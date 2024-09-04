«Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего

Прошло много лет, но Лидия Дитц всё ещё видит призраков — и иногда замечает среди них Битлджуса, демона-экзорциста, который никак не хочет её оставить в покое. Отец семейства Дитцев погиб, и три женщины — мамаша Делия, сама Лидия и её дочь Астрид — возвращаются в дом с привидениями, чтобы помянуть папу и подготовиться к продаже особняка. Битлджус видит в этом шанс…

Жанр: комедия ужасов Режиссёр: Тим Бёртон В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега Премьера: 6 сентября 2024 в США Похоже на: «Семейка Аддамс», « : «Семейка Аддамс», « Страшилы », «Смерть ей к лицу» Кто-то говорит, что с этим фильмом Тим Бёртон «вернулся». А он разве уходил? Самый готичный режиссёр Голливуда и в XXI веке так или иначе оставался верен своему стилю, не забывал про чёрный юмор, карнавальные образы и непонятых чудаков на переднем плане. Даже в сказках, снятых для «Диснея», сквозь студийную цензуру и дорогую графику чувствовался его почерк. А всего два года назад он участвовал в создании сериала «Уэнсдей», где полно всего «бёртоновского».

Но если вы, как и многие, скучали именно по Тиму образца 1980-х — да, вот именно туда он и вернулся. Взял свою комедию 1988 года, собрал старую команду, вооружился куклами и практическими спецэффектами — и снял продолжение. Оно и выглядит, и ощущается как фильм тех лет: с минимумом компьютерной графики, безумным гримом и мультяшными образами персонажей. Абсурдный чёрный юмор и трешовые ужасы хлещут через край. А в основе, как всегда, семейная история о непонятых чудаках.

В «Битлджусе Битлджусе» есть несколько забавных песен и даже танцевальный номер на свадьбе. Но в мюзикл он всё же не превращается

Вернулся не только Бёртон. На месте и главные звёзды оригинала. Майкл Китон снова отжигает в роли Битлджуса — и под толстым слоем грима трудно заметить, что актёр стал старше на 36 лет. Наглый демон-трикстер всё так же вертится и скачет, корчит рожи и заразительно улыбается, умильно трусит и строит из себя романтика. На сей раз он никого не изгоняет: Битлджус преследует Лидию Дитц, в которую по-своему извращённо влюблён, и сам пытается сбежать от бывшей жены. Лидию снова играет Вайнона Райдер. В XXI веке девушка-готка превратилась в телезвезду, ведущую шоу о призраках, но слава только мешает ей разобраться в себе, в отношениях с дочерью, родителями и ухажёром. Кэтрин О’Хара опять сыграла её взбалмошную мачеху, помешанную на «высоком искусстве».

Из главных героев оригинала не вернули разве что чету Мейтлендов. Как разумно заметила актриса Джина Дэвис, «призраки не стареют», так что финал их истории рассказан лишь в двух словах. Да ещё Джеффри Джонса не позвали обратно — актёр оскандалился 20 лет назад, и ни одна голливудская студия не желает иметь с ним дело. Однако сам персонаж в фильме появляется — а Бёртон и компания остроумно и даже демонстративно обыграли то, что им не позволено показывать Джонса.

Роль у Кэтрин О’Хары не главная, но отжигает она не хуже Китона

Рассказ о «Битлджусе Битлджусе» — это неизбежно рассказ об актёрах и их персонажах. Звёзд в фильме такая толпа, что Дженна Ортега в начальных титрах упоминается чуть ли не последней, хотя у неё вообще-то одна из главных ролей. С Ортегой Бёртон работал в сериале «Уэнсдей», и уже тогда стало ясно, что его готичной вселенной она подходит идеально. Как и в сериале, здесь она играет юную бунтарку, которая не вписывается в окружение, язвит старшим и вечно хмурится. Но поскольку её мама-готка уже и есть своего рода Уэнсдей, Астрид бунтует в другую сторону: она влюблена в науку, презирает мистику и не верит в призраков.

Пару с Райдер они образуют отличную: это классические бёртоновские чудаки, не понятые на сей раз не только окружающим миром, но ещё и друг другом. Действительно легко поверить, что это мать и дочь, которые очень похожи и внешне, и по характеру, но в то же время в чём-то противоположны.

От «Уэнсдей» новый «Битлджус» унаследовал не только Ортегу, но и ведущих сценаристов — Альфреда Гофа и Майлза Миллара

Читайте также «Уэнсдэй»: слишком странная для дома странных детей Инар Искендирова 05.12.2022 41822 Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

Даже на втором плане много знакомых лиц. Моника Белуччи сыграла Долорес — зловещую ведьму и роковую женщину, вылитую Мортишу Аддамс. Она — бывшая жена Битлджуса, преследующая его так же упорно, как он — Лидию. У Уиллема Дефо — забавная роль загробного полицейского, который при жизни был актёром, игравшим крутых копов. А эпизодического уборщика играет Денни ДеВито. И у каждого — безумный образ пародийного монстра-покойника и свой коронный момент.

Но, пожалуй, подлинные незримые звёзды этого фильма — гримёры, костюмеры и декораторы, воплотившие эти видения из загробного мира. Один персонаж сшивает себя из кусков, другого обглодали пираньи, третий ходит без головы — и это не считая мелких фоновых мертвяков! Оригинальный «Битлджус» собрал кучу премий и номинаций за грим — и сиквел этого заслуживает не меньше. А оскароносная художница по костюмам Коллин Этвуд , которую помнят в основном по платьям сказочных принцесс, наверняка что-то получит за дикий гардероб загробных жителей.

Говорят, Моника Белуччи — новая муза Бёртона. В этом смысле интересно, какой он её изобразил в фильме: жестокой мёртвой красавицей, сшитой из кусков. Тиму нравятся невесты Франкенштейна?

Пожалуй, именно обилие «всего» — главная проблема второго «Битлджуса». В хаотичном, пёстром мире, среди безумных и ярких персонажей и история разворачивается столь же хаотичная. Каждая отдельная сцена — смешная, трогательная или безумная, в каждой нас развлекают по полной, не давая заскучать. Но по итогу трудно сформулировать, о чём же был фильм.

Тут слишком много сюжетных линий, героев и конфликтов — и ни один не главный. Битлджус преследует Лидию, о ужас… но его самого, бедняжку, преследует древняя ведьма… а у Лидии конфликт с дочерью… а дочь влипает в мистические неприятности с совершенно другим злым духом, и её надо спасать… а загробная полиция преследует то ли Долорес, то ли Битлджуса — они и сами, кажется, не уверены… а ещё Лидию зовёт замуж лицемерный продюсер, которого она не любит… В пределах одной сцены Битлджус может оказаться то героем-спасителем, то жертвой, а то и главным злодеем. Правила загробного мира писаны вилами на воде и подстраиваются под нужды даже не сюжета, а отдельных сцен. Поэтому конфликты решаются внезапно и в стиле «А что, так можно было?»

Тизер обманул ожидания, заставив поверить, что именно Астрид вернёт Битлджуса. На самом деле там склеены фрагменты из разных сцен

Впрочем, разве не таким же безумным и хаотичным был и первый «Битлджус»? Разве фильмы Тима Бёртона ценили за сложные сюжеты? Так нет же, ценили всегда за то, как он показывал монстрячью жизнь, как упивался макабром, не зная тормозов, и смеялся над ним же. За то, что кидал в нас стрёмные образы своей больной фантазии — и при этом заставлял видеть в них личности, порой даже милые и достойные сопереживания. Сюжеты его фильмов не были гениальными — просто они были достаточно хороши, чтобы раскрыть героев и идею.

Однако надо отдать должное Гофу и Миллару: ни о ком из персонажей они не забыли, все линии получили завершение. И, что для сценария намного важнее, тщательно выдержали баланс эмоций. Казавшиеся слащавыми романтические сцены то и дело оканчивались злыми сюжетными поворотами или чёрными шутками. А самыми трогательными получались эпизоды с участием жутких мертвецов в загробном мире. Трудно представить что-то более «бёртоновское».

Бёртон снова снял идеальный хэллоуинский фильм : комедию ужасов с безумным монстрячьим миром. Здесь чем страшнее, тем смешнее. Каждый может жестоко и нелепо умереть — но бояться не надо, после смерти тоже можно жить долго и счастливо. Иногда из мёртвых возвращаются франшизы, которых не ждёшь, — и оказываются в отличной форме. И, чем чёрт не шутит — может, не в последний раз. Кто знает, не задумал ли Тим снять «Битлджус Битлджус Битлджус»?

Читайте также Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы Светлана Евсюкова 11.10.2016 93681 Он снимает кино, которое нравится ему самому. Вдохновение он черпает из старых фильмов, ужастиков своего детства, сказок и снов. И получается уникальный мир, узнаваемый с первых кадров.

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