КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в марте 2025 онлайн и за рубежом? Отличный месяц для научной фантастики!
Фильм «Обезьяна» Осгуда Перкинса: по ком стучит барабан
«Ущелье»: ромком, который хотел стать боевиком
Какие фильмы смотреть в кино в марте 2025? Йовович против русских комедий

Классика

5 лучших фильмов о вампирах
Как создавали «Интервью с вампиром»: готика, депрессия и эротизм
Книги
#Что почитать#дайджест#анонс

Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2025-го

Борис Невский
5 марта 15:00
1147
8 минут на чтение
Весна… Будем надеяться, с разными приятными изменениями — и в погоде, и в жизни. И с новыми книгами. Любопытных новинок, анонсированных на первый весенний месяц, немало, и они на любой вкус. Тут и самая свежая работа Сьюзен Коллинз, причём приходящая в Россию одновременно со всем миром. И завершения циклов Бена Гэлли и Джея Кристоффа, и первые романы новых циклов. И, конечно, немало экзотики, к которой мы уже начинаем привыкать, — от Китая до Турции. 
Как обычно, о потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Эдуард Веркин

«Сорока на виселице»

Далёкое будущее, в котором человечество покорило космос, а почти все люди обладают гениальностью в разных сферах. В этом идеальном мире живет Ян — удивительный человек, у которого нет никаких выдающихся способностей. Однако именно этот заурядный тип каким-то образом становится членом Большого Жюри, которое определяет стратегию развития цивилизации.

Что нас ждёт: роман из цикла «Поток Юнга», куда также входят повести и рассказы, связанные только сеттингом.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Loft. Эдуард Веркин. Взрослая проза»

Джин Вулф

«Литания Длинного Солнца»

Молодой священник-авгур Шелк отправляется в квест, который приводит его к разгадке главной тайны мира, оказавшегося гигантским космическим кораблём…

Что нас ждёт: сборник, куда вошли две части романа-эпопеи «Книга Длинного Солнца», где сочетаются НФ, планетарная космоопера и технофэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Хуэй Ху

«Пластиковый океан»

Недалёкое будущее. Четыре человека — юный охотник из народа инуитов Кована, японский студент Ватанабэ Ю, китайский биоинженер Ли Шили и американский экоактивист Ральф Гейбл столкнутся с новой формой жизни, которая способна уничтожить человеческую цивилизацию…

Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат премии «Туманности» — крупнейшей НФ-награды Китая. В книге объединены элементы экологической фантастики, драмы, боевика и хоррора.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»

ФЭНТЕЗИ

Софья Ролдугина

«Тимьян и клевер»

В Дублине работает единственное детективное агентство, которое расследует дела не только для людей, но и для фейри — «Тимьян и клевер». Заправляют им компаньоны: колдун-фейри сомнительной репутации Айвор и добросердечный человек Киллиан, которые вместе расследуют странные, а иногда и опасные дела.

Что нас ждёт: самостоятельный роман из цикла «Лисы Графства Рэндалл», действие которого происходит в альтернативной Ирландии, где люди живут бок о бок с фейри.

Издательство, серия: «Эксмо: Черным-бело» / «Охотники за мирами»

Бен Гэлли

«Укрощая хаос»

Битва за императорский трон становится всё более ожесточённой. Ставший призраком вор Келтро в самом центре интриг, и хотя желанная свобода близко, всё может рухнуть из-за вмешательства Мёртвых богов…

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии тёмного фэнтези «Гонка за смертью» в сеттинге, основанном на мифологии Древнего Египта.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Райан Кирк

«Клинок ночи»

Всю семью Рю убили бандиты, после чего он стал Ночным клинком, членом клана легендарных воинов-наёмников вроде ниндзя. Морико забрали из семьи в детстве и заставили тренироваться с монахами боевого ордена Дневных клинков. Красавицу Такако отец продал в бордель, и она стала высококлассной куртизанкой. Судьба сводит троицу вместе, и их действия могут повлиять на будущее Королевств.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла ориентального фэнтези, основанном на мифологии и истории средневековой Японии.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Острые клинки. Фэнтези New Adult»

Генри Нефф

«Ведьмин камень»

Ленивый демон Ласло выполняет роль смотрителя адского проклятия семьи Дрейкфордов. Инициативному демону есть где развернуться — но Ласло предпочитает загорать на пляже в Ибице. Однако новый хозяин Ада объявляет переоценку сотрудников и даёт Ласло неделю на исправление, иначе его расплавят в пламени Преисподней. Потому Ласло решает заключить сделку с последним носителем проклятия Мэгги Дрейкфорд, из-за чего эта необычная парочка отправляется в головокружительное путешествие по всему миру.

Что нас ждёт: внецикловый роман юмористического фэнтези в духе Пратчетта.

Издательство, серия: «АСТ» / «Сверхъестественное фэнтези»

М. К. Лобб

«Последователи хаоса»

Амбициозный офицер Дамиан Вентури и падшая патрицианка Роз Ласертоза разоблачили серийного убийцу и козни хозяев Палаццо города-государства Омбразии. Однако новые власти начинают их преследовать, и героям придётся отправиться в опасное путешествие, которое может изменить не только их судьбу, но и судьбу всей Омбразии…

Что нас ждёт: второй роман цикла детективного фэнтези «Семь безликих святых» в сеттинге, напоминающем Венецию эпохи Возрождения.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Mainstream. Фэнтези»

Жуан Сильва

«Семена войны»

На просторах континента Аларкан, поднятого магией из океана, живут те, кто не желает подчиняться властителям старого мира. Однако когда в Аларкане находят экстракт, придающий человеку огромную силу, на дикие земли обращают внимание могущественные маги, известные как Курильщики, — они используют дымное волшебство. Назревает война…

Что нас ждёт: первый роман цикла тёмного фэнтези «Курильщики», дебют португальского автора, ставший хитом самиздата. Читатели и критики сравнивают его с книгами Джо Аберкромби.

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

МИСТИКА И ХОРРОР

Денис Лукьянов

«Смех бессмертных»

Профессору Грециону Родосскому поставлен смертельный диагноз, потому он жаждет отыскать рецепт бессмертия. Проблема в том, что с разумом профессора решает поиграть бог Дионис…

Что нас ждёт: мистический детектив с элементами триллера; действие происходит в современной России.

Издательство, серия: «Эксмо» / «Призрачный след: новый мистический детектив»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Альберт Санчес Пиньоль

«Молитва к Прозерпине»

Древний Рим, середина I века до н. э. Марк Туллий Цицерон в воспитательных целях отправляет своего семнадцатилетнего сына на поиски мантикоры, которая якобы вышла из земных недр в провинции Проконсульская Африка. Но, прибыв на место, римляне выясняют, что вместо мифической мантикоры из глубин появились гораздо более страшные существа…

Что нас ждёт: историческая фантазия звезды каталанской литературы, где герои встают перед страшным выбором.

Издательство, серия: «Иностранка», «Азбука-Аттикус» / «Большой роман»

Ева Сталюкова

«Город Чудный, книга 1. Воскресшие»

В российском провинциальном городке Чудном начинают оживать покойники. Жильцы седьмого дома по улице Задорной получают письма с предупреждениями о смертельной опасности. Богдан по прозвищу Везунчик — бессмертный, и готовится в очередной раз умереть на публику. Один дед Вырей, местный колдун, понимает, что творится в городе, но даже он не может помочь…

Что нас ждёт: одновременно уютное и мрачное городское фэнтези, гибрид Йона Линдквиста и Макса Фрая. Планируется пенталогия.

Издательство: «Дом историй»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Сьюзен Коллинз

«Рассвет жатвы»

Юбилейные Пятидесятые Голодные игры обещают быть особенно кровавыми. Каждый дистрикт Панема обязан отправить в два раза больше трибутов. И одним из них становится Хеймитч Эбернети из Дистрикта-12. Шансы на выживание практически нулевые, но Хеймитч не собирается сдаваться.

Что нас ждёт: очередной приквел «Голодных игр», который выйдет на русском практически одновременно со всем миром. Действие развернётся за 25 лет до событий основной трилогии.

Издательство, серия: «АСТ» / «Голодные игры: сага-легенда»

Эми Кауфман, Джей Кристофф

«Исход Авроры»

Отряд 312 проиграл. Зло победило. Человечество обречено. Или нет? Так вышло, что основные герои получили шанс отправиться в далёкое прошлое и уничтожить врагов ещё в зародыше. Удастся ли?

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии «Аврора» в жанре юношеской космооперы.

Издательство, серия: «АСТ: Mainstream» / «Миры Джея Кристоффа»

Керстин Гир

«Незабудка. За гранью возможного»

Скромная девочка Матильда и самый крутой парень в школе Квинн, которых свели вместе фантастические события, пытаются противостоять козням тайного общества бессмертных. Ну и разбираются в чувствах друг к другу…

Что нас ждёт: второй роман фэнтезийной трилогии «Незабудка» известной немецкой писательницы.

Издательство: «Робинс»

Биннур Шафак Нигиз

«Гадюка»

В ночь, когда девушке Махинев исполнился 21 год, разразился хаос — Стамбул подвергся нашествию змей и волков. Махинев же, прочитав таинственную книгу, попадает в параллельную реальность, где существует магия.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Королева змей», благодаря которому можно познакомиться с турецким юношеским фэнтези.

Издательство, серия: «Эксмо: Freedom» / «Young Adult. Королева змей»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#Что почитать#дайджест#анонс
Рекомендуем
Рисунки Джоан Роулинг по Гарри Поттеру. Как автор представляла своих героев
Продолжения Оруэлла: фантазии на тему «1984»
Аркхэм, Данвич, Инсмут: путеводитель по мрачным городам Лавкрафта
Мир фантастики № 255 (февраль 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Евгений Лукин: лучшие книги за 75 лет

Книги

Читаем книгу: Анджей Сапковский — Перекрёсток воронов
Глава, в которой ведьмачья карьера Геральта едва не обрывается уже в самом начале.

Книги

Читаем книгу: Брэдли Бэлью — Кровь на песке

Книги

Читаем книгу: Филип К. Квантрелл — Восхождение рейнджера
Отрывок, в котором Серые плащи выходят на след рейнджера

Книги

Родной сеттинг: как славянское и фольклорное фэнтези вновь набирает популярность
И как отечественные авторы пытаются по-новому взглянуть на старый жанр

Книги

Рэй Нэйлер «Гора в море». Осьминоги тоже хотят жить
Экологический триллер с уклоном в драму

Книги

Кто умер в 2024 году: актёры, писатели и художники, которых мы будем помнить
Итоги-2024 с пометкой «Печальные новости»

Книги

Что почитать? 8 книг о сновидениях
Романы, которые рождают чудовищ

Книги

Роберт Сойер «Старплекс». В поисках разума
Космические приключения в духе «Звёздного пути»

Книги

Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2025-го
Фантастические книги февраля: от новых приключений инквизитора и вурдалака до космических тайн и битвы с вампирами.
Показать ещё
Рекомендуем
Плоский мир Пратчетта: путеводитель для туриста
Мария Спивак: «Гарри Поттер» — это религия»
Станислав Лем и его фантастика
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты