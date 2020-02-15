От редакции: В новом выпуске «блогов» — ещё одна тематическая подборка издательства fanzon об известных переводных романах в жанре антиутопии. Но в этот раз никаких классических романов Оруэлла и Замятина — на их месте книги с новыми социальными проблемами вроде продолжения «Рассказа служанки» или истории про виртуальную реальность и сверхинтеллект.

Антиутопии — многогранный и востребованный жанр в литературе. Те из них, которые сегодня считаются мировой классикой, всё ещё достаточно актуальны, чтобы вызывать горячий интерес. Люди зачитываются «1984», «451 градус по Фаренгейту» или «Мы» Замятина.

Но общество меняется, перед ним встают новые социальные проблемы. Они в свою очередь находят отражение в современных антиутопических романах и циклах. Этот жанр, как кривое зеркало, показывает читателям, кто мы сейчас или куда мы придем в ближайшем будущем, поэтому ему особенно необходим свежий взгляд.

Марк-Уве Клинг — «Страна Качества. Qualityland»

Жизнь, подчиненная алгоритму искусственного интеллекта в сети — идея не кажется такой уж невероятной, не правда ли? Так живет Страна Качества. Каждому человеку компьютерами присваивается рейтинг, от 1 до 100, в соответствии с которым подбирается его круг общения и личная жизнь, аккаунт в соцсети Everybody будет заведен вне зависимости от желания обладателя, а главный интернет-магазин TheShop знает, что вы собираетесь купить, и уже прислал вам это.

Собственно, что-то похожее случилось с главным героем. Петер Безработный, утилизатор машин и довольно заурядный гражданин Страны Качества, однажды получает от TheShop секс-игрушку в виде розового дельфинчика. Единственное отличие ситуации Петера от обычной в том, что дельфинчик ему совершенно не нужен. Но если алгоритм не ошибается, можно ли просто взять и вернуть то, что ты не заказывал?

«Страна Качества» — очень ироничное и забавное произведение. Книга даже начинается с описания актуального «патча» этой самой книги! В то же время, она немного пугает тем, насколько реалистична, несмотря на всю абсурдность. Не зря роман завоевал «Немецкую научно-фантастическую премию» за 2018 год.

Эмили Сент-Джон Мандел — «Станция Одиннадцать»

«Станция Одиннадцать» — сложная и тонкая история о конце света и судьбе искусства. «Дорожная симфония», небольшая группа актеров и музыкантов, колесит по опустевшему после смертельной эпидемии миру. Путешествует по землям, где двадцать лет назад была Америка, развлекая выживших в их небольших городах. Публика предпочитает Шекспира. Артур Леандер, актер, скончался от сердечного приступа на сцене, исполняя Короля Лира. Это было в Торонто, незадолго до начала эпидемии. Перед нами разворачиваются причудливым полотном сюжетные линии Артура, а также врача, который пытался спасти его в роковую ночь, его лучшего друга и Кристен Реймонд, восьмилетней девочки-актрисы, которая однажды войдет в состав «Дорожной симфонии».

И ещё в этом мире есть комиксы про «Доктора Одиннадцать», физика на космической станции, которые художник подписывает только инициалами М.К. Витиеватым образом эта научно-фантастическая история переплетена с основными событиями романа.

В «Станции Одиннадцать» очень мало постапокалиптического ужаса, больше тянущей тоски по миру, который был раньше. Чем больше ты помнишь, тем больше теряешь. Возможно, поэтому дорога к главном антагонисту книги, «пророку», приводит Кристен и её труппу в Музей цивилизации, бережно хранящий артефакты Старого Света: ноутбуки, телефоны, кредитные карты… Антиутопический мотив здесь ненавязчиво протянулся шатким мостом между «прошлым» и «настоящим». Может ли искусство спасти нас, и захотят ли люди попытаться построить действительно «лучший мир» после того, как закончит свое существование тот, что привычен нам?

Вадим Панов — «Аркада»

Ещё один «слишком технологичный» вариант будущего. Виртуальная реальность проникает в человеческую жизнь слишком глубоко, подменяя собой существующий мир. Технологии, которые преподносятся как достижения, позволяют теневому правительству держаться за свою власть (Чипирование всего населения Земли? Отличная идея!). Впрочем, всегда находятся те, кто готов бороться и с этой властью, и с системой в целом.

Два романа – «Эпизод первый. kamataYan» и «Эпизод второй. suMpa» предлагают два альтернативных варианта 2029 года. Отправные точки во многом сходятся, как и действующие лица, но катастрофы, угрожающие цивилизации, отличаются. Не будем вдаваться в детали… Впрочем, в обеих книгах кроме тревожного господства технологий нас ждут ужасающие вирусы, нарушающие статус-кво текущих антиутопических реалий.

«Аркада» — это динамичные романы, где боевые сцены сменяют философские зарисовки с попыткой ответить на вопрос «А что, собственно, дальше?», причем как с точки зрения масс, так и со стороны искусственного интеллекта. Кроме того, читателей ждут закрученная интрига и зыбкий силуэт нашего мира «уже меньше, чем через десять лет».

Маргарет Этвуд — «Заветы»

«Заветы» — новый роман Маргарет Этвуд, служащий продолжением «Рассказа служанки», который был впервые опубликован в 1985 году. Действие «Заветов» происходит 15 лет спустя, в той же Республике Гилеад — пуританской теократической Новой Англии — а также Канаде. Гилеад образовался на руинах Соединенных Штатов, когда по стране прокатилось массовое бесплодие, ответом которому стал нездоровый религиозный фанатизм и военный переворот.

Этвуд, ещё при работе над первым романом, ставила своей целью использовать мотивы, которые так или иначе имели место в реальной истории, где-то тасуя и видоизменяя их, но не придумывая с чистого листа. Теперь она углубляется в механизмы работы тоталитарного режима, в то, какой ценой выживают в нём, а также почему (и как долго) люди готовы с ним сотрудничать. Писательница не прикладывает усилий, чтобы объяснить и подчеркнуть «неправильность» Гилеада, позволяя его преступлениям и жестокости говорить самим за себя.

Псевдодокументальное повествование ведется от лица двух дочерей главной героини «Рассказа служанки» с очень разной судьбой, а также тётки Лидии, знакомой нам по предыдущей книге. Здесь есть место и мелодраматическому поиску семейных корней, и тревожным злободневным мотивам, и напряженному сюжету.

Rob Hart — «Склад»

Корпоративная антиутопия, разворачивающаяся в Америке, которая пострадала из-за изменения климата и истощения ресурсов. Большие города уступают место «Материнским Облакам», жилым и рабочим комплексам единственной процветающей компании «Облако». Пакстон устроился работать в «Облако», потому что у него ничего не осталось. Занния устроилась работать в «Облако», потому что её наняли выведать темные секреты компании. Так или иначе, они оба теперь — заложники рутины «Облака» и его систем слежения.

Роман красной нитью пронизывают записи блога умирающего от рака поджелудочной основателя «Облака», Гибсона Уэллса. Это, вместе с линиями двух основных героев, обеспечивает объемный взгляд на корпорацию и её цели. Гибсон действительно стремился к наивысшему благу, но что вышло вместо этого? Сотрудников обеспечивают всем необходимым, но «Облако» буквально владеет их жизнями. Заваливает тяжелой монотонной работой и заставляет поверить, что им невероятно повезло.

Занния ведет опасную и сложную игру, а Пакстон, сближаясь с ней, становится пешкой в этой игре. Вопросы амбиций и свободы сплетаются в тугой клубок по мере того, как напряжение нарастает. Итак, чего стоит маска благополучия «Облака»?

Эрнест Клайн — «Первому игроку приготовиться»

Считается, что, чем сложнее у человека жизнь, тем сильнее желание отдаться эскапизму. Что же случится, если жизнь станет сильно сложнее и непригляднее у всего человечества, а компьютерные игры достигнут, наконец, того уровня, который позволяет по-настоящему погрузиться в виртуальность? В романе «Первому игроку приготовиться» именно в виртуальность и обращены все мечты и чаяния людей, которые живут в бесконечных гетто. Тем более что где-то в крупнейшей игре ОАЗИС покойный разработчик оставил ключи-пасхалки, позволяющие стать наследником его состояния.

Мир в «Первому игроку приготовиться» страдает от перенаселения и истощения ресурсов. Но фокус внимания читателя смещается с этого обстоятельства примерно таким же образом, как внимание людей, живущих в этом мире. У них есть пространство, где они могут проживать умопомрачительные приключения и исследовать целые миры. И кроме атмосферы «недалекого будущего» здесь правит бал ностальгия по 80-м, которую автор с любовью создает множеством культурных отсылок. С учетом того, что главные герои истории — подростки, которым будут противостоять спецслужбы, можно подумать, что книга 2011 года предвосхитила сюжеты, ставшие модными ближе к концу десятилетия (привет, «Очень странные дела»).

На самом деле, конечно, противостоять главному герою будут буквально все, ведь именно он, спустя годы после смерти разработчика ОАЗИСА, наконец, нашел первое пасхальное яйцо. Некоторые будут готовы просто убить его в реальности, если это окажется проще.

Нил Шустерман — «Жнец»

Человечество победило голод, болезни, войны… И смерть. Точнее, смерть пришлось взять в свои руки. Для искусственного контроля популяции был создан конклав Жнецов — единственных, кто может раз и навсегда лишить человека жизни. Работа этих мужчин и женщин заключается в том, чтобы убивать единицы ради поддержания утопии для большинства. Именно подмастерьями-Жнецами становятся главные герои романа, Роуэн и Ситра. Ни тот, ни другая не в восторге от этой перспективы. Тем более что через год тот из них, кто окажется менее успешным учеником, подлежит уничтожению.

Миром «Жнеца» управляет всеведущий и всезнающий искусственный интеллект «Гипероблако». Именно его появление вывело человечество на верный путь и привело к текущему благосостоянию. Жнецы — единственные люди вне его юрисдикции. Их тяжелое обучение и тяжёлая работа должны сделать их беспристрастными орудиями, выполняющими свою функцию. Но все ли Жнецы согласны с этим? Конечно, здесь не обойдется без своих «джедаев» и «ситхов», приверженцев страстей и тех, кто ставит превыше всего совесть и чувство ответственности. Но главной темой остается почти экзистенциальная попытка «прочувствовать» смерть. Нужен ли человеку страх перед смертью, чтобы жить? Кем ты становишься, когда имеешь не только возможность, но и право отнимать жизни? Где проходит грань человечности?

«Жнец» — это трилогия книг, в которой постепенно раскрывается цена идеального мира, обнажая одно спорное решение за другим. Большинство героев здесь прописаны так, чтобы вызвать у читателя если не сопереживание, то понимание. Например, противостояние двух главных героев в первой книге разбавляют дневниковые записи их наставников и, изредка, других Жнецов прошлого и настоящего. Это позволяет составить более многогранное представление об этой удивительной «касте» утопического будущего.