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5 фантастических настольных игр для майских праздников

Hobby World
30 апреля 18:00
497
4 минуты на чтение
Канун майских — время задуматься о предстоящем игровом марафоне. Что может быть лучше, чем провести выходные в битвах за столом, где каждая партия превращается в эпическое противостояние? Команда Hobby Games подготовила для вас подборку настольных игр, которые погрузят игроков в фантастическую атмосферу. 
До 12 мая на сайте магазинов Hobby Games проходит акция со скидками аж до 60%. Настольные игры из подборки и многие другие можно найти там по приятной цене.

Взлом

Как насчёт погрузиться в мрачный мир киберпанка и почувствовать себя профессиональным хакером? Ваша задача — выкрасть ценные данные у могущественной корпорации. Вам предстоит обходить системы защиты мощного искусственного интеллекта АРМ, атаковать серверы, внедрять вирусы, защищаться от нападений софта и других хакеров. По мере продвижения не стоит расслабляться — не только вы стремитесь заполучить бесценную информацию из базы данных Gene.sys, но и ваши соперники. 
Раунд игры делится на несколько фаз: действие, конфигурация и отслеживание. На каждом этапе вы можете выполнять определённые ходы, дающие вам преимущество или, наоборот, мешающие вашему прогрессу. Побеждает тот, кто первым сможет собрать на своём жёстком диске жетоны, соответствующие их задаче. 
«Взлом» — реиграбельный и динамичный. А ряд дополнений расширяет его вселенную, добавляя новые механики, хитрых соперников, софт и многое другое. 

Неон

Продолжаем тему киберпанка. Отечественная настолка «Неон» переносит вас в город-призрак Нео-Нагою. Вам выпала честь представлять вашу корпорацию на Турнире и сразиться с другими бойцами-киборгами. Каждый из вас — совершенный спортсмен будущего, под завязку начинённый имплантами и мастерски владеющий оружием, со своим стилем боя и приёмами.
В «Неоне» вас ждёт полный набор узнаваемых особенностей жанра «королевской битвы»: уменьшающееся со временем поле боя, возможность отыскать новое оружие и снаряжение (и даже забрать его у поверженных противников!), динамичные и азартные перестрелки, возможность влепить меткий «хэдшот», шесть персонажей с уникальными боевыми способностями.
У вас не будет возможности отсиживаться по углам и избегать схватки, ведь в игре победит тот, кто будет отчаянно сражаться и использовать весь свой арсенал — от пистолетов и тяжёлого оружия до гранат и оружия ближнего боя. 

Парадокс

Необычная настольная игра, которая объединяет элементы стратегии, дедукции и приключений, создавая атмосферу неизвестности и напряжения. 
Ведущий — Парадокс всемогущества — держит игроков в плену на своём острове, стараясь погубить их персонажей. У пленников есть шанс вырваться на свободу, выполнив свои личные миссии — обычно для этого им нужно посетить некие локации. Но есть нюанс: карту видит только Парадокс всемогущества. Остальные вслепую исследуют остров, постепенно воссоздавая его схему на своих планшетах. Можно запросто попасть в неудачный портал и оказаться в неизведанной части острова без каких-либо ориентиров. А ещё у ведущего есть миньоны Куст, Глыба и Волна, которые постоянно мешают игрокам, толкая, атакуя и перенося их на другие клетки. 
«Парадокс» предлагает игрокам особый опыт, где каждый шаг имеет значение, а дедукция и стратегия играют ключевую роль. Асимметричный игровой процесс превращается в азартную гонку — кто успеет выполнить свои цели раньше? 

Космобюро

Хотели когда-нибудь бороздить космос, открывать новые миры, а то и создать свою торговую компанию? Тогда вас точно заинтересует настольная игра «Космобюро». Ваша задача — привести межагалактическое агентство к вершинам рейтинга самых успешных корпораций в Галактике. Но помните, что другие пилоты компании тоже хотят попасть на доску почёта. 
На своём космическом корабле вы отправитесь в путь по экзотическим планетам. Добывайте ресурсы, вербуйте новых агентов и открывайте офисы в самых удалённых уголках Галактики. Корабль можно улучшить, что даст вам определённые бонусы и преимущества перед оппонентами. Тот, кто лучше всех распланирует маршрут по Вселенной и свою стратегию, выйдет победителем из коммерческой войны. 
«Космобюро» подойдёт фанатам научной фантастики. С ней каждый сможет почувствовать себя бизнесменом галактического масштаба.

Smallworld: Маленький мир

Эта игра прячет за красивым фэнтези-антуражем продуманную стратегическую начинку. Участники вступают в борьбу за доминирование на обширных землях, стараясь захватить как можно больше регионов. У каждой расы, будь то воинственные амазонки или хитроумные крысолюды, есть особенности, напрямую влияющие на тактику захвата. Динамику противостоянию придаёт система упадка: игроки могут оставить истощённый народ и переключиться на другую фракцию.
Ключ к победе — в умении сочетать врождённые черты расы с дополнительными умениями, будь то усиление защиты или преимущества в определённых регионах. Постоянная нехватка пространства на карте подстёгивает соперничество, заставляя мгновенно реагировать на действия других и пересматривать стратегию. 
Благодаря большому количеству возможных сочетаний рас и свойств у Smallworld очень высокая реиграбельность, а партии всегда проходят нескучно. Дополнения с новыми сценариями и народами ещё больше увеличивают вариативность игры, поддерживая интерес даже после множества партий.
Партнёрский материал. erid 2W5zFGop9Uk / ООО «ЛАВКА ЧУДЕС» / ИНН 7717705046

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Hobby World
#во что поиграть#настольные игры#промо
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