Редакция давно меня просила обнародовать мою личную систему просмотров, и я наконец-то дозрел.

На деле мне трудно представить, кому, кроме меня, это может быть полезно. В крайнем случае, предлагаю просто от души посмеяться над странным дядькой, который не знает, чего хочет, и поэтому занимается самоистязанием.

Суть в том, что я люблю кино и телевидение в целом. И люблю разнообразие. Я с равным удовольствием могу смотреть медитативную Софию Копполу, мозговыносящего Триера или Marvel с DC. Я умею получать удовольствие от того, что другие брезгливо обойдут стороной (в первую очередь это, конечно, канал The CW). А еще я люблю находить что-то новое и неожиданное.

И есть у меня другая особенность. Я не умею бросать. Я никогда не уходил с сеансов и почти никогда не бросал просмотр фильма. И даже если сериал вызывает у меня рвотные позывы — я буду мучиться и смотреть все 15 сезонов и спин-оффы. Я одолел полностью «Принца из Беверли-Хиллз» Уилла Смита, несмотря на то, что 6 сезонов негритянского ситкома из 90-х — это тяжело. Хотя по мучениям он и близко не лежал с «Детективным агентством „Лунный Свет“», которое сейчас смотреть просто невозможно. Мне осталось вытерпеть два сезона!

Сочетание вышеперечисленных факторов выливается в то, что я не могу пробовать и отбрасывать. Коль я начал, то точно буду смотреть до конца. Поэтому надо выбирать осознанно. А как выбрать, если мне интересно все?! Плохие фильмы и сериалы, на мой взгляд, даже полезны. Помогают не «зажираться» и получать адекватное удовольствие от середнячков. Если следовать советам коллег и друзей, смотреть я буду только мейнстрим. Наверняка хороший и даже отличный, но мне это скучно. Тем более, с моей-то скоростью просмотра, я останусь человеком, который догоняет остальных, а не делится чем-то своим. Статус чуть ли не единственного, кто может выдерживать супергеройскую вселенную DC на «Сидабе», для меня по-своему лестный!

В итоге на помощь приходит господин Рандом. Раньше я кидал кубики, теперь использую генератор случайных чисел, перевел списки из тетрадок в Excel. Таким образом, не надо перебрасывать, когда уже посмотрел что-то под определенным номером. Но это в том случае, когда хочется что-то просто посмотреть. Я всегда держу где-то три-четыре старых сериала в «просмотре». Три американских и один британский. Не так давно судьба выкинула мне в просмотры «Сверхъестественное»… За что ты меня так?

А ещё я люблю смотреть фильмографии, в основном по актерам. Причем я выбираю их либо парами, либо группами, чтобы было интересно сравнивать масштаб и путь. К примеру, уже приближается к финалу «Том Круз против Уилла Смита». Критерии пейринга: два знаменитых актера, которые берут не талантом, а упорством, часто снимаются в высокобюджетной фантастике, харизматичны и крайне дороги.

А с женой идём по списку «Кира Найтли против Натали Портман». Соответственно, смотрим прям по IMDb от старого к новому все-все-все, включая сериалы, короткометражки и даже музыкальные клипы. Подобный способ ещё интересен тем, что сразу видна эволюция актера, его карьерный путь. Фильмы воспринимаются совсем иначе, когда смотришь их в порядке выхода. Ну и к тому же благодаря такой системе я посмотрел кучу классных старых фильмов, которые раньше не видел (и одолел уже помянутого выше «Принца»), а о части даже и не знал. К режиссерам только подступаюсь, замешал ядреную смесь из Ларса Фон Триера, Дэвида Кроненберга, Даррена Аронофски и Михаэля Ханеке, но пока топчусь в самом начале.

Ну и остаются онгоинги, с которыми тоже интересная история. Я люблю комиксы и пишу в МирФ (спасибо, Кэп). И как-то так получалось, что все время принимался именно за экранизации комиксов. И тогда решил смотреть вообще все новое, что выходит по комиксам, — примерно так и стал королем «Сидаба». Но в итоге нашла коса на камень. Сериалы по комиксам я смотрю, а первоисточники читаю мало. Специально нагонять для рецензии не всегда есть время, а редактор просит сравнения. В результате рецензирование зачастую уходило к другому более начитанному автору, и я перестал видеть смысл в такой системе. Да и сериалы по комиксам надоели. Но как-то же новые проекты выбирать надо!.. Вот я и подумал: «Я ж у мамы киноман». Почему бы тогда не смотреть с этих пор все сериализации фильмов? И разнообразия больше, и оригинал я либо видел, либо посмотреть недолго. Так теперь и делаю. Из этого решения, кстати, как раз и вылился марафон по Чаки, когда объявили о подготовке сериала-продолжения. Сейчас вот смотрю трилогию «Классный мюзикл», чтобы подхватить вышедший на Disney+ сериал. Отдельно про него напишу.

Ну и последний бзик в мою копилку. Как это все сочетать и структурировать? Я не люблю смотреть сезоны запоем. Эмоции быстро выгорают, всегда хочется растянуть, перебить чем-то. Опять же, ну выбрал ты, что тебе смотреть вообще, а что тебе смотреть СЕГОДНЯ, как выбрать? Идею подала жена. У нас было много всего в планах, но настроение всегда было только на «Как я встретил вашу маму», и все остальные сериалы и фильмы тихо ждали, когда же будет настрой. Да никогда не будет. И тогда Женька предложила выстроить очередность просмотров, своеобразную домашнюю телесетку.

Доза на вечер — 2 серии обычного сериала, 4 серии ситкома или 1 фильм. Ну и порядок был примерно таким: «сериал №1», «сериал №2», «ситком», «кино», «сериал №3», «сериал №4», «ситком», «кино». Повторить. По одному пункту за вечер. У онгоингов приоритет перед «кругом», как мы его стали называть. Удобно. Я в итоге эту систему своровал отдельно для сериалов и фильмов, которые смотрю один, без жены. Так я смог в один свой круг поставить слоты на разные жанры, чтобы были и американские сериалы, и британские, и даже наши. Отдельный слот под аниме, фильмографии, «Нетфликс» (я писал, что смотрю там восточные фильмы, оправдывая подписку) и т. д.

Вот так вот и живу. Куча правил и ограничений, но зато не надо париться с выбором и все структурировано. Да, я пропускаю некоторые новинки, до сих пор не смотрел «Дэдпулов» или «Во все тяжкие». Нарочито игнорирую «Академию Амбрелла» и «Пацанов», так как перестал смотреть экранизации комиксов. Я не тороплюсь, жизнь большая, посмотрю еще. Зато наслаждаюсь «Крестным отцом Гарлема» с Форестом Уитакером и Винсентом Д’Онофрио, до которого я своей волей, скорее всего, не дошел бы никогда. А так он формально считается приквелом «Гангстера» Ридли Скотта. Моя тема. Или шикарного «Суинни Тодда» от «Би-би-си» с Рэем Уинстоном в главной роли в рамках фильмографии Тома Харди — и это было мощно и гораздо лучше поделки Тима Бертона. Или шикарный сериал про школу на круизном лайнере с Райаном Гослингом «На волне успеха». Я уже не говорю про пилот ковбойского сериала с ним же, который я смог найти только с закадровым переводом на польский и отчаянно пытался слушать английский текст сквозь непрерывное пшеканье. Называется Nothing too good for a Cowboy.

Да, Энди Дюфрейну приходится ползти через реку дерьма, но, как мы знаем, это путь к свободе.

А как вы смотрите фильмы и сериалы? Есть странные системы или предпочтения? Можете рассказать про что-то непопулярное, но хорошее, что вы откопали в своих просмотрах?