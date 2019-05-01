После невероятного апреля, состоявшего сплошь из самых громких и ожидаемых фильмов, май кажется затишьем. Но и тут будет что посмотреть на разные вкусы: диснеевская сказка от дерзкого Гая Ричи, ужасы про взбесившегося Супермена, миротрясущий блокбастер про Годзиллу, комедия про покемона с голосом Дэдпула и документальное кино про то, как супергерои захватили мир.

Аладдин

Когда? 23 мая

Что? Волшебная сказка по отдалённым мотивам «Тысячи и одной ночи». Ремейк мультфильма 1992 года.

О чём? В Аграбе (в Аграбе? Ну, это где арабская ночь, волшебный восток, дрянные дворцы, песок ещё хуже, принцесса, итить её в сраку, Жасмин. В Аграбе!) жил чувствительный мальчик Аладдин. Он мечтал поднять бабла и закадрить принцессу, а потому вписался в одно дельце для мутного магрибинца (долбаные магрибинцы. Ненавижу, блин, магрибинцев!). Всего-то надо было грабануть пещеру и принести волшебную лампу. Только в лампе мотал срок джинн. Внезапный, как удар полумесяцем по яйцам. Живой арабский герб!

Чего ждём? Шутки шутками, а фильм и правда снял тот самый Гай Ричи. Но ничего общего с его криминальными комедиями ждать не стоит. Ричи стал мейнстримным режиссёром, снимающим студийные блокбастеры, и, судя по трейлеру, от его фирменного стиля в «Аладдине» нет почти ничего. Нас ждёт типичный диснеевский ремейк старого мультфильма — сказочное семейное кино с трюками, песнями, танцами, слегка неестественными гримом и костюмами и таким количеством графики, что впору и эту версию считать мультфильмом.

Впрочем, без остроумных диалогов, особенно в исполнении тараторящего экс-рэпера Уилла Смита, тоже не обойдётся. И да, синим он выглядит немного… странно. Но создатели это учли, так что по ходу фильма Джинни будет то и дело принимать человеческий облик.

Гори, гори ясно

Когда? 9 мая

Что? Супергеройские ужасы (да, такое бывает)

О чём? С неба упала колыбель с мальчиком, он вырос и стал сверхсильным, сверхбыстрым, летающим и с лазерами из глаз. Знакомая история? Вот только на сей раз к великой силе не прилагалась великая доброта. Недо-Супермена обижали в школе, и он вырос жестоким, обиженным на человечество и убеждённым в том, что он избранный.

Чего ждём? Ужастик в духе «Кэрри» про «ботана», отплатившего обидчикам, а также любопытную деконструкцию типичной истории становления героя. Что, если бы приёмные родители не сумели воспитать Супермена борцом за добро и справедливость? Что, если бы бояться его суперсил пришлось не суперзлодеям, а простым людям, обидевшим мстительного сверхчеловека? Правда, судя по трейлеру, как раз мать помогает маленькому засранцу до последнего, так что вопрос ответственности и морали остаётся открытым. Может, у него на планете просто все такие.

Годзилла 2: Король монстров

Когда? 30 мая

Что? Фильм о монстрах. Продолжение «Годзиллы» 2014 года и третья часть «Вселенной монстров» (был ещё «Конг: Остров Черепа»).

О чём? О Годзилле, конечно. На сей раз он не один, а в компании других монстров, которых в этой вселенной называют титанами. На фильм заявлены в общей сложности семнадцать чудищ, известных по японскому кино, в том числе птеродактиль Родан и бабочка Мотра. Многие из них сразятся с Годзиллой, а главным его противником будет трёхголовый «Горыныч» Гидора, нынешний Король Монстров.

На всё это накладывается линия людей. Монстры, оказывается, «иммунная система» природы, направленная против «вируса» — портящих воздух людишек. Тайная организация «Монарх» считает, что разбудить Годзиллу и натравить его на Гидору — единственный способ спасти планету. Даже если при выяснении отношений эти двое развалят пару мегаполисов.

Чего ждём? «Годзилла» 2014 года страдал от того, что заглавного монстра показывали по большим праздникам, а в остальное время приходилось следить за скучными людьми. Новый режиссёр Майкл Доэрти, похоже, учёл ошибки предшественника и покажет целую толпу чудовищ. К тому же создатели вспомнили идеи японских фильмов про Годзиллу: кайдзю не злодеи и могут не только пугать, но и восхищать. Так что умной фантастики не ждём, но зрелище должно получиться достойное.

Покемон. Детектив Пикачу

Когда? 16 мая

Что? Фантастическая комедия по мотивам франшизы Pokémon

О чём? О вселенной, где рядом с людьми живут покемоны (карманные монстры с суперсилами, которых ловят в шарики, чтобы потом они участвовали в гладиаторских поединках… долго объяснять, лучше посмотрите аниме или поиграйте в любую игру). Но эта история не про бои. На сей раз Пикачу, самый известный покемон, помогает юному Тиму Гудмену найти его пропавшего отца, известного детектива. И, в отличие от своих воплощений в аниме и играх, тут Пикачу говорит. Голосом Дэдпула!

Чего ждём? Детективную комедию про людей и мультяшек в духе «Кто подставил Кролика Роджера?» и его эпигонов вроде «Чокнутого». Только в роли человека — паренёк-«ботаник», а в роли «кролика» отжигает Райан Рейнолдс. Дело происходит в мире, где смешные монстрики сосуществуют с людьми, что будет поводом для шуток разной степени остроумности.

Это первый «живой» фильм по франшизе «Покемон». Режиссёру и сценаристу Робу Леттерману («Подводная братва», «Ужастики») нужно аккуратно ввести зрителя в реалии этой вселенной, не позволяя им сильно влиять на сюжет. Вряд ли кто-то хочет полтора часа выяснять, какие бывают покемоны, как ими дерутся и почему для героев Пикачу — норма, а говорящий Пикачу — шок и сенсация. Но для первого знакомства со вселенной простенькая комедия может быть подходящим вариантом.

Время монстров

Когда? 1 мая

Что? Ужасы, тёмное фэнтези (в оригинале — «Охотник за головами»)

О чём? О средневековом воине, у которого утащили дочь подземные чудовища, похожие на гоблинов или зомби. Он будет им мстить. Страшно мстить. Судя по обилию отрубленных голов в его доме, уже начал.

Чего ждём? Брутальное и дешёвое инди-кино с насилием, мрачным антуражем, серой картинкой и суровым бородатым героем в шлеме, немного похожим на Убийцу Гоблинов из одноимённого аниме. Нечто вроде «Мэнди», только без сюрреалистического стиля. Вряд ли фильм станет событием, но поможет разбавить вылизанные блокбастеры. Мнения о «Времени монстров» на Западе разошлись: зрители на IMDb оценили его ниже среднего, а вот немногочисленным критикам, уже видевшим фильм, он понравился.

Супергерои

Когда? 2 мая

Что? Документальный фильм про супергероев (да, и такое бывает)

О чём? О том, как супергерои захватили мир. Наш, реальный мир. Как и почему так вышло, что супергероика стала самым прибыльным и популярным жанром в кино, а экранизаций комиксов Marvel и DC каждый год выходит больше десятка?

Чего ждём? Двухчасового анализа комикс-культуры. Скорее всего, немного поверхностного (ждите банальностей типа «это современная мифология», «супергерои воплощают мечты зрителя» и тому подобного), но всё равно любопытного. Это нам, читателям и авторам «Мира фантастики», такие рассуждения уже приелись, а для многих они будут в новинку. Как-никак, это первый подобный фильм, добравшийся до наших кинотеатров.

Что ещё? Как всегда, помимо главных премьер, в этом месяце выйдет много мультфильмов и ужастиков, которые не так интересны и ожидаемы. Но кратко упомянем и о них — вдруг что-то заинтересует именно вас? «Тайная жизнь домашних животных 2»: продолжение мульт-комедии 2016 года про говорящих псов и чокнутого кролика. «Маугли дикой планеты»: французский мультик про мальчика Вилли и его робота, попавших на планету смешных монстриков. «Принцесса Эмми»: мультфильм для маленьких девочек про принцессу в розовом, которая разговаривает с пони. «Дитя тьмы» (The Hollow Child): ужасы про девочку, в которую вселился демон. К «одноимённому» фильму Orphan 2009 года отношения не имеет — просто оба раза прокатчики учудили с локализацией названия. Оценки на Западе низкие. «Проклятые» (BOO!): ужастик про Хэллоуин и проклятое письмо, которое надо обязательно передать другому, а не то начнётся копипаста «Звонка». Оценки на Западе низкие.