Крис Фолкнер, — выходец из бедных районов, городского дна, которое в XXI веке называют «зонами». Здесь почти отсутствует медицина и не действуют законы. Между тем глобальные корпорации разрослись до таких пределов, что заменили собой правительства. ООН еще пытается как-то влиять на происходящее, но получается все хуже и хуже. В одну из корпораций Фолкнер устраивается на работу — в отдел, который занимается спонсированием и поддержанием войн в странах третьего мира. Жизнь корпоративной элиты тоже полна насилия и смерти. Выражение «обагрить руки кровью» утратило переносный смысл, и теперь те, кто хочет продвижения по службе, должны драться на дуэлях. Дуэли ведутся на бронированных автомобилях, несущихся по улицам города, — как говорит в одной из сцен начальство, «возвращайся с кровью на колесах или не возвращайся вообще».

Richard Morgan «Market Forces» Жанр: антиутопия, технотриллер

Выход оригинала: 2004

Художник: К. А. Терина

Переводчик: Н. Алексеева

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Звёзды научной фантастики»

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Этот роман поначалу развивается медленно — кажется, будто здесь почти ничего не происходит. Автор знакомит нас с персонажами, показывает здешний мир и общественное устройство. Причем Морган сочинил не столько критику современного общества, сколько сатиру на устройство корпоративных коллективов с их жесткой до жестокости конкуренцией, постоянной бравадой и неутолимой жадностью. Достаточно сказать, что дуэли эволюционировали из штрафов за опоздание на работу.

Крис Фолкнер, вступивший в компанию относительно приличным, хоть и сломленным человеком, постепенно меняется под влиянием своего окружения и рабочих задач. Все больше он понимает, что ему нравятся его работа, адреналин и, чего греха таить, деньги. Но все-таки что-то не дает ему раствориться в корпоративной среде, что-то заставляет сочувствовать единственному идейному революционеру, которого компания решает поддержать. Так что роман — это история человека, который мог быть достойной личностью, но не справился с влиянием окружающей среды.

«Рыночные силы» прежде всего триллер-боевик, поэтому Морган не особенно старался сделать сеттинг реалистичным.

Например, дуэли на авто выглядят, если задуматься, неубедительными. С каких это пор корпоративные воротилы готовы рисковать собственной жизнью? Но автор и не ставит перед собой цели создать максимально правдоподобное будущее — он попросту берет существующее положение вещей и доводит его почти до абсурда: конкуренция среди топ-менеджеров, все большее расслоение имущих и неимущих, усиливающееся влияние глобальных корпораций, гонка журналистов за кровавыми сенсациями и полная беспомощность интеллектуалов.

«Шорн» существует, чтобы делать деньги. Мы добываем их для наших акционеров, инвесторов и для себя. Только в таком порядке. Мы не общественная организация из прошлого столетия, которая сочувствует всем и вся и спускает средства в бездонную дыру. Мы — часть глобальной системы менеджмента, которая работает.

Однако стоит читателю заскучать над социальным комментарием, как Морган разбавляет роман адреналиновыми сценами и эффектными деталями: от сгорающих заживо людей до расстрела грабителей на улицах. Как только Фолкнер начинает рефлексировать, можно быть уверенными, что скоро последует жестокая и, скорее всего, кровавая сцена.

В результате книга читается влет: тут хорошая динамика, увлекательный экшен и знакомые типы персонажей.

Получается качественный конструктор, где каждая деталь узнаваема, но собраны они достаточно занимательно, чтобы это не раздражало. Исключение — постельные сцены. Морган по-прежнему считает, что умеет их писать (он ошибается!), вызывая у читателей тягостное недоумение.

Поклонникам «Видоизмененного углерода» и «Черного человека» книга понравится почти наверняка. Это хорошее развлекательное чтение, киберпанк без «кибера», не оставляющее после себя ощущения пустоты. В логике происходящего и действиях персонажей хватает дыр и нелогичностей, но за счет динамики текста фокусироваться на них не очень-то и хочется.

Мир «углерода»? Морган не преминул вставить отсылки к своему самому известному творению — роману «Видоизменённый угреод». Главный герой «Рыночных сил» в какой-то момент начинает читать книгу про Такеси Ковача, но находит ее скучной и откладывает. При этом в книге есть намеки, что события происходят в прошлом мира, описанного в «Видоизмененном углероде». К примеру, в обоих романах фигурирует оружие «немекс».



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