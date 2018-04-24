Обаяние и коварство Эйдана Гиллена

Обязанность актёров — интерпретировать персонажей и привносить в них что-то своё. Их долг — хранить достоинство и тайну персонажа. Мизинец унёс свои секреты в могилу — так же поступлю и я. Эйдан Гиллен

Сериалы, которые смотрят все, — это не только источник мемов и общих тем для разговоров. О многих прекрасных актёрах знала бы лишь горстка киноманов, не появись они на ТВ. «Игра престолов» подарила нам немало новых лиц, за которыми интересно следить. Среди них — ирландец Эйдан Гиллен, единственный и неповторимый Петир «Мизинец» Бейлиш, которому в апреле исполняется 50 лет. С его персонажем мы попрощались, похоже, навсегда. А вот Эйдан, надеемся, останется с нами ещё надолго.

Ирландская удача

При рождении Эйдан носил самую ирландскую фамилию — Мёрфи. Он сменил её на девичью фамилию матери позже, когда стал актёром, — дело в том, что в британском актёрском цеху один Эйдан Мёрфи уже был.

Эйдан, появившийся на свет 24 апреля 1968 года, был младшим из шести детей в семье среднего достатка — отец был архитектором, мать медсестрой. Семья жила в Драмкондре, северном пригороде Дублина. Несмотря на скромные доходы, детям дали хорошее образование — Эйдан закончил престижную католическую школу для мальчиков, выпускники которой шли в большой спорт и политику.

Обаятельный и гиперобщительный парнишка любил играть с братьями, сёстрами и друзьями в «киносъёмки». Настоящей камеры, как у маленького Спилберга, ни у кого не было, и фильм снимался только в воображении участников. Когда один из сверстников решил записаться в детскую театральную студию, Эйдан увязался с ним за компанию — и это стало главным решением в его жизни.

Сыграв в 16 лет свою первую роль в настоящем спектакле «Сон в летнюю ночь», юный актёр решил не останавливаться. Правда, после школы он ещё год раздумывал и колебался — и весь этот год только и делал, что смотрел кино. «Тогда только появились видеопрокаты, и у нас по соседству был один неплохой. Мы с братом смотрели всё подряд, от ужастиков до европейского артхауса. Всё, кроме порно».

Любовь к театру переросла в непреодолимую страсть к кино. В 18 лет Эйдан прыгнул на теплоход и уплыл покорять Лондон, киностолицу Британских островов. Это был его первый выход из зоны комфорта и за пределы родной Ирландии.

В Лондоне середины 1980-х, в эпоху панка и авангарда, было интересно, весело и голодно. Эйдан пробивал себе дорогу на сцену и в кино с подлинно ирландскими упрямством и дерзостью. Подчас ему приходилось забирать у директоров по кастингу свои фото, чтобы передать их другим директорам, — у парня просто не было денег, чтобы напечатать лишние копии. А жил он в доме художника-постановщика своего первого лондонского спектакля — три года, пока не заработал на собственное жильё.

В 1987 году он тайком пробрался на съёмочную площадку драмы «Одинокая страсть Джудит Хирн», где снимались именитые Мэгги Смит и Боб Хоскинс. Нахальный юноша приглянулся режиссёру, и он снял его в эпизоде — героиня Смит, разочарованная в любви и Боге старая дева-алкоголичка, на несколько минут сталкивается с персонажем Эйдана (тогда ещё Мёрфи), названным в титрах «парнем из винного магазина». Смит и Хоскинс получили за «Одинокую страсть…» по премии BAFTA, а наш герой — 700 фунтов, «кучу деньжищ по тем временам«.

Игрок в престолы

В 1990-х Эйдан в основном играл в театре, время от времени появляясь в небольших ролях в кино, где ему приходилось делить экран с настоящими звёздами: с Минни Драйвер и Колином Фертом в мелодраме «Круг друзей» (1995), с Хелен Миррен в исторической драме «Сыновья» (1996). Но сияющую дверь к мировой известности ему открыло телевидение.

В 2001 году продюсер канала Channel 4 Рассел Т. Дэвис, увидев актёра на сцене, пригласил его в мини-сериал «Близкие друзья» — смелый проект для той эпохи. Его называли «гей-версией «Секса в большом городе». История сообщества гомосексуалов из Манчестера шокировала откровенными эротическими сценами (которые тогда были в новинку для британского ТВ), но при этом создатели смогли сделать шоу интеллигентным и увлекательным. Сериал стал культовым и получил пятисезонный американский ремейк. А Гиллен впервые столкнулся с национальной известностью — и с первого раза не выдержал испытания: «Мне было некомфортно от чужого внимания и особенно от того, что меня окликали на улицах именем моего персонажа». Относиться к славе философски он научился куда позже.

В 2004 году Эйдан появился на сцене Бродвея — в пьесе Гарольда Пинтера «Сторож». Спектакль привлёк внимание критиков, и Гиллена снова заметили на телевидении, на сей раз американском. Его пригласили в криминальную драму Дэвида Саймона «Прослушка» на роль Томми Каркетти, члена городского совета Балтимора. Его персонаж появляется в третьем сезоне и остаётся до финала последнего, пятого.

«Прослушка», выходившая на канале HBO, опередила своё время. Её создатель Дэвид Саймон одним из первых начал снимать сериалы как большое кино, без скидок на «лёгкий жанр». Сложный сюжет, глубокие многогранные персонажи, эксперименты с камерой и монтажом, серьёзные социальные и политические проблемы — этого добра сейчас с избытком на любом канале, но в середине 2000-х такой подход стал прорывным.

Персонаж Гиллена в «Прослушке» — амбициозный политик-идеалист, мечтающий о губернаторском кресле и планомерно идущий к цели. От сезона к сезону в нём становится все меньше идеализма и всё больше амбиций. Нетрудно заметить, как много общего у Каркетти с Мизинцем, — даже жёсткое выражение лица у Эйдана в обоих сериалах похожее. Именно эта роль стала решающей, когда HBO подбирало актёров для «Игры престолов». Сам Джордж Мартин в восторге от этого героя: «Каркетти — прекрасно выписанный персонаж, и Гиллен сыграл его блестяще, живо представив обаятельного, интеллигентного, честного человека, медленно совращаемого властью».

Впрочем, Мизинца наш герой не считает отрицательным персонажем. Напротив, он с самого начала старался сделать его «тёплым» и человечным, чтобы зрители сами нашли, за что его полюбить. Это стратегия и самого Мизинца — прирождённого манипулятора. «Такой персонаж никак бы не смог добиться того, чего он добился, без умения завоёвывать доверие людей, быть обаятельным и обезоруживающим», — очень точно заметил актёр.

Книги Мартина он честно прочитал и старался, изображая своего персонажа, опираться главным образом на них. Поэтому Петир Бейлиш в исполнении Гиллена оказался одним из немногих героев сериала, к которым у поклонников книжной серии не было никаких претензий. Мизинец вышел просто идеальным.

К слову, роль надменного аристократичного злодея приросла к Эйдану Гиллену ещё в 2003 году, когда он сыграл изысканного лорда Рэтбоуна в комедийном боевике с Джеки Чаном «Шанхайские рыцари». В 2008-м он перевоплотился в серийного убийцу в напряжённом минималистичном триллере «Роковой выбор». Роль маньяка-мстителя, убивающего полицейских, досталась ему и в криминальном триллере 2011 года «Без компромиссов». И это только начало списка — на роли хладнокровных мерзавцев Гиллена приглашают чаще всего. С годами он даже начал получать удовольствие, играя подобных персонажей: «Интересно исследовать в себе нечто такое, чем ты никогда не стал бы».

Личная жизнь Петира Бейлиша В 2001 году, как раз с началом своей популярности в Британии, Эйдан женился на старой дублинской знакомой Оливии О’Фланаган, с которой встречался с середины 1990-х. У них родились двое детей — дочь Берри и сын Джо. В 2008 году, когда Гиллен закончил сниматься в «Прослушке», семья перебралась в портовый городок Дингл в графстве Керри. Эйдану нравилось жить «в глухой провинции у моря», где никто не считал его звездой. Идиллия закончилась в 2014 году — Эйдан и Оливия разъехались, причём развод до сих пор не оформлен. Сейчас Гиллен живёт в Дублине и встречается с певицей Камиллой О’Салливан, довольно известной в Ирландии, — во всяком случае, её страница в Википедии вдвое длиннее, чем у Гиллена. По словам Камиллы, у неё никогда не было телевизора, поэтому, познакомившись с Эйданом, она понятия не имела, что он актёр.

Жизнь после Вестероса

«Игра престолов» открыла Гиллену новые возможности. Так, он — к восторгу своих детей — исполнил небольшую роль в супергеройском боевике Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012). Съёмки заняли всего несколько дней. Гиллен сыграл оперативника ЦРУ, который в самом начале фильма сталкивается с террористом Бэйном — и проигрывает.

В интервью актёр сдержанно признался, что это был интересный опыт, но… «В следующий раз я хорошо подумаю, прежде чем соглашаться на сцену в подобном фильме». По словам Эйдана, он куда комфортнее чувствует себя на съёмках малобюджетного кино, желательно в Британии.

Диалог Гиллена с Томом Харди (Бэйн) породил целую волну шуток и интернет-мемов — так, на имиджборде 4chan долгое время одной из самых популярных картинок был кадр… ягодиц Гиллена из той самой сцены. Всё дело в том, что шутник Харди произнёс одну из своих реплик так, что она очень двусмысленно сочетается со словами агента ЦРУ: «Если я сниму с тебя маску, ты умрёшь?» — «Будет очень больно…» — «Ничего, потерпишь!» — «…тебе».

Впрочем, в блокбастере Гиллен с тех пор все же снялся — «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (2015), где ему досталась роль двуличного мистера Дженсона. Вначале он помогает беглым подросткам-глейдерам, но вскоре становится ясно, что он работает на злодейскую организацию П.О.Р.О.К. Фильм не особо понравился критикам (его хвалили за экшен, но ругали за бестолковый сюжет и плоских персонажей), но зрители — фильм рассчитан на подростков — остались довольны. В 2018 году вышел завершающий фильм трилогии — «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», где персонаж Гиллена окончательно превратился в главного злодея франшизы.

Один из фильмов, в которых Эйдану нравится сниматься, наверняка придётся по вкусу любителям небанальных мистических ужасов. «Пробуждающийся лес» (2011) сравнивают с «Плетёным человеком» и «А теперь не смотри». Это жуткая, атмосферно снятая история о том, почему не стоит воскрешать мёртвых, даже любимых, и вообще связываться с потусторонним миром.

А в недавнем фэнтези Гая Ричи «Меч короля Артура» (2017) Гиллен сыграл одного из соратников Артура — искусного лучника по прозвищу Скользкий Билл. Фильм получил противоречивые оценки — большинство критиков разорвали его в клочья, а герой Гиллена остался почти незаметным на фоне прочих рыцарей и не только.

Впрочем, Эйдан не особо переживает об успехе своих фильмов — во-первых, у него всегда есть его любимое независимое кино, а во-вторых… «Я никогда не считал себя знаменитостью. Я люблю свою жизнь и то, что делаю. У меня просто очень странная работа«.

В 2017 году Эйдан снялся в нескольких эпизодах сериала «Острые козырьки», рассказывающего о преступной жизни Бирмингема после Первой мировой войны. Гиллен выступил в уже привычном амплуа мерзавца — наёмного убийцы-цыгана Аберамы Голда.

А в этом году нам предстоит увидеть актёра в образе… учёного-правдоискателя. В сериале «Синяя книга» ему досталась роль Джозефа Аллена Хайнека — астрофизика, работающего на Министерство обороны США в проекте по изучению НЛО. Реальная историческая личность, между прочим. Мизинец в роли Малдера? Этому парню всегда есть чем нас удивить.