Как известно, фантастику жюри «серьезных» кинопремий не любит, а если любит, то не за то. Если в список номинантов «Оскара», «Золотого глобуса», BAFTA, «Сезара» и прочая попадет фантастический фильм, то за «Лучшие спецэффекты» или какой-нибудь «Монтаж звука». Изредка везет операторам, почти никогда — актерам и режиссерам. И где-то посередине по уровню везения находятся художники по костюмам, чей вклад в создание на экране фантастического мира неоценим. Увы, члены Американской киноакадемии — известные зануды и консерваторы, и в номинации «Лучший дизайн костюмов» они скорее отдадут статуэтку скучной исторической драме (которые так и называют — «костюмными»), чем фантастике. Но иногда случается праздник и на нашей улице. Вспоминаем фильмы, которые удостоились золотой статуэтки «Оскара» за стильные наряды.

Чудесный мир братьев Гримм

До поры до времени кинофантастика не отсвечивала в списках оскаровских номинантов не потому, что ее не снимали, — просто из-за недостатка технических средств выглядела она куда хуже (даже снятая задорого), чем, скажем, любимые американской публикой в 1950–60-х годах античные «пеплумы» и библейское кино. Последнее, впрочем, с натяжкой можно причислить к фантастике — скажем, «Самсона и Далилу» (1949) легендарного голливудского режиссера Сесила Б. Демилла. Полученный этим фильмом «Оскар» за костюмы, которые творила команда из пяти дизайнеров, вызывает смешанные чувства. Герои носили чисто символические наряды, призванные больше открывать, чем скрывать (а божественной Хеди Ламарр в роли Далилы действительно было что показать). Но таков был в ту пору общепринятый взгляд на древнюю историю, в том числе библейскую.

Только в 1962 году «Оскар» получила дизайнер костюмов к фильму, который вполне можно назвать фантастическим, — если причислять к фантастике киносказки. «Чудесный мир братьев Гримм», один из самых кассовых фильмов того года, снят двумя режиссерами — Генри Левином и Джорджем Палом. Первый занимался исторической линией: братья Якоб и Вильгельм Гримм получают заказ на написание биографии прусского герцога, но вместо этого увлекаются собиранием местного фольклора и попутно устраивают свою личную жизнь. Джордж Пал, один из пионеров покадровой анимации, отвечал за фэнтезийную часть — в ее основу легли три не самые известные сказки братьев Гримм: «Двенадцать танцующих принцесс» (в фильме их число сократилось до одной), «Эльфы и башмачник» и «Поющая косточка».

Костюмы к сказке делала Мэри Уиллс (1914–1997), которую номинировали на «Оскар» семь раз, но только этот оказался удачным. Карьеру она начинала на съёмках «Унесенных ветром», а всего работала над 53 фильмами, причем специализировалась на исторических драмах и байопиках. Мэри, которую коллеги прозвали «Фантастической Мисс Уиллс», была трудолюбива, внимательна к деталям и знала историю костюма — что было редкостью в Голливуде, который в ту пору не очень-то заботился об аутентичности.

В «Чудесном мире братьев Гримм» Уиллс справилась и с исторической частью, одев героев по моде эпохи ампир, и со сказочной, воплотив фантазии художников и аниматоров о королях, принцессах, бродячих артистах и волшебных народах. Сегодня ее костюмы гномов и цыган кажутся наивными и неинтересными, но это потому, что они «не баян, а классика»: многие последующие киносказки оглядывались на работу Уиллс. А фильм и сейчас неплохо смотрится, вызывая ностальгию по советским сказкам.

Камелот

В 1967 году успех киносказки повторило романтическое фэнтези «Камелот», экранизация одноименного бродвейского мюзикла Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу (они же, кстати, написали «Мою прекрасную леди» по пьесе Бернарда Шоу). Как понятно из названия, это артуриана, — но из всего сюжета легенды авторы мюзикла выбрали только любовный треугольник между королем Артуром, Гвиневрой и Ланселотом. Артур готовится к войне с Ланселотом, которого предпочла Гвиневра, но истинная опасность королю грозит со стороны Мордреда. Все это чревато гибелью Камелота и закатом едва успевшей расцвести эпохи рыцарства. О своих чувствах вся эта компания не говорит, а поет, — и это действительно хороший, незаслуженно забытый мюзикл.

Художником по костюмам «Камелота» был австралиец Джон Траскотт (1936–1993), который тут занимался и костюмами, и декорациями (как художник-постановщик он получил еще один «Оскар»). А в другое время он успел побыть и актером, и театральным декоратором, и дизайнером интерьеров, и арт-директором Мельбурнского фестиваля искусств. В Голливуде Траскотт не задержался — после пары фильмов вернулся в родной Мельбурн заниматься театрами и фестивалями.

По слухам, на съемках «Камелота» Джон Траскотт успел завести мимолетный роман с Ванессой Редгрейв, которая играла Гвиневру. Её наряды — лучшее, что есть в этом фильме, хотя красоты и без того предостаточно. Траскотт одел весь двор Камелота — а это пара сотен костюмов. Гвиневре по статусу было положено менять платья в каждой сцене, и тут дизайнер постарался от души. Источниками вдохновения для нарядов королевы и придворных дам явно послужили не столько реальные платья времен высокого средневековья, сколько картины прерафаэлитов. У Траскотта получилось создать впечатление красивой сказки, а не исторической реконструкции, — и это определило «каноничный» облик артурианы на десятки лет.

При этом некоторые наряды из мюзикла отлично смотрелись бы и на подиуме, как в 1960-х, так и сегодня (в конце концов, мода ходит по кругу), — например, неземной красоты свадебное платье Гвиневры. Даже не скажешь, что материалом для него послужили рыболовные сети, а чтобы подол держал форму, в него вручную вшили несколько сотен тыквенных семечек.

Звёздные войны

В 1977 году «Звездные войны» изменили массовую культуру и потрясли Американскую киноакадемию. Из десяти «Оскаров», на которые номинировали фантастическую сагу Джорджа Лукаса (среди номинаций была даже одна актерская — она досталась Алеку Гиннессу за роль Оби-Вана), фильм получил семь. В том числе статуэтку за лучшие костюмы, доставшуюся Джону Молло (1931–2017).

Молло, британский подданный и сын русского иммигранта, не планировал становиться голливудским художником по костюмам. Он с детства увлекался военной формой и написал несколько книг о форме британской и американской армий XVIII–XIX веков. В киноиндустрию он попал благодаря жене, которая работала кинодекоратором. Сначала Молло привлекали в качестве военного консультанта, а потом на него вышел молодой режиссер Джордж Лукас, которому требовался художник по костюмам для нового, ни на что не похожего фантастического фильма.

Один из ключей к успеху «Звездных войн» — концептуальное единство: Джордж Лукас точно знал, что именно хочет видеть на экране и почему. Поэтому он выбрал не модного дизайнера, а малоизвестного историка-консультанта, ничего не понимавшего в фантастике. Лукас не хотел, чтобы его герои носили вычурные наряды, которые ассоциировались у тогдашнего зрителя с кинофантастикой (как, например, в «Барбарелле» и «Флэше Гордоне»). «Я не хочу, чтобы зритель вообще замечал костюмы. Я хочу, чтобы он увидел противостояние света и тьмы».

Благодаря внятной концепции Лукаса, воплощенной в набросках Ральфа Маккуори, Молло легко и быстро создал внешний облик нескольких десятков персонажей. Работа заняла всего шесть недель, и, когда Молло показывал режиссеру свои скетчи, тот сразу отвечал «да» или «нет».

Именно Молло мы обязаны моментально узнаваемым обликом Дарта Вейдера. Источником вдохновения для него послужили самурайские доспехи, немецкий шлем времен Первой мировой и ранняя модель противогаза. Каноничный джедайский костюм — короткое кимоно, штаны и широкий плащ с капюшоном — соединяет кимоно для боевых искусств с монашеской рясой, что идеально передает идеологию Ордена джедаев. Форма имперских офицеров намеренно напоминает нацистскую. Принцесса Лея стала боевым ангелом в белоснежных одеждах, Хана Соло — космическим ковбоем с портупеей на бедре, а Лэндо Калриссиан (Молло создавал костюмы и для продолжения) — главным модником галактики. И, кстати, доспех мандалорца тоже придумал Джон Молло — мимоходом, вместе с парой десятков других костюмов охотников за головами, собравшихся в кантине Мос-Эйсли.

Дракула

К сожалению, ни одна из последующих частей «Звездных войн» не смогла повторить оскаровский успех «Новой надежды»: киноакадемия редко их замечала, а на костюмы и вовсе не обращала внимания. За трилогию приквелов в этом плане особенно обидно — вспомните хотя бы гардероб Падме!

Фильм «Дракула Брэма Стокера» (1992) часто называют «Дракулой Копполы». Фрэнсис Форд Коппола снял особенную историю графа-кровопийцы: его фильм полон романтических страстей, неприкрытого эротизма и странной, жутковато-притягательной красоты, которой отличаются в том числе и костюмы.

Их создательница, японка Эйко Исиока (1938–2012), получившая за свою работу «Оскар», начинала как дизайнер одежды, попутно создавая постеры для рекламных кампаний — в том числе для кино. Коппола познакомился с ней, когда она работала над афишей к «Апокалипсису сегодня». Потом они встретились еще раз, когда режиссер снимал эпизод фэнтези-сериала «Рип Ван Винкль», где Исиока помогала художнику-постановщику. Впечатлившись фантазией Эйко, Коппола предложил ей работу над «Дракулой», внешний вид которого он уже хорошо представлял.

На костюмы Коппола намеревался потратить немалую часть 40-миллионного бюджета. Ключевым словом для них стало «странный»: «Пускай источниками ваших идей будут или исследования, или ночные кошмары».

В костюмах «Дракулы» причудливо смешались викторианская готика и ни на что не похожие вневременные фантазии. Наряды, похожие на исторические, носят только персонажи «от мира сего»: Джонатан Харкер, Ван Хельсинг — и Мина Харкер до своей роковой встречи с Дракулой. Сам Дракула предстает то допотопным старцем в красном одеянии, то эксцентричным денди в сюртуке и цилиндре. Красный цвет ассоциируется с кровью — поэтому доспехи Дракулы, напоминающие то ли освежеванную человеческую мускулатуру, то ли хитиновую оболочку инопланетянина-инсектоида, красные, как и платье Мины в сцене ее соблазнения. А самое известное платье из фильма — свадебный, он же похоронный наряд Люси — вдохновлено обликом… плащеносной ящерицы, которая при встрече с врагом раздувает свой капюшон.

Властелин колец

Вы наверняка помните, как на церемонии вручения «Оскара» в 2003 году Питер Джексон и компания унесли все, что не было приколочено к стенам: 11 статуэток, включая награду в номинации «Лучший фильм». Киноакадемики отметили заключительную часть трилогии — «Властелин Колец: Возвращение короля», но все понимали, что премии относятся к ней целиком. Ни до, ни после кинофэнтези не знало подобного триумфа, и даже сам Питер Джексон не смог его повторить.

Статуэтки за лучшие костюмы получили новозеландцы Ричард Тейлор и Нгила Диксон. Диксон — костюмер, возглавлявшая на съемках отдел дизайна одежды. Тейлор — глава компании Weta Workshop, которой Джексон поручил все материальное обеспечение «Властелина колец»: не только костюмы и аксессуары, но и доспехи, оружие, декорации, реквизит, модели локаций для панорамных съемок и визуальные эффекты.

В результате визуальная часть «Властелина колец» вышла стилистически единой, непротиворечивой и с доскональной проработкой деталей. Это относится и к костюмам главных героев, и к нарядам массовки, мелькающей в кадре на пару секунд. Костюмы шила команда портных из 40 человек; всего для трилогии было создано порядка 19 тысяч разных нарядов.

У каждого волшебного народа, описанного Толкином, в фильме своя стилистика. Эльфы одеты в элегантные андрогинные наряды и носят украшения в стиле ар-нуво. Люди, раса воинов, одеваются сурово и аскетично. При этом в одежде и доспехах рохиррим заметно влияние англосаксов времен «Беовульфа», а гондорцы одеты в стиле итальянского и немецкого Ренессанса. Гномы — практичный народ, у которого нет времени наряжаться, поэтому Гимли ходит всю трилогию в одном костюме и меняет его на парадный только в сцене коронации Арагорна. А хоббиты — народ фермеров, одевающийся незатейливо, в коричнево-зеленых «крестьянских» тонах.

Влияние, которое стилистика «Властелина колец» оказала на все последующее фэнтези в кино и в сериалах, переоценить невозможно. Вспомните хотя бы «Игру престолов»: в моде Королевской Гавани явно слышны отголоски Ривенделла и Лориэна, а Эддард Старк мог бы сойти за наместника Гондора. Доскональный подход к деталям, свойственный костюмерам сериала, тоже наследие команды Тейлора и Диксон.

Алиса в Стране чудес и Фантастические твари

Еще о двух картинах, удостоенных «Оскара» за костюмы, придется рассказать одновременно, — потому что получила их одна и та же женщина, живая легенда Голливуда. Колин Этвуд номинировалась на премию 12 раз и получила четыре статуэтки, в том числе за фильмы «Алиса в Стране чудес» (2010) и «Фантастические твари и где они обитают» (2016).

Переломным моментом в карьере Этвуд стало знакомство с Тимом Бёртоном в конце 1980-х. Режиссер уже тогда был изрядным интровертом и мизантропом, сходился с людьми с большим трудом и предпочитал из фильма в фильм работать с теми профессионалами, которых хорошо знал. С Этвуд он подружился — и они вместе прошли путь от «Эдварда Руки-ножницы» до «Суини Тодда». А потом случилась «Алиса в Стране чудес».

К тому времени Этвуд уже великолепно умела передавать с помощью одежды характер персонажа — в фильмах Бёртона, по выразительности приближающихся к анимации, без этого никуда. Пожалуй, лучше всего в «Алисе» у нее это получилось с Красной и Белой Королевами, а также с Безумным Шляпником. Прототипом внешности Красной Королевы стала Елизавета I, но гротескно-сказочная, похожая на клоуна из ночных кошмаров. В елизаветинском стиле одет и весь ее двор. Наряд Безумного Шляпника дизайнер срисовала с классических иллюстраций к первому изданию «Алисы…», добавив психоделических красок. А главная героиня разгуливает по экрану в не подходящем ей по размеру девичьем платьице и только для финальной битвы надевает доспехи, показывая свою истинную сущность — воительницы, а не примерной викторианской девочки.

Работать над «Фантастическими тварями…» Этвуд пригласили не только из-за многолетнего сотрудничества с Бёртоном, но и потому, что свой первый «Оскар» она получила за костюмы к мюзиклу «Чикаго» (2002). Стилистика 1920-х годов была ей хорошо знакома. Дизайнер с энтузиазмом взялась за новую необычную задачу: не просто воспроизвести историческую моду, но и вписать ее в подпольный волшебный мир Америки.

Волшебники Нью-Йорка почти постоянно маскируются под «немагов» (маглов) и только под защитой Министерства магии могут проявить себя по-настоящему, в том числе с помощью одежды. Тюрбан Серафины Пиквери, элегантный плащ Персиваля Грейвса, экзотические наряды членов Магического конгресса, щегольское синее пальто Ньюта Саламандера — одежда персонажей в «Фантастических тварях…» неотделима от них самих, она выражает их характер, убеждения и чувство прекрасного. Кстати, «Оскар» Колин Этвуд за этот фильм — первый, который удалось получить фильму по Роулинг: ни один из «Гарри Поттеров» эту планку не взял.

Колин Этвуд 71 год, и она не прекращает работать, как со своим другом Бёртоном («Дом странных детей мисс Перегрин» и «Дамбо» — это тоже Этвуд), так и в других проектах. В грядущей диснеевской «Русалочке» нам снова предстоит любоваться ее костюмами.

Безумный Макс: Дорога ярости

В 2016 году очередным «фильмом, который потряс киноакадемию», стал «» Джорджа Миллера. Из десяти номинаций он взял шесть — в том числе за костюмы. Обладательницей статуэтки стала англичанка

Опыт работы в кино у Беван огромный — достаточно сказать, что этот «Оскар» у нее второй. Первой была награда за костюмы к фильму «Комната с видом» (1985), действие в котором происходит в Англии начала ХХ века. Казалось бы, где чопорное эдвардианство, а где трэш-мода победившего постапокалипсиса? Беван всю свою карьеру занималась исключительно костюмным кино и в команду «Безумного Макса» попала в последний момент, буквально накануне начала съемок в Намибии. Но профессионал на то и профессионал, что способен принять любой вызов.

Костюмы в «Безумном Максе» напоминают скорее модную коллекцию кутюрье-авангардиста, чем улов мародеров с развалин взорванного секонд-хенда, как это часто бывает в постапокалиптике. Персонажи носят свои наряды с апломбом, какого не ожидаешь от обездоленных бродяг в разрушенном мире: одежда для них не утилитарна, это не просто средство спрятаться от палящего солнца и песчаных бурь, но еще и признак статуса, а также способ самовыражения. Поэтому Несмертный Джо украшает себя медалями («Как любят делать все диктаторы», — иронично заметила Беван), а облик главного героя выстроен сложнее, чем потрепанная полицейская форма Мела Гибсона в оригинальном фильме.

Один из своих «Оскаров» фильм получил за визуальные эффекты, и костюмы героев местами тоже им подверглись. Речь о протезах, которые дорисовывали на этапе постпродакшена, — например, левая рука Фуриозы сделана на компьютере (Шарлиз Терон на съемках носила зеленую перчатку). Но во всем остальном костюмы и доспехи самые настоящие.

Что до карьеры Дженни Беван, то ее костюмами мы могли любоваться в «Щелкунчике и Четырех королевствах» (и, если честно, костюмы — единственное, на что там стоит посмотреть), а в этом году увидим ее работы в «Круэлле» — приквеле «101 далматинца».

Чёрная пантера

Последний на сегодня фантастический «Оскар» за костюмы в 2018 году получил марвеловский фильм, который сделал модным понятие «афрофутуризм» и вообще оказался знаковым для «черной» культуры. Что характерно, художница по костюмам Рут Картер стала первой афроамериканкой, взявшей «Оскар» в этой категории, при том что ее кинокарьера началась еще в середине 1980-х. Речь, конечно, о «Чёрной Пантере» Райана Куглера.

То самое понятие «афрофутуризм» стало одним из ключей к эстетике фильма. Второе — black pride, «черная гордость», важная ценность для сообщества афроамериканцев. Мало было придать обитателям сказочной страны Ваканды эффектный комиксный облик — нужно было отчетливо дать понять, что они помнят о своих корнях и гордятся ими.

Рут Картер удалось соединить в дизайне костюмов четкие минималистичные формы и линии с этническими мотивами. Она родом из штата Массачусетс, но ради «Черной Пантеры» предприняла путешествие в Южную Африку. Здесь она изучала наследие племен масаи, ндебеле и лесото — от последнего племени она даже получила специальное разрешение на использование их традиционных орнаментов в своем дизайне. Конечно, как творец Картер могла бы обойтись и без разрешения — на цитаты и аллюзии авторское право не распространяется, — но она знала, что некоторые символы имеют в культуре лесото сакральное значение, и хотела убедиться, что никого не оскорбит их использованием.

При этом костюмы в фильме не эклектичны — у них общий выверенный стиль. Картер построила дизайн вокруг эмблемы Черной Пантеры, упрощенной до перевернутого треугольника. Практически все костюмы в фильме «собраны» вокруг этой четкой формы, что создает ощущение единой эстетики — даже при том, что красок в нарядах хватает: персонажи, по африканскому обычаю, стараются максимально самовыразиться через одежду, украшения, прически и макияж.

Эстетический элемент был настолько важен для фильма, что актеры на премьерных красных дорожках носили наряды с африканскими мотивами. По результатам шумихи «Черная Пантера» попала даже в номинацию «Лучший фильм», став первым супергеройским кино, удостоенным такой чести. И, пожалуй, это действительно самый визуально эффектный марвеловский фильм, который можно смотреть только ради дизайнерских находок.

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В этом году среди претендентов на «Оскар» в номинации «Лучшие костюмы» фантастики нет вовсе. Есть два фильма с фантастическими элементами: «Джокер» (из фантастического тут только комиксовое имя и облик протагониста) и «Однажды в… Голливуде» (для пояснения, почему фильм Тарантино можно считать фантастикой, придется уходить в спойлеры). Их соперники — трагикомедия Тайки Вайтити о Второй мировой войне «Кролик Джоджо», мафиозный эпик Мартина Скорсезе «Ирландец» и костюмная мелодрама Греты Гервиг «Маленькие женщины».

Похоже, маятник снова качнулся в другую сторону: в Киноакадемии возобладали консервативные настроения. Впрочем, как мы уже писали, 2019 год был для кинофантастики крайне неудачным. Возможно, в 2020-м ей повезёт больше.