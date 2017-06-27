Мехтильда Глейзер «Книжные странники»

Юная Эми Леннокс вместе с матерью Алексой приезжает на остров Штормсей, где нет ничего, кроме скал, прибоя, болот и нескольких старых домов. Точнее, не приезжает, а бежит. От одноклассников, которые над ней смеются, от дурных воспоминаний, от прошлого. И привозит целый чемодан книг — ведь, если забраться под одеяло с любимой сказкой, можно спрятаться от любых напастей.

Mechthild Gläser

Die Buchspringer

Роман

Жанр: юношеское фэнтези, постмодернистский детектив

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Е. Полоцкая

Издательство: «РИПОЛ классик», 2017

352 стр., 3000 экз.

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«Книжные странники» — отличный роман для подростков, влюблённых в чтение. Кто не мечтал оказаться в любимой книге, ну хоть разочек? Хоть ненадолго? Странствовать по интересным сюжетам, участвовать в сражениях, бродить по чужим планетам… А ещё исправлять несправедливости. Например, спасти Анну Каренину из-под поезда.

Книга Мехтильды Глейзер как раз об этом. Что будет, есть кто-то получит возможность проникать в книжные сюжеты и менять их? И чем это чревато? Собственно, весь сюжет закручен вокруг способности главной героини путешествовать по книгам. Из-за того, что Эми провела детство не в семейном гнезде на острове, а с матерью на материке, девушка довольно поздно узнает о фамильном таланте. Отсюда и лишние переживания (вдруг я окажусь хуже других или сделаю что-то не так?), и бунтарство (пусть учителя говорят, что выходить за пределы книги нельзя, — если очень надо, то можно!), и необходимость встроить чудесное в свой обыденный мир, который расползается по швам. А если добавить к этому странное поведение матери, свежеобретённых родственников и призрак первой любви на горизонте, ситуация и вовсе становится аховой.

Переживания и метания подростка, пожалуй, удались Глейзер лучше всего. В них веришь. Нет ни одной фальшивой ноты. При этом характеры не только главной героини, но и всех основных персонажей её возраста многогранны. На острове в принципе нет людей-функций. Они гораздо выпуклее, сложнее, более непредсказуемы, чем книжные герои. И это здорово.

Авантюрное фэнтези об умении бродить по книгам очень быстро превращается в головоломный детектив

Эпиграфом к каждой новой главе выступает отрывок из сказки про принцессу и чудовище. Сначала может показаться, что это чисто декоративный элемент — для создания настроя, однако позже оказывается, что события сказки прямо связаны с происходящим. Постоянно хочется вернуться и перечитать то сказочный кусок, то предыдущую главу, потому что авантюрное фэнтези об умении бродить по книгам очень быстро превращается в головоломный детектив, где важны мельчайшие детали. Причём автору не откажешь в иронии: многие рассказы посвящены тому, как Великой Сыщик ищет потерянную вещь… но мало какой текст начинается с того, что пропадает сам Великий Сыщик.

Чтобы сполна получить удовольствие от чтения и оценить некоторые шутки, стоит знать все произведения, по которым бродят герои: «Гордость и предубеждение», «Страдания юного Вертера», «Сон в летнюю ночь», «Превращение»… Но «Книжные странники» могут понравиться и менее искушённому читателю. К тому же есть шанс, что он захочет прочитать тексты, на которые ссылается Глейзер. Уж больно колоритные, забавные, яркие герои заглядывают из них в повествование.

Правда, Эми порой слишком уж вольно с ними обходится. В самом начале оглашается некий кодекс правил, несоблюдение которых может привести к самым печальным последствиям. Однако героиня нарушает их одно за другим, но её проступки фактически ни на что не влияют. Логика книжного мира, изначально заявленная автором, не соблюдается. Или, скорее, не соблюдается там, где этого требует сюжет. Удобно, не поспоришь, однако читатель чувствует себя слегка обманутым.

Ещё один повод для печали — финал. Он логичный, интересный и в какой-то мере правильный, но уж больно скомкан. Выдержанный в духе «жили они долго и счастливо», а хотелось бы большей детальности. Хотя бы потому, что по ходу действия к героям прикипаешь душой и желаешь узнать о них побольше подробностей. Впрочем, именно такой финал свойственен большинству сказок.

Итог: отличный подростковый детектив для книгофилов. Секреты в реальности и в тексте, прогулки по сюжетам и поиски себя — скучно не будет!

Шетландские острова Действие романа происходит на Штормсей — вымышленном острове в составе Шетландского архипелага. В реальности из более чем сотни этих островов обитаемы всего шестнадцать. В эпоху железного века там было построено много каменных крепостей. Около 297 года нашей эры Шетланды стали частью королевства пиктов, а позже были завоёваны викингами. Каменные постройки всех этих периодов, начиная со времён неолита, хорошо сохранились на почти безлесых Шетландах — правда, добраться до них весьма непросто… как явствует из первых же страниц романа.

— Клянёшься ли ты при чтении книг служить делу защиты литературных сюжетов и не делать ничего, способного их нарушить или изменить?

— Э-э-э… само собой, — подтвердила я. Как, простите, можно нарушить сюжет в процессе чтения?

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Мехтильда Глейзер «Книжные странники» удачно квинтэссенция любви к книгам

достоверная психология героев-подростков

головоломная детективная линия неудачно логика мира местами не работает

скомканный финал 2017-06-27 8 хорошо

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