Фрэнсис Хардинг «Колодец желаний»

Трое друзей-подростков расплачиваются за проезд в автобусе монетками, выуженными из «колодца желаний», — и на следующий день просыпаются со сверхъестественными способностями и новой миссией: исполнять чужие желания.

Frances Hardinge

Verdigris Deep

Роман

Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 2007

Переводчики: Е. Измайлова, А. Скобин

Издательство: Clever, 2017

Серия: «Романы Фрэнсис Хардинг»

320 стр., 5000 экз.

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«Колодец желаний» — вторая книга Фрэнсис Хардинг после её дебютного романа. Так что она написана человеком, уже уверенным в своём писательском призвании, но всё ещё не развернувшим дарование в полную силу: до «Дерева лжи» и «Песни кукушки» оставалось ещё семь лет. Поклонникам британской писательницы стоит иметь это в виду.

Идея, из которой вырос роман, кажется настолько простой, что непонятно, как до этого раньше не додумался никто из фантастов. Ведь если монетки, которые мы бросаем в колодцы, фонтаны и прочие водоёмы, служат залогом исполнения наших желаний, нетрудно догадаться, что если эти монетки попадают в другие руки, то вместе с ними передаётся и обязанность такие желания исполнять. И вот двенадцатилетние Райан, Джош и Челли становятся эмиссарами «духа колодца». У Райана вырастают на руках дополнительные глаза, способные видеть «энергию желаний», к тому же именно с ним во снах и видениях общается дух колодца — не то древняя богиня, не то ведьма, не то хтоническое чудовище. Джош обретает власть над металлами и электроникой. Их подруга Челли слышит и озвучивает мысли людей, загадавших желание. Вместе дети становятся идеальной командой супергероев, «ангелов колодца», способных засечь и исполнить заветную мечту любого человека, чья монетка случайно им досталась.

До середины «Колодец желаний» прикидывается лихим подростковым приключением, сказкой в духе Дианы Уинн Джонс. Герои разыскивают людей, желания которых они должны исполнить (к счастью, все они — жители пары-тройки окрестных городков), попадают в различные комические ситуации и делают всё для того, чтобы помогать людям «сбывать мечты». Но нужно плохо знать Фрэнсис Хардинг, чтобы купиться на эту цветную блестящую обёртку. Ведь то, что находится под ней, совсем не похоже на сладкую конфетку.

На середине роман делает крутой поворот — и подростковая авантюра превращается в хоррор

Примерно на середине роман делает крутой поворот — и подростковая авантюра превращается в хоррор. Загвоздка кроется, во-первых, в той власти, которой наделяют подростков их суперспособности: не каждый взрослый способен справиться с таким искушением, что уж говорить о детях с кучей личных и семейных проблем. А во-вторых, проблема — в человеческих желаниях как таковых. Как прозорливо замечает Райан, на самом деле люди хотят вовсе не того, что формулируют словами, загадывая желание. Внутри этой фразы про «хочу», как в скорлупе каштана, на самом деле кроется потаённое желание, которое может быть разрушительным для самого человека и окружающих — если он погряз в боли и ненависти к себе и другим. А «дух колодца» слышит и тайные желания людей тоже…

Ничего оригинального в этой идее нет (все мы знаем, что стоит бояться своих желаний — потому что однажды они могут исполниться), но Хардинг подаёт её без страха и скидок на возраст потенциальных читателей. Герои «Колодца желаний» сталкиваются с серьёзными опасностями и порой вынуждены прикладывать сверхусилия, чтобы их преодолеть. Их привычная реальность трещит по швам, и сквозь трещины прорастает пугающий сюрреалистический мир: дух колодца с водой, льющейся из глаз и изо рта, разговаривает с детьми с рекламных плакатов и фонтанов, за ними следят тележки из супермаркета, расположенного неподалёку от того самого колодца… Неистощимая фантазия Фрэнсис Хардинг скорее пугает, чем развлекает, но оторваться от книги всё равно сложно до самого финала. А эпилог заставляет вспомнить, что писательница ещё и никогда не любила сиропные хэппиэнды: далеко не у всех героев дальнейшая судьба складывается удачно. Да и смогла ли дружба Райана, Челли и Джоша пережить такое испытание? Ответ на этот вопрос предстоит найти читателю — все остальные точки над «i» молодая и уверенная в себе Фрэнсис Хардинг расставила сама.

Итог: Завышенных ожиданий «Колодец желаний» не оправдывает, хотя всё, за что мы любим Фрэнсис Хардинг, в этой книге уже есть.

Слово творца Я всё ещё считаю, что пишу для себя — той, какой я была в 12 лет. Двенадцатилетняя я считалась довольно странным ребёнком, любительницей таинственных историй с убийствами, запутанных сюжетов, шпионов и прочего. Да, я пишу книги для детей, но в них встроен «счётчик трупов». Люди не очень понимают, что со мной делать, — интересно ходить по книжным магазинам и смотреть, на какие полки меня ставят.

Ему вдруг захотелось попасть в беду и преодолеть великие опасности, лишь бы его герой увидел своими глазами, что Райан тоже не лыком шит. Желание непреодолимо распирало душу, как созревший каштан — скорлупу. Знай тогда Райан о желаниях столько, сколько ему вскоре предстояло узнать, он был бы куда осторожнее в помыслах.

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