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#главное#рецензии на книги#Роман Суржиков#эпическое фэнтези
Роман Суржиков «Полари. Книга IV. Янмэйская охота». В поисках Кукловода
Дмитрий Злотницкий
20 августа 10:00
407
3 минуты на чтение
На империю Полари обрушилась целая вереница бед во главе с восстанием, которое привело к смене власти. На первый взгляд все эти проблемы могут показаться просто неудачным стечением обстоятельств, но лорд-канцлер Эрвин не сомневается, что за ними стоит чья-то коварная воля. Эрвин полон решимости выяснить, кто же этот таинственный Кукловод, и положить конец его интригам.
Роман
Издательство: «Лаборатория фантастики», 2024
Издательство: «Лаборатория фантастики», 2024
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588 + 612 с., 500 экз.
«Полари», часть 4
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У цикла «Полари» хватает козырей, которые принесли ему любовь читателей: тут и весьма самобытный и тщательно прописанный мир, и запоминающиеся герои, проработке характеров и развитию которых автор уделяет много внимания, и, конечно, внушительный размах событий.

А ещё «Полари» может похвастаться обилием загадок, которые автор достаточно щедро вплёл в сюжеты первых трёх романов. Кто этот таинственный Кукловод, что так ловко манипулировал самыми могущественными людьми Империи? Какова природа священных предметов, кто и как может их использовать? Что случилось в поезде императора Адриана, когда тот спешил в столицу? Кто такой уэймарский узник, о котором ходит столько легенд? Вот лишь несколько ключевых вопросов, оставшихся после первой половины цикла и в значительной степени обеспечивающих основную интригу.
Но мало уметь создавать тайны, которые смогут увлечь читателя. Нужно ещё и уметь их раскрывать так, чтобы это выглядело красиво и логично. Если способность к первому Суржиков уже убедительно продемонстрировал, то вот заготовлены ли у него достойные разгадки и сумеет ли он их удачно подать — об этом мы могли только догадываться. Хотя уже в предыдущих томах некоторые герои пытались разобраться с выпавшими на их долю тайнами, но до раскрытия значимых секретов автор дело не доводил.

А вот «Янмэйская охота» большей частью выстроена как раз вокруг того, что сразу несколько героев пытаются докопаться до ответов на будоражащие их вопросы. Ключевую роль в сюжете романа играет громкий суд над предполагаемым убийцей императора Адриана. И Суржиков не просто привносит в цикл достаточно редко встречающиеся в фэнтези мотивы и элементы судебной драмы. Это разбирательство одновременно и даст прямой ответ на один из вышеперечисленных вопросов, и принесёт новые зацепки, связанные с несколькими другими тайнами. Практически целиком поискам разгадки одной из основных тайн посвящена линия леди Ионы, которая пытается выяснить, кто был тот пленник, что томился много лет назад в замке Уэймар и сумел сбежать, проявив явно нечеловеческие способности.

Поскольку «Янмэйская охота» — это не завершение цикла и впереди ещё две книги, то не стоит ждать, что даны будут все ответы. Но многое прояснится, и после прочтения этого тома мы готовы утверждать, что Роман Суржиков хорошо умеет не только сплетать паутину тайн, но и развязывать их.

Не обошлось и без приключенческой составляющей, которая на сей раз сосредоточена в линии купца Хармона. Тот выступал одним из трёх главных героев первого романа цикла и успел наломать немало дров — хотя и с выгодой для себя, а затем оказался словно бы подзабыт автором. Теперь же Хармон возвращается в повествование. Мы видим, как он пытается начать новую жизнь и насладиться нажитым богатством, но, решив вложиться в строительство летающего корабля, оказывается в эпицентре смертельно опасной переделки. Пожалуй, из всех основных персонажей цикла его можно назвать одной из самых неприятных личностей, но тем не менее наблюдать за его злоключениями интересно, и они придают некоторую динамику в остальном весьма неторопливой книге.
Итог: автор даёт ответы на многие вопросы, которые ставил перед героями и читателями в предыдущих книгах. Но при этом пока не раскрывает все карты и мастерски закручивает интригу, так что после завершения «Янмэйской охоты» сразу же хочется взяться за следующий роман.
Триумфатор «Лаборатории фантастики»
Ещё до того, как «Лаборатория фантастики» начала выпускать цикл «Полари», тот завоевал большую популярность у аудитории этого сайта. «Янмэйская охота», как до того и роман «Стрела, монета, искра», получила премию «Книга года» по версии «Лаборатории фантастики». Кроме того, в рейтинге авторов, который формируется на основе голосов посетителей сайта, Роман Суржиков уверенно занимает место в первой десятке — рядом с такими признанными мастерами фэнтези, как Джордж Мартин и Брендон Сандерсон.
— Вниз, — приказал Хармон. — Они убьют нас, чтобы забрать шар и Предмет! — Глядишь, не убьют. Они люди, значит, сможем договориться. А вот с огнём — никак!

Роман Суржиков «Полари. Книга IV. Янмэйская охота»

8

оценка

Стоит ли читать?

Если любите фэнтези с проработанным миром, множеством сюжетных линий и неспешным повествованием, то да.

Удачно

  • внушительный размах событий
  • раскрытие части загадок
  • неожиданные повороты сюжета
  • красочное издание с дополнениями

Неудачно

  • маловато динамики

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Дмитрий Злотницкий

Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

#главное#рецензии на книги#Роман Суржиков#эпическое фэнтези
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