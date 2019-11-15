Дааааааа. Вот это скачок! «Невеста Чаки» стала переломным моментом для серии. Судя по всему, авторов тоже стала напрягать однотипность. Да и эпоха сменилась. С первого фильма прошло 10 лет. Конец 90-х был праздником апокалиптических настроений, готов и прочего сатанизма. И соответствующая атмосфера бросается в глаза с первых кадров. Если оккультизм в первых трёх частях смотрелся инородным и тревожным элементом, нарушением реальности 80-х, то в четвёртом фильме серии Чаки со своими заклинаниями и амулетами смотрится как родной.

К тому же он уже и не пытается быть страшным. «Невеста Чаки» — это праздник отсылочек, самостёба и отборного трешака. Самым очевидным является привет «Невесте Франкенштейна». От названия и до воскрешения Чаки путем сшивания куклы, после чего он обретает свой самый известный, иконичный внешний вид — с заштопанным лицом. Да и жемчужина этого праздника — Дженнифер Тилли с её сексапильной внешностью и хриплым голосом гораздо больше тянет на главную героиню.

Главное, что меня поразило и повеселило — это то, что тупые подростки, идущие в расход зачастую неожиданно и комично (тоже отличительная черта 90-х, кстати), на самом деле лишь фон для разворачивающейся семейной драмы. Чаки и Тиффани пусть утрированно и схематично проходят все классические стадии отношений: влюбленность, предложение, брак, сомнения, бытовуха, ревность и т.д и т.п. Наблюдать за их перепалками — сплошное удовольствие, я даже искренне переживал, чтобы у них все удачно сложилось. Ну и, конечно же, кукольный секс и кукольные роды — ну что может переплюнуть этот эпизод! (Как оказалось, следующая часть).

В общем «Невеста» — это, несомненно, шедевр и своеобразный художественный пик серии. Однако это не значит, что дальше не было хороших фильмов.