Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2025-го

Недалёкое будущее. Четыре человека — юный охотник из народа инуитов Кована, японский студент Ватанабэ Ю, китайский биоинженер Ли Шили и американский экоактивист Ральф Гейбл столкнутся с новой формой жизни, которая способна уничтожить человеческую цивилизацию…
Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат премии «Туманности» — крупнейшей НФ-награды Китая. В книге объединены элементы экологической фантастики, драмы, боевика и хоррора.
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Звёзды научной фантастики»