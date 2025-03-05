Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2025-го

Далёкое будущее, в котором человечество покорило космос, а почти все люди обладают гениальностью в разных сферах. В этом идеальном мире живет Ян — удивительный человек, у которого нет никаких выдающихся способностей. Однако именно этот заурядный тип каким-то образом становится членом Большого Жюри, которое определяет стратегию развития цивилизации.





Что нас ждёт : роман из цикла «Поток Юнга», куда также входят повести и рассказы, связанные только сеттингом.





