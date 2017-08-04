Ким Стэнли Робинсон «Зелёный Марс • Голубой Марс»

Прошло несколько десятилетий после трагических событий 2061 года. На Марсе правят транснациональные компании, которые активно ведут терраформирование и нещадно эксплуатируют ресурсы планеты. Но её заселяют и другие — уцелевшие члены «Первой сотни» и их потомки, которые не согласны с политикой властей. Они обитают в подполье, тщательно скрываясь. Долго ли это будет продолжаться? И кому же в конце концов достанется Красная планета?

Kim Stanley Robinson

Green Mars

Blue Mars

Романы

Жанр: «планетарная» НФ

Выход оригинала: 1994, 1996

Художник: Н. Плутахин

Переводчики: Н. Болдырева, А. Агеев

Издательство: «Эксмо», 2017

Серия: Sci-Fi Universe

704 стр., 5000 экз. + 752 стр., 6000 экз.

«Марс», части 2 и 3

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Фрэнсис Карсак «Робинзоны космоса»

Артур Кларк «Пески Марса»

Первый роман марсианской трилогии Робинсона порадовал эпической и неспешной картиной колонизации, тщательными социальными зарисовками, хорошо прописанными и психологически достоверными персонажами. Продолжение вышло не хуже. Если в первой книге львиная доля времени уделялась конфликтам между пионерами освоения Марса, то вторая переключает часть внимания на следующее поколение колонистов. Ведь Робинсон, как, наверное, любой серьёзный фантаст, пишет в первую очередь не столько о чужих мирах, сколько о людях.

Мы познакомимся с детьми, родившимися на Красной планете. Особенно близко с Ниргалом — сыном Хироко и Койота. Увидим, как он познаёт огромный внешний мир. Станем свидетелями его первой серьёзной потери и первого далёкого путешествия. Подивимся его необычным способностям. Повзрослеем вместе с ним.

А ещё понаблюдаем за Артом — землянином, посетившим Марс с важной миссией. Почувствуем его ногами невиданную марсианскую почву и опробуем местную гравитацию. Оценим реакции непривычного человека на здешние чудеса.

И, конечно же, не останемся без старых знакомых из «Первой сотни». Уцелели далеко не все, но благодаря технологии продления жизни те, кто выжил, выглядят вполне дееспособными. Причём они продолжают развиваться — приобретать новые знания, менять привычки и убеждения. И это касается не только стариков, но и всех, кто населяет трилогию Робинсона, — персонажи отлично ему удаются.

Годы летят, так что герои действуют уже не в таком безжизненном мире, как поначалу. Терраформирование приводит к появлению на Марсе генетически сконструированных водорослей, лишайников и прочих растений. Под куполами, накрывающими поселения, растут полноценные деревья, плещутся водоёмы и, самое главное, есть кислород. Вопрос о правомочности терраформирования нового мира уже не стоит — решается лишь, в какую сторону пойдёт это самое «формирование под Землю». Какие жертвы ради этого предстоит принести героям и планете? Что, в конце концов, останется от «старого доброго Марса»?

Без живописных марсианских пейзажей читатель не останется

Одной из основных тем всей трилогии остаётся обустройство нового общества за пределами Земли. Марс уже прекратил быть миром без богов, истории и прошлого. Тут появилась и окрепла своя религия, своя мифология, утвердились герои, пророки, учителя, мученики и философы. Всё это соединяется со старыми земными культурами, верованиями, порядками, традициями, политическими и национальными устоями, которые привезли сюда колонисты. Автор размышляет над тем, каким может стать общество, воплотившее в себе стремления и чаяния практически всех земных наций. Общество, способное частично отринуть прежние, не оправдавшие себя догмы — или хотя бы попытаться это сделать.

И, конечно, никуда не делись транснациональные компании, считающие планету исключительно сырьевым придатком Земли. Ведь их сотрудники совершенно не понимают марсианских поселенцев, для которых Красная планета стала родным домом. Вот и делится марсианское общество на «наземников», обладающих военной силой, Полусвет, живущий обособленно и по своим устоям, и подполье, члены которого находятся вне закона. Конфликт между этими группами, а также разными фракциями сопротивления, поставивший планету на грань гражданской войны, занимает изрядную часть романов. А никто и не обещал, что рождение дивного нового мира пройдёт легко…

Без живописных марсианских пейзажей читатель также не останется. Гигантские равнины и потрясающие воображение закаты. Циклопические, непредставимой высоты вулканы. Ржаво-оранжевые кратеры и глубокие каньоны. Чуждая красота, способная доводить до восхищённой дрожи. Плюс зарождающаяся жизнь, которая меняет этот нетронутый рай. Завораживающая картина!

А ещё мы наконец узнаем, что в это время происходит на Земле и какая незавидная судьба настигает прародину человечества.

Итог: масштабное полотно марсианской колонизации, неторопливо и в подробностях рассказывающее о людях, которые создают новое общество на Красной планете. Фанатам экшена тут ловить нечего, зато любители неспешных социальнопсихологических романов получат немало удовольствия

Марсианские премии Все романы трилогии отмечены престижными премиями. Первый том получил «Небьюлу», второму и третьему досталось по «Хьюго» и «Локусу».

Земля была закрыта для них навсегда: и для эмигрантов, и для родившихся на Марсе. Они все стали марсианами. Теперь они должны добиться независимости и жить в собственном государстве, суверенном или хотя бы полуавтономном.

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Ким Стэнли Робинсон «Зелёный Марс • Голубой Марс» удачно эпическая картина колонизации

выразительные описания Марса

достоверно проработанные персонажи неудачно чересчур неспешное развитие событий

недостаток боевых сцен 2017-08-04 8 хорошо

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