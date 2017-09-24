— Пусть ты одолеешь ведьму — но навы тебе не одолеть никогда, потому что нава — это отчасти ты сам… Ты не боишься жить — и всё же не хочешь, чтобы я убил твою наву?..

Человек молчал.

— Хорошо же, — сказал Чугайстер, и от голоса его тяжёлые ели испуганно вздрогнули. — Пусть твоя нявка заведёт тебя в туман над обрывом.

Чугайстер ушёл.

Еловые ветви на его пути не качались.

СЕРГЕЙ: Тема нашей колонки — поиски счастья. У каждого здесь свой путь, свои символы и маркеры на этом пути. Для меня один из самых счастливых моментов жизни связан с позеленевшим, протухшим цыплёнком на моём холодильнике… Но давайте по порядку.

1990-е годы, кругом разруха. Я увидел Маринку в пьесе «Заложники вечности», где она играла юную и романтичную девушку Мартину. И влюбился. Маринка только закончила актёрское в Киевском театральном институте, это была премьера в театре-студии «Дзвин». Её красота и ум завораживали, и неудивительно, что за ней многие ухаживали. Я же был старше её на двадцать четыре года, тяжело переживал развод и разлуку с детьми. Ну какие шансы у меня были покорить сердце Маринки? Чего я только не испробовал! На тот момент я уже был известным писателем и кинодраматургом. И вот я написал пьесу и пришёл с ней в театр — так мы и познакомились. Пьесу поставили, но Маринка отказалась в ней играть — роль, для неё предназначенная, показалась ей слишком натуралистичной. Тем не менее у нас завязались дружеские отношения. Каждая встреча с ней, ожидание встречи, грёзы об этой встрече были огромной радостью!

Я писал ей десятки писем и каждый день бросал в её письменный ящик. В тех письмах я признавался ей в любви, мечтал о совместной жизни и работе — но Маринка их как бы не читала, не замечала… Тут на киностудии Довженко утвердили мою заявку, и я стал писать сценарий художественного фильма об Олексе Довбуше — это такой карпатский Робин Гуд, грабивший богачей и раздававший награбленное беднякам. Во всяком случае, так гласят легенды. Мой сценарий был о свободе, о любви — я с упоением создал в нём образ чаровницы Дзвинки, волшебницы, из-за которой отважный атаман потерял голову… Писал, мечтая увидеть Маринку в этой роли. Были в том сценарии и горы, и полонины, и водопады, и пьянящая вольница. Был и образ Чугайстра, в которого мог превратиться ватаг, были навки, и ватра — священный чистый огонь, с помощью которого избавляются от ведьм. Маринка помогала мне — мы вместе ходили в библиотеку, исследовали архивы — и видела, как из ничего создаётся целый мир. Я всё больше погружался в сценарий, забывая о сне и отдыхе. Он мне снился наяву, я просто горел им. И вот однажды Маринка пришла ко мне и в порядке шефской помощи принесла тушку плохо ощипанного, несчастного цыплёнка, которого я почему-то назвал Лейтенантом. Дабы из этого Лейтенанта я сварил суп. Положила на холодильник и ушла. Я продолжал работать, подбираясь к финалу истории… Через несколько дней Маринка пришла и на том же месте увидела Лейтенанта — позеленевшего, а меня — отощавшего. Господи, каким негодованием вспыхнули её глаза! Будто я отверг её драгоценный подарок. Двумя пальцами она выбросила Лейтенанта в мусорное ведро и стала что-то готовить у плиты. А я обалдело смотрел на её возмущение и вдруг понял: она же меня любит! Ничего тогда между нами не было сказано, но радости не было предела.

А потом… А потом была поездка с режиссёром Леонидом Осыкой и съёмочной группой в Карпаты, путешествие в сказочный край. Это было в мае, всё цвело и щебетало. Студийный ГАЗ отбил все внутренности, но душа пела. И были горы, пещеры, огромные смереки, водопады… Маринка погрузилась в эту красоту по уши, впитывала её всем сердцем. Никогда не забуду, как она скатывалась с горы по зелёной травке, любовалась огромной луной, прислушивалась к ночным шорохам…

Сценарий так и не был поставлен — не хватило финансирования. Но для меня это лучший сценарий моей жизни, и фильм по этому сценарию, который я видел и вижу в своём воображении, — потрясающий! Потому что он подарил мне Маринку, которая вскоре после той поездки стала моей женой. А потом появился роман «Ведьмин век», где ожили краски нашей истории. Действие происходит в атомный век, в современном городе, но есть там и колорит гор, и славянские обычаи, и навки с Чугайстером… Это один из наших любимых романов. Роман о поиске счастья. Мечтаем о его экранизации.

МАРИНА: Прошу извинить моего мужа за излишнюю откровенность и экзальтацию. Но, как говорит китайская пословица, умей находить радость в жизни — вот лучший способ привлечь счастье. Серёжа умеет. И мы с дочерью учимся этому у него.