, героев, эпических путешествий…

Что нас ждёт: сборник рассказов по мотивам мифов и легенд. Среди авторов — Кэтрин М. Валенте, Нил Гейман, Энн Леки, Танит Ли, Чарльз де Линт, Юн Ха Ли, Кен Лю, Мария Дэвана Хэдли.

Ли Бардуго «Девятый дом»

Новоиспеченная студентка Йельского университета Алекс Стерн выросла в трущобах Лос-Анджелеса, водилась с бандитами и была единственной, кто чудом выжил в жестоком инциденте, погубившем много людей. Именно благодаря этому чуду Алекс неожиданно выделили стипендию в Йеле — одном из самых элитных американских университетов. Однако учеба там может стать серьезным испытанием, ведь в Йеле действуют тайные общества, промышляющие темной магией…

Что нас ждёт: первый роман цикла об Алекс Стерн, лауреат премии Goodreads-2019, номинант премии имени Ширли Джексон и «Локуса». Это первая книга известного мастера young adult, адресованная взрослым читателям.

Си Джей Брайтли «Повелитель сновидений»

Клэр Делани — обычная девушка из благополучной семьи, мечтающая быть в центре внимания. И однажды ей выпадает шанс стать героиней удивительной истории — она оказывается в полном магии мире фэйри. Там Клэр влюбляется в короля эльфов, очень похожего на персонажа Дэвида Боуи из «Лабиринта». Вот только волшебное приключение быстро оборачивается для девушки натуральным кошмаром…

Что нас ждёт: внецикловый роман темного фэнтези, который называют «Лабиринтом» для взрослых.

Мистика и хоррор

Ричард Адамс «Девушка на качелях»

Молодой антиквар Алан Десленд, отправившись по делам в Копенгаген, встречает там прекрасную и загадочную стенографистку Карин Форстер. Будучи совершенно очарованным девушкой, Алан женится на ней, однако вскоре его семейная жизнь оказывается под угрозой, ведь вокруг Карин постоянно происходят зловещие и таинственные происшествия…

Что нас ждёт: внецикловый роман 1980 года, готический семейный триллер от автора знаменитых «Обитателей холмов».

Джо Хилл «Полный газ»

Дверь в мир сказочных чудес оказывается залитой кровью… Старинный букмобиль снабжает новыми книгами умерших… Двое молодых людей находят на берегу озера свежий труп плезиозавра… В знойной жаре пустыни Невада безликий дальнобойщик сходится в зловещем танце с шайкой байкеров… Эти и другие «ужасные» рассказы составляют сборник 2019 года от Джо Хилла, который давно уже перестал быть просто сыном Стивена Кинга.

Что нас ждёт: сборник малой прозы из четырех повестей, десяти рассказов и двух эссе. Большая часть ранее на русский не переводилась.

Т. Э. Д. Клайн «Церемонии»

Аспирант Джереми Фрейрз приезжает в идиллический городишко Гилеад, чтобы спокойно провести там лето — отдохнуть перед месяцами напряженной учебы, прочитать кучу интересных книг, расслабиться за рюмочкой хорошего вина вместе с очаровательной библиотекаршей Кэрол… У него ничего не получилось — жители Гилеада оказались фанатиками, скрывающими мрачную древнюю тайну.

Что нас ждёт: внецикловый готический роман на целых 900 страниц, лауреат Британской премии фэнтези, номинант Всемирной премии фэнтези.

Катажина Береника Мищук «Я, дьяволица»

Двадцатилетняя жительница Варшавы Виктория, умерев при загадочных обстоятельствах, попадает в Нижнюю Аркадию — настоящий ад, где ее вербуют в дьяволицы. Отныне работа Виктории — торговаться с ангелами за души умерших. Ад полон невероятных соблазнов и удивительных возможностей. Вот бюрократии бы только поменьше…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Виктория Бьянковская», смеси мистики, темного фэнтези и сатиры от польской писательницы.

Детско-юношеская фантастика

Аластер Рейнольдс «Мстительница»

Далекое будущее, в котором межгалактические финансы находятся в руках инопланетян. Люди в основном выступают в роли прислужников или мародеров, растаскивающих наследие погибших планет. После банкротства отца-бизнесмена две юные девушки, Адрана и Арафура Несс, нанимаются на корабль, чтобы заработать немного денег. Судьба сестер круто меняется, когда на их судно нападают космические пираты…

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, довольно необычной для Рейнольдса юношеской космооперы. Лауреат «Локуса» 2017 года за лучший подростковый роман.

Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»

Четырнадцатилетние беспризорники Харк и Джелт зарабатывают на жизнь тем, что ныряют в море, омывающее их родной архипелаг Мириад, и достают со дна артефакты «богов» — погибшей цивилизации. Это дело трудное и опасное, но реликвии стоят хороших денег. Однажды Джелт бесследно исчезает под водой, и Харк готов на всё, чтобы вернуть друга, — даже пожертвовать человеческой сущностью и стать монстром…

Что нас ждёт: внецикловый роман одного из лучших современных авторов young adult. Номинант «Хьюго-2020» за книгу для юношества.

Кристель Дабо «Граница миров»

Офелия и Торн, преодолев многие преграды, наконец понимают, насколько дороги друг другу. Однако их ждет новая разлука, ведь на кону — спасение человечества. Мир рушится, Ковчеги рассыпаются на части. Пока не поздно, нужно найти Другого, которого никто никогда не видел. Остановить его может лишь Офелия, поскольку именно она некогда освободила таинственного Другого из заточения в зеркалах.

Что нас ждёт: четвертый, финальный роман цикла «Сквозь зеркала», изданный в двадцати странах суммарным тиражом более миллиона копий. Благодаря этому циклу автор обрела славу «французской Роулинг».

Дженнифер Бенкау «Коронованная звездами»

Юная ирландская девушка Майлин переносится в сказочный мир и сразу попадает в смертоносную ловушку. Загадочный незнакомец спасает её и провожает в столицу королевства. Там Майлин узнаёт, что, согласно пророчеству, ей предназначено стать новой правительницей — а это практически смертный приговор, ведь королевы здесь долго не живут…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Одна истинная королева» от немецкой писательницы.

Дебора Хьюитт «Полуночник»

Молодая жительница современного Лондона Алиса Уиндем получает в подарок от странной старушки перо птички-полуночника и становится птицеловом. Теперь она может читать в душах разных существ. Чтобы спасти лучшую подругу, Алисе придется посетить Обитель Смерти — мистическое место в альтернативном Лондоне, полное магии и опасностей.

Что нас ждёт: внецикловый роман, который сравнивают с «Никогде» Нила Геймана.

Кэйлин Фландерс «Щит магии»

Королевство Халенди близко к гибели — на границах идет война, а внутри зреет заговор. Принцесса Дженесара, младшая дочь короля, прекрасно управляется с мечом и мечтает о подвигах на поле битвы. Однако король, чтобы заключить выгодный союз и получить нужные для войны ресурсы, решает выдать Дженесару замуж за принца соседней страны Турии. На пути к жениху принцесса попадает в засаду, после чего девушку ждут серьезные испытания…

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, юношеского авантюрного фэнтези с умной, отважной и толковой героиней.

Свати Тирдхала «Полночный тигр»

На первый взгляд, Эша — обычная девушка, но на самом деле она Гадюка, знаменитая тайная убийца, работающая на тех, кто восстал против власти короля-узурпатора. Кунал был солдатом с детства и мечтал о карьере в королевской армии. Пути этих двоих случайно пересекаются, и после ряда событий мятежнице и солдату предстоит сделать трудный выбор…

Что нас ждёт: первый роман одноименной трилогии, основанной на индийской истории и мифологии.

Юлия Диппель «За Золотым мостом»

Девушка Амайя уже восьмой раз подряд встречает свой шестнадцатый день рождения. Дело в том, что члены ее семьи в какой-то момент перестают стареть. Девушка озадачена и пытается выяснить причину, однако родители тщательно хранят тайну. Но однажды в доме появился загадочный пленник Ноар, который мог бы помочь Амайе узнать правду. Вот только ли готова ли к этому девушка?

Что нас ждёт: первый роман цикла «Кассардим» немецкой писательницы.