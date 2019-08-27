В прошлый раз, я сказал, что все тоже хорошо, но это не совсем правда.

Да, с логикой (со скидкой на жанр и франшизу) у создателей все хорошо. Тут и новое воскрешение Чаки не вызывает вопросов, и жертву основную логично сменили и место действия удачно подобрали. Ну а правда, куда еще деваться несчастному, сменившему актера Энди после всех его злоключений, как не в военную школу.

А вот что реально начинает надоедать — шаблонность самой истории. Опять Чаки недоволен своим положением и пытается переселится в тело ребенка, опять несчастный Энди его боится, опять все сводится к поймай мальчонку, дай по башке, начни читать тупое заклинание, не успей, сдохни. Надоело. Чаки, серьезно, ты в теле куклы укокошил народу уже по-моему больше, чем будучи человеком. Смирись уже!

Благо сеттинг дает должное разнообразие хотя бы всей это военной мишурой с обязательными отсылками к «Цельнометаллической оболочке» и прочим «Взводам». К слову, именно в третьей части больше всего чувствуется, что ужастик комедийный. В предыдущие разы как-то отвлекала драматическая линия главного героя, и все эти «отшлепаем училку линейкой» скорее выбивались из атмосферы. К третьей части же жалко уже самого Чаки: постоянные неудачи в попытках произвести обряд — то губной помадой рот накрасят, то в мусорку отправят. Да и его комментарии происходящего становятся все более остроумными и колкими, особенно хороша реакция на целующуюся парочку.

В общем, смотреть все еще интересно, но надеюсь, что к четвёртой части авторы сменят пластинку. Судя по названию и моим смутным воспоминаниям — так оно и будет.