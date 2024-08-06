Роман Суржиков «Полари. Книга IV. Янмэйская охота». В поисках Кукловода

цикла «Полари» хватает козырей, которые принесли ему любовь читателей: тут

и весьма самобытный и тщательно прописанный мир, и запоминающиеся герои,

проработке характеров и развитию которых автор уделяет много внимания, и, конечно, внушительный размах событий.





А ещё «Полари» может похвастаться обилием загадок, которые автор достаточно ще дро вплёл в сюжеты первых трёх романов. Кто этот таинственный Кукловод, что так ловко манипулировал самыми могущественными людьми Империи? Какова природа священных предметов, кто и как может их использовать? Что случилось в поезде императора Адриана, когда тот спешил в столицу? Кто такой уэймарский узник, о котором ходит столько легенд? Вот лишь несколько ключевых вопросов, оставшихся после первой половины цикла и в значительной степени обеспечивающих основную интригу.



Но мало уметь создавать тайны, которые смогут увлечь читателя. Нужно ещё и уметь их раскрывать так, чтобы это выглядело красиво и логично. Если способность к первому Суржиков уже убедительно продемонстрировал, то вот заготовлены ли у него достойные разгадки и сумеет ли он их удачно подать — об этом мы могли только догадываться. Хотя уже в предыдущих томах некоторые герои пытались разобраться с выпавшими на их долю тайнами, но до раскрытия значимых секретов автор дело не доводил.





А вот «Янмэйская охота» большей частью выстроена как раз вокруг того, что сразу несколько героев пытаются докопаться до ответов на будоражащие их вопросы. Ключевую роль в сюжете романа играет громкий суд над предполагаемым убийцей императора Адриана. И Суржиков не просто привносит в цикл достаточно редко встречающиеся в фэнтези мотивы и элементы судебной драмы. Это разбирательство одновременно и даст прямой ответ на один из вышеперечисленных вопросов, и принесёт новые зацепки, связанные с несколькими другими тайнами. Практически целиком поискам разгадки одной из основных тайн посвящена линия леди Ионы, которая пытается выяснить, кто был тот пленник, что томился много лет назад в замке Уэймар и сумел сбежать, проявив явно нечеловеческие способности.





Поскольку «Янмэйская охота» — это не завершение цикла и впереди ещё две книги, то не стоит ждать, что даны будут все ответы. Но многое прояснится, и после прочтения этого тома мы готовы утверждать, что Роман Суржиков хорошо умеет не только сплетать паутину тайн, но и развязывать их.



