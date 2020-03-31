Волшебник Ринсвинд, герой романов Терри Пратчетта, очень не хотел жить в интересные времена. Его можно понять: именно в такие времена мы с вами теперь и живем. Хотя карантинные меры разделили нас и заперли по квартирам, очень важно поддерживать тех, кому сейчас нелегко. В том числе и отечественные магазины комиксов. Малый бизнес сейчас буквально сражается за жизнь, особенно такой нишевый. За последние годы почти в каждом крупном и среднем городе России появилась своя лавка с комиксами. Но даже неделя без выручки может оказаться для большинства из них роковой. Мы собрали инициативы и акции, объявленные магазинами в разных городах России, чтобы вам легче было сориентироваться и поддержать любимые места онлайн-покупкой. Не нашли в подборке магазин в своем городе? Оставьте комментарий, и мы дополним список.

Москва и Подмосковье

Чук и Гик

Сайт: chookandgeek.ru

Магазин «Чук и Гик» на Тверской продолжает работу в онлайн-режиме с 12 до 18. Доставка по-прежнему бесплатная для заказов от 3500 рублей.

На время карантина во все заказы будут вкладывать подарки:

в заказ на сумму от 500₽ — случайный сингл;

в заказ на сумму от 1000₽ — случайный сборник комиксов в мягком переплете;

в заказ на сумму от 2000₽ — случайный сборник в мягком переплете увеличенного размера;

в заказ на сумму от 3000₽ — случайный сборник в твердом переплете.

Также магазин временно вводит беспрецедентную меру: в ручном режиме объединяет аккаунты покупателей с офлайн-картами постоянного покупателя и учитывает скидки по ним.

Comic Street

Сайт: comicstreet.ru

Магазинчик комиксов в ЦДМ предлагает на время карантина бесплатную доставку (по Москве — для любых заказов, по России — для заказов от 3500 рублей). Также на некоторые комиксы и фигурки действует скидка 30%, а на все покупки — кэшбэк 3% от суммы заказа.

Книжки с картинками

Сайт: comicbooks.ru

«Книжки с картинками» объявили скидку 15% абсолютно на весь ассортимент магазина.

Мир Комиксов (г. Одинцово)

Сайт: odicomics.ru

С 28 марта по 5 апреля «Мир Комиксов» ввел бесплатную доставку по городу Одинцово (при заказе от 800 рублей) и по России (при заказе от 3000 рублей).

Санкт-Петербург

28-ой

Сайт: 28oi.ru

На время карантина магазин обещает бесплатную доставку по Санкт-Петербургу при заказе от 1000 рублей и по всей России при заказе от 3500 рублей. Ко всем заказам в период с 28 марта по 5 апреля будет прилагаться эксклюзивная открытка «Мы пережили». А полные комплекты серий издательства «Комильфо» в эти дни будут продаваться со скидкой от 20 до 40%.

GRAFiKA

Сайт: grafikashop.ru

Магазин комиксов GRAFiKA и издательство «Азбука» предлагают карантинную коллаборацию: подарок в виде редкого сингла со Дня Бэтмена при покупке двух хардов от «Азбуки» и специальную скидку 15% на комиксы DC на английском языке для всех подписчиков группы «Азбуки» «ВКонтакте». Также в магазине есть бесплатная доставка по Санкт-Петербургу для заказов от 2900 рублей.

Krampus

Сайт: krampuscomics.ru

Krampus бесплатно отправляет заказы от 3000 рублей по всей России, а также может объединить заказы с дружественным магазином фигурок Funko (фигурки в нём с 29 апреля по 5 марта можно купить со скидкой в 19% по коду covid19).

Лавка комиксов «Апельсин»

Сайт: lavkaapelsin.ru/comics

В карантинные даты лавка «Апельсин» сделает скидку 600 рублей на доставку при заказе от 3000 рублей в любой регион страны и бесплатно доставит заказы от 1000 рублей до пунктов выдачи СДЭК по Санкт-Петербургу. А все, кто сделал заказ от 1500 рублей, могут рассчитывать на небольшой подарок.

Магазин комиксов «Маяк»

Сайт: mayakcomics.com

«Маяк» решил не мелочиться: скидка 10% на онлайн-заказы по промокоду quarantine действует аж до 1 мая. В эти же даты заказы по Петербургу от 3000 рублей доставляются бесплатно.

Астрахань

Oh My Geek

Сайт: ohmygeek.ru

До конца карантина Oh My Geek бесплатно доставляет все заказы от 1000 рублей. Кстати, на деньги от оборота магазин организует астраханский гик-фестиваль Fishandgeek, так что вы поможете и ему тоже.

Волгоград

KARANDASH

Сайт: comic-store.ru

До конца марта для жителей Волгограда и Волжского при покупке на сумму от 1500 рублей заказы доставляют до двери бесплатно.

Воронеж

Деликатесы

Сайт: delicacycomics.ru

«Деликатесы» обещают бесплатную доставку заказов от 1500 рублей и кучу других приятностей. Синглы в подарок при покупках, карты постоянного покупателя за заказы во время карантина — подробности уточняйте на сайте магазина.

Екатеринбург

GotComics

Сайт: gotcomics.ru

С 19 марта магазин переходит в «аварийный» режим работы и бесплатно доставляет любые заказы в пределах города.

Иркутск

Woody Comics

Сайт: woody-comics.ru

Крупнейший комикс-шоп Сибири ввел гибкую систему бесплатной доставки — на заказы от 500 до 1000 рублей в зависимости от района. По России действует бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей.

Краснодар

Хочу!

Сайт: wantshop.ru

Магазин бесплатно доставит все «карантинные» заказы от 1000 рублей по городу и от 3500 рублей по России.

Новосибирск

Секретная Галактика

Сайт: secretgalaxy.ru

У новосибирской «Секретной Галактики» целый вихрь приятных предложений на время карантина: третий товар — бесплатно, скидка 20% на предзаказ новинок и 10% на первый заказ в интернет-магазине. В черте города доставка бесплатная при любом заказе, а в отдаленные районы — при заказе от 2000 рублей.

Оренбург

Comicz Era

Сайт: comiczera.ru

В период карантина магазин бесплатно доставляет по городу заказы от 700 рублей, а заказы на меньшие суммы— всего за 50 рублей.

Ростов-на-Дону

COMICAGE

Сайт: comicage.ru

Ростовский магазин во время карантина радует комиксами с бесплатной доставкой от 700 рублей по городу и от 3000 рублей по России. А по промокоду ЛУЧШЕДОМА на сайте действует скидка 10% на весь ассортимент.

Хочу!

Сайт: wantshop.ru

Магазин бесплатно доставит все «карантинные» заказы от 1000 рублей по городу и от 3500 рублей по России.

Самара

Comics House

Сайт: comicshouse.ru

Comics House работает строго в онлайн-режиме. Обещают бесплатную доставку по Самаре на заказы от 3000 рублей и некусачие цены на доставку более скромных посылок.

Сургут

Fandom House

Сайт: fandomhouse.ru

По Сургуту действует бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. А на сайте магазина есть рулетка удачи, поиграв в которую, можно получить скидку до 50% на заказ.

Якутск

Клерки

ВК: clerks_ykt

Во время карантина «Клерки» осуществляют доставку при заказе от 1000 рублей. По центру города — бесплатно. К тому же в магазине действуют скидки на все товары.