Что почитать из фантастики? Книжные новинки января-февраля 2020

Придя в себя после каникул, издатели с новыми силами взялись за выпуск фантастических книг. В регулярном дайджесте рассказываем о самых любопытных новинках, которые должны выйти в конце зимы. Здесь есть всё, от эстетских фантазий Джойс Кэрол Оутс и Ника Харкуэя до космической оперы Кристофера Руоккио и эпического фэнтези Стивена Дональдсона.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Джойс Кэрол Оутс «Опасности путешествий во времени»

Америка недалекого будущего. Границы закрыты, правительство контролирует каждый шаг граждан, инакомыслие жестоко карается. Юная Адриана Штроль допускает роковую ошибку, произнеся слишком смелую речь на выпускном балу. В наказание её ссылают в прошлое, где нет мобильников и компьютеров. Впрочем, может, это не такое уж наказание? Особенно если ты влюбляешься без памяти.

Что нас ждёт: новый роман классика современной американской литературы — одновременно жесткая антиутопия, хроноопера и история любви.

Ник Харкуэй «Гномон»

В мире будущего царит тотальный контроль, компьютерная Система может даже записывать мысли и воспоминания людей. Однажды во время полицейского допроса умирает известная диссидентка. Следователь погружается в нейрозаписи и обнаруживает, что в сознании погибшей было четыре другие личности. И одна из них — Гномон, искусственный интеллект из далекого будущего…

Что нас ждёт: роман 2017 года объемом под тысячу страниц — смесь фантастики, антиутопии, детектива, чёрного юмора и философской головоломки.

Карен Томпсон Уокер «Спящие»

Прежде тихий городок в горах Южной Калифорнии охвачен паникой: люди засыпают и не могут проснуться. Число жертв растет, власти объявляют карантин, в город вводят Национальную гвардию. Психиатр из Лос-Анджелеса замечает, что у больных повышена мозговая активность — им снятся яркие, реалистичные сны. Но о чем?

Что нас ждёт: роман 2019 года от автора нашумевшей апокалиптики «Век чудес» — пестрая мозаика, где глазами множества людей показаны необычные события.

Кристофер Руоккио «Империя тишины»

Адриан Марлоу, великий герой и великий убийца, оказался на чужой отсталой планете. Он вынужден участвовать в гладиаторских боях и выживать среди интриг при дворе местного короля. Адриан попадает в опасные передряги, постепенно понимая, что его жизнь лишь частичка чьего-то неведомого плана.

Что нас ждёт: первый роман тетралогии «Пожиратель Солнца», эпической новой космооперы, которую критики сравнивают с «Дюной».

Джеймс Ганн «Бессмертные»

Однажды человечество узнало, что среди людей бродят бессмертные, и кровь их — эликсир вечной молодости… Что принесет цивилизации это знание?

Что нас ждёт: самое большое собрание произведений классика американской литературы на русском языке. В сборник входит заглавный роман, повесть и десяток рассказов, из них большая часть переведена впервые, остальные — в новых переводах.

Марк-Уве Клинг «Страна Качества. Qualityland»

Петер живет в QualityLand, Стране Качества, и вся его жизнь подчинена Системе. Однажды дрон самой успешной в мире компании TheShop доставляет Петеру секс-игрушку, розового дельфинчика. Петер её не заказывал и намерен вернуть, но сделать это — значит поставить под сомнение главный принцип существования Страны Качества. Ведь Система не может ошибаться!

Что нас ждёт: сатирическая антиутопия немецкого писателя, ставшая в Германии главным НФ-романом 2018 года.

ФЭНТЕЗИ

Стивен Дональдсон «Внутренняя война. Том 1 и 2»

Двадцать лет назад принц Бифальт нашёл Последнее Книгохранилище. Спрятанные там колдовские знания помогли ему остановить войну, что шла на протяжении многих поколений. Однако война может начаться снова. Древний враг выяснил, где находится Архив. Чтобы напасть на библиотеку и захватить магические знания, собирается могучая тёмная орда…

Что нас ждёт: второй роман цикла эпического фэнтези «Война великого бога», разбитый на два тома. Они выйдут на русском языке по отдельности с небольшим интервалом.

Тим Пауэрс «Последний выдох»

Юный Кути находит пробирку, в которой заключён дух легендарного ученого — Томаса Эдисона. За мальчиком начинают охотиться и призраки, и люди. В попытках спастись он встречает двух человек, каждого из которых преследуют собственные демоны.

Что нас ждёт: второй роман «Трилогии Сдвигов» на стыке фэнтези, мистики и магического реализма. Принес автору премию «Локус».

Майкл Салливан «Смерть леди Далгат. Исчезновение дочери Уинтера»

Три года прошло с тех пор, как наемник Адриан и бывший убийца Ройс, стали авантюристами и, объединившись, принялись выполнять за деньги разную работу. Однажды их попросили предотвратить убийство загадочной женщины — женщины, которая слишком много знает, но притом чересчур беспечна…

Молодая герцогиня Уинтер бесследно пропала, и друзей-авантюристов нанимают ее найти. Работа кажется легкой, но на улочках города Рошель, хранящего древние тайны, становится смертельно опасной…

Что нас ждёт: третий и четвёртый романы цикла «Хроники Рийрии», которые рассказывают о молодых годах знаменитых авантюристов.

Жан-Филипп Жаворски «Неумерший»

Время действия — раннее Средневековье, здесь властвуют легенды, а по дорогам бродят древние чудовища. Сын вождя Белловез, предательски убитый собственным братом, вернулся с того света. На пути к кровавой мести его ждет немало предательств, чудес и монстров, однако после смерти он даже время ощущает не так, как прежде.

Что нас ждёт: первый том цикла «Короли мира», мрачное историческое фэнтези о временах кельтов, основанное на исследованиях в области археологии и лингвистики. Принёс автору премию Imaginales за лучший фантастический роман на французском языке.

Мари Бреннан «И в пепел обращен»

1666 год, Англия. Недавно вернувший трон король Карл II Стюарт борется за власть с парламентом. У Халцедонового подземного двора фэйри тоже немало проблем. Но грядет новая беда. В доме спящего пекаря начинается Великий Пожар, который может полностью уничтожить английскую столицу. И, пока люди пытаются его остановить, фэйри противостоят самому духу огня…

Что нас ждёт: второй роман цикла оригинального фэнтези «Халцедоновый двор», где автор проецирует отношения людей и фэйри на несколько эпох в истории Англии.

Себастьян де Кастелл «Клинок предателя»

Пять лет прошло с тех пор, как за измену распустили плащеносцев — отряд рыцарей, охраняющих закон. Один из них, Фалькио валь Монд, ищет спрятанные покойным королём Паэлисом таинственные сокровища — они якобы изменят историю распавшегося государства. Ему помогает пара бывших соратников, но тех, кто Фалькио мешает, гораздо больше…

Что нас ждёт: первый том авантюрного фэнтези в духе «Трех мушкетеров» с небольшой примесью магии.

МИСТИКА И ХОРРОР

Антология «Дети Лавкрафта»

Легендарный редактор Эллен Датлоу собрала антологию оригинальных рассказов, вдохновлённых лавкрафтианской тематикой. Авторы не ссылаются на Лавкрафта или его произведения прямо, но используют творческие приемы классика, привычное для его текстов разнообразие тонов и точек зрения.

Что нас ждёт: четырнадцать рассказов известных писателей, среди которых Стивен Грэм Джонс, Джон Лэнган, Лэрд Баррон, Мария Дэвана Хэдли, Ричард Кадри, Брайан Эвенсон.

Антология «13 привидений»

Под обложкой книги прячутся все известные человечеству виды привидений. Мстительные и несчастные, хранители старых заброшенных домов и гости с того света, безымянные твари из городских легенд и вполне реальные исторические личности. Те, с кем вы точно не хотели бы столкнуться лицом к лицу.

Что нас ждёт: тринадцать привидений в тринадцати рассказах российских авторов в антологии, составленной главным популяризатором отечественного хоррора Михаилом Парфёновым.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Виктория Шваб «Туннель из костей»

Кэссиди Блейк отправляется в Париж, где её родители снимают очередной выпуск телешоу о городах мира, облюбованных призраками. Когда Кэсс случайно пробуждает сильного духа, то обращается за помощью к друзьям, старым и новым. Если она не раскроет тайну, этот дух завладеет городом навсегда.

Что нас ждёт: второй роман цикла о Кэссиди Блейк, довольно симпатичной юношеской мистики.

Уна Харт «Троллий пик»

Люди не исчезают из самолетов — так думала шестнадцатилетняя Грейс, пока ее мать не пропала, когда летела домой. Тетя Вивиан, сестра матери, берет девочку к себе. Вот только почему она живет в уединенном доме в лесу и никогда не приглашает гостей? Зачем на окнах железные решетки, а в гардеробной гора красных туфель? И куда тетка исчезает по ночам?

Что нас ждёт: юношеское темное фэнтези в стиле Стивена Кинга.

Кесия Люпо «Мы кровь и буря»

Лина была обычной девочкой, но теперь, когда обнаружились её способности к магии, вынуждена скрываться. Вместе с Констанцией, которая не намерена прятать свои силы и сдаваться без борьбы, Лина начинает долгий путь к обретению магического могущества.

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла о двух девушках из мира, где за врожденную магию можно лишиться головы.

Кейти Роуз Пул «Грядет тьма»

Древнее пророчество гласит: грядет Тьма, мир падёт под её властью, а пять душ станут её предвестниками. Принц, изгнанный из своего королевства. Убийца, наделённая Даром Крови. Паладин, потерявший веру. Игрок, попавший в западню прошлого. Умирающая девушка на грани отчаяния. Им предначертано подчинить себе Тьму, пока не появится пророк, которому суждено стать спасением мира… или его погибелью.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Век тьмы», написанный в довольно любопытном формате — пятеро героев не пересекаются, однако их действия влияют друг на друга.

Александра Кристо «Это гиблое место»

Улицы города Крейдже хранят следы искателей приключений и мечтателей. Четыре авантюриста готовы разгадать его тайны. Уличная артистка Тавия, мечтающая оставить преступное прошлое позади. Мошенник Уэсли, желающий поставить на колени всё королевство. Воительница Карам, намеренная сделать себе имя. Мятежница Саксония, готовая на всё ради мести. Им придется действовать сообща, чтобы защитить свои мечты.

Что нас ждёт: отдельный роман в жанре юношеского криминального фэнтези с элементами нуара.

НОН-ФИКШН

Лоуренс Сутин «Филип К. Дик. Жизнь и Всевышние вторжения»

Филип К. Дик написал сорок пять романов и более ста двадцати рассказов. По его произведениям сняты десятки экранизаций для кино и ТВ. Он признан во всем мире как один из самых великих и влиятельных романистов нашего времени. Захватывающая, красиво написанная и глубоко откровенная книга Лоуренса Сутина — обязательное чтение не только для поклонников Дика, но и для всех любителей современной литературы и кино.

Что нас ждёт: одобренная семьей Дика официальная биография писателя.