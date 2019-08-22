Вторая часть страшнее!

Но не от злодеяний Чаки, а от мытарств несчастного Энди. В первые же минуты крышу сносит известие о том, что несчастный ребенок прошел через ад первого фильма только для того, чтобы его мать отправили в психушку, а самого сдали органам опеки для поиска приемной семьи. И дальше только хуже. Ребенку не верят ни в какую и вешают на него все, что творит эта грешная кукла, а во второй части он отрывается куда креативнее. Представить, что должен чувствовать несчастный ребенок в подобной ситуации — вот где настоящий ужас. Если в прошлом фильме мама хоть и не сразу, но все же поверила мальцу, в соответствии с трендом 70-х — начала 80-х, то тут уже взрослые ведут себя по всем современным законам жанра — напрочь игнорируют потуги несчастного объяснить происходящее и гибнут пачками.

Что касается технического плана, то вторая часть активнее, масштабнее и изобретательнее. Особенно финал на фабрике игрушек. Так что в целом второй фильм даже лучше первого.

Я уже начал третью. Там тоже все хорошо, но об этом в следующий раз.