Волшебник Ринсвинд, герой романов Терри Пратчетта, очень не хотел жить в интересные времена. Его можно понять: именно в такие времена мы с вами теперь и живем.
Хотя карантинные меры разделили нас и заперли по квартирам, очень важно поддерживать тех, кому сейчас нелегко. В том числе и отечественные магазины комиксов. Малый бизнес сейчас буквально сражается за жизнь, особенно такой нишевый. За последние годы почти в каждом крупном и среднем городе России появилась своя лавка с комиксами. Но даже неделя без выручки может оказаться для большинства из них роковой.
Мы собрали инициативы и акции, объявленные магазинами в разных городах России, чтобы вам легче было сориентироваться и поддержать любимые места онлайн-покупкой. Не нашли в подборке магазин в своем городе? Оставьте комментарий, и мы дополним список.
Москва и Подмосковье
Чук и Гик
Сайт: chookandgeek.ru
Магазин «Чук и Гик» на Тверской продолжает работу в онлайн-режиме с 12 до 18. Доставка по-прежнему бесплатная для заказов от 3500 рублей.
На время карантина во все заказы будут вкладывать подарки:
- в заказ на сумму от 500₽ — случайный сингл;
- в заказ на сумму от 1000₽ — случайный сборник комиксов в мягком переплете;
- в заказ на сумму от 2000₽ — случайный сборник в мягком переплете увеличенного размера;
- в заказ на сумму от 3000₽ — случайный сборник в твердом переплете.
Также магазин временно вводит беспрецедентную меру: в ручном режиме объединяет аккаунты покупателей с офлайн-картами постоянного покупателя и учитывает скидки по ним.
Comic Street
Сайт: comicstreet.ru
Магазинчик комиксов в ЦДМ предлагает на время карантина бесплатную доставку (по Москве — для любых заказов, по России — для заказов от 3500 рублей). Также на некоторые комиксы и фигурки действует скидка 30%, а на все покупки — кэшбэк 3% от суммы заказа.
Книжки с картинками
Сайт: comicbooks.ru
«Книжки с картинками» объявили скидку 15% абсолютно на весь ассортимент магазина.
Мир Комиксов (г. Одинцово)
Сайт: odicomics.ru
С 28 марта по 5 апреля «Мир Комиксов» ввел бесплатную доставку по городу Одинцово (при заказе от 800 рублей) и по России (при заказе от 3000 рублей).
Санкт-Петербург
28-ой
Сайт: 28oi.ru
На время карантина магазин обещает бесплатную доставку по Санкт-Петербургу при заказе от 1000 рублей и по всей России при заказе от 3500 рублей. Ко всем заказам в период с 28 марта по 5 апреля будет прилагаться эксклюзивная открытка «Мы пережили». А полные комплекты серий издательства «Комильфо» в эти дни будут продаваться со скидкой от 20 до 40%.
GRAFiKA
Сайт: grafikashop.ru
Магазин комиксов GRAFiKA и издательство «Азбука» предлагают карантинную коллаборацию: подарок в виде редкого сингла со Дня Бэтмена при покупке двух хардов от «Азбуки» и специальную скидку 15% на комиксы DC на английском языке для всех подписчиков группы «Азбуки» «ВКонтакте». Также в магазине есть бесплатная доставка по Санкт-Петербургу для заказов от 2900 рублей.
Krampus
Сайт: krampuscomics.ru
Krampus бесплатно отправляет заказы от 3000 рублей по всей России, а также может объединить заказы с дружественным магазином фигурок Funko (фигурки в нём с 29 апреля по 5 марта можно купить со скидкой в 19% по коду covid19).
Лавка комиксов «Апельсин»
Сайт: lavkaapelsin.ru/comics
В карантинные даты лавка «Апельсин» сделает скидку 600 рублей на доставку при заказе от 3000 рублей в любой регион страны и бесплатно доставит заказы от 1000 рублей до пунктов выдачи СДЭК по Санкт-Петербургу. А все, кто сделал заказ от 1500 рублей, могут рассчитывать на небольшой подарок.
Магазин комиксов «Маяк»
Сайт: mayakcomics.com
«Маяк» решил не мелочиться: скидка 10% на онлайн-заказы по промокоду quarantine действует аж до 1 мая. В эти же даты заказы по Петербургу от 3000 рублей доставляются бесплатно.
Астрахань
Oh My Geek
Сайт: ohmygeek.ru
До конца карантина Oh My Geek бесплатно доставляет все заказы от 1000 рублей. Кстати, на деньги от оборота магазин организует астраханский гик-фестиваль Fishandgeek, так что вы поможете и ему тоже.
Волгоград
KARANDASH
Сайт: comic-store.ru
До конца марта для жителей Волгограда и Волжского при покупке на сумму от 1500 рублей заказы доставляют до двери бесплатно.
Воронеж
Деликатесы
Сайт: delicacycomics.ru
«Деликатесы» обещают бесплатную доставку заказов от 1500 рублей и кучу других приятностей. Синглы в подарок при покупках, карты постоянного покупателя за заказы во время карантина — подробности уточняйте на сайте магазина.
Екатеринбург
GotComics
Сайт: gotcomics.ru
С 19 марта магазин переходит в «аварийный» режим работы и бесплатно доставляет любые заказы в пределах города.
Иркутск
Woody Comics
Сайт: woody-comics.ru
Крупнейший комикс-шоп Сибири ввел гибкую систему бесплатной доставки — на заказы от 500 до 1000 рублей в зависимости от района. По России действует бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей.
Краснодар
Хочу!
Сайт: wantshop.ru
Магазин бесплатно доставит все «карантинные» заказы от 1000 рублей по городу и от 3500 рублей по России.
Новосибирск
Секретная Галактика
Сайт: secretgalaxy.ru
У новосибирской «Секретной Галактики» целый вихрь приятных предложений на время карантина: третий товар — бесплатно, скидка 20% на предзаказ новинок и 10% на первый заказ в интернет-магазине. В черте города доставка бесплатная при любом заказе, а в отдаленные районы — при заказе от 2000 рублей.
Оренбург
Comicz Era
Сайт: comiczera.ru
В период карантина магазин бесплатно доставляет по городу заказы от 700 рублей, а заказы на меньшие суммы— всего за 50 рублей.
Ростов-на-Дону
COMICAGE
Сайт: comicage.ru
Ростовский магазин во время карантина радует комиксами с бесплатной доставкой от 700 рублей по городу и от 3000 рублей по России. А по промокоду ЛУЧШЕДОМА на сайте действует скидка 10% на весь ассортимент.
Хочу!
Сайт: wantshop.ru
Магазин бесплатно доставит все «карантинные» заказы от 1000 рублей по городу и от 3500 рублей по России.
Самара
Comics House
Сайт: comicshouse.ru
Comics House работает строго в онлайн-режиме. Обещают бесплатную доставку по Самаре на заказы от 3000 рублей и некусачие цены на доставку более скромных посылок.
Сургут
Fandom House
Сайт: fandomhouse.ru
По Сургуту действует бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. А на сайте магазина есть рулетка удачи, поиграв в которую, можно получить скидку до 50% на заказ.
Якутск
Клерки
ВК: clerks_ykt
Во время карантина «Клерки» осуществляют доставку при заказе от 1000 рублей. По центру города — бесплатно. К тому же в магазине действуют скидки на все товары.
А также…
Некоторые магазины пока не придумали особых акций на время карантина, но наверняка будут рады вашей поддержке.
Нижний Новгород: Jayson club
Сайт: jsonclub.ru
Орёл: «Хоббит»
Сайт: hobbitcomics.ru
Рязань: Bizzare Book
ВК: bizarrebook62
Тверь: Geeky’s
ВК: tvercomics
Челябинск: Черный кот
Сайт: comics-rus.ru
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