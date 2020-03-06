Какие фильмы посмотреть в марте 2020? Сказки, монстры и Мулан

Зима наконец-то позади! Студии выходят из спячки и потихоньку запускают первые потенциальные блокбастеры года. В марте зрителей ожидают новые истории от Pixar и DreamWorks, эпичная адаптация одного из лучших мультфильмов Disney, кинокомикс с Вином Дизелем и возвращение сразу двух популярных хоррор-франшиз.

Мулан

Когда? 26 марта

Что? Восточная сказка от Disney по мотивам китайской легенды

О чём? Войско кочевников-монголов вторгается в Китай. Для защиты от врага Император повелевает забрать в армию по одному мужчине из каждой китайской семьи. Чтобы уберечь старика-отца от верной гибели, его подменяет гордая и смелая дочь Хуа Мулан, отправляясь служить под видом юноши. Война грозит ей тысячью опасностей, а разоблачение — позором и смертью.

Чего ждём? Эффектного и масштабного фильма на стыке Голливуда и китайских исторических боевиков. Новая версия «Мулан» равняется не только на мультфильм 1998 года, но и на оригинальную средневековую легенду про женщину-воина. А значит, больше никаких песен и говорящих шутников-драконов! Зато есть ведьма-оборотень, акробатические схватки на мечах и весь цвет азиатской актёрской школы, включая Джета Ли и Донни Йена.

Пропал и красавец-командир Ли Шан. Сценаристы посчитали, что любовная линия между офицером и девушкой-подчинённой сейчас может быть воспринята двусмысленно, поэтому придумали для Мулан нового, более «равноценного» возлюбленного. Фанаты мультфильма возмутились — и это лишь один из нескольких громких скандалов, связанных с фильмом. Ударит ли злая молва по прокату «Мулан» на Западе? И, что ещё более важно для Disney, как пройдёт прокат в самом Китае? Будем уповать на то, что духи предков окажутся милостивы.

Вперёд

Когда? 5 марта

Что? Семейная сказка на современный лад от студии Pixar

О чём? Волшебная страна уже не та, что раньше. Магия уступила чудесам технического прогресса, феечки теперь «летают» только на мотоциклах, мантикора остепенилась и открыла ресторан, а кентавры вступили в ряды конной полиции. Но чудеса ещё случаются: два юных эльфа находят магический посох и отправляются в героический квест. Их цель — хотя бы на день вернуть к жизни любимого отца.

Чего ждём? Нового мультфильма в лучших традициях Disney. Все составляющие успеха на месте: приятные персонажи, зрелищная графика, остроумное высмеивание сказочных клише и трогательная история о важности семейных уз. А тем, кому такой джентльменский набор кажется недостаточно оригинальным, возможно, стоит подождать следующего мультфильма Pixar — джаз-драма «Душа» выходит уже в июне.

Тихое место 2

Когда? 19 марта

Что? Продолжение постапокалиптического хоррор-хита

О чём? Ближайшее будущее. Человечество истреблено ордой инопланетных тварей с чрезвычайно острым слухом. По руинам цивилизации прокладывает себе путь семья Эбботов, бесшумно передвигаясь от убежища к убежищу. Неожиданно они встречают ещё одного выжившего — потерявшего всякую надежду дикаря. Но друг ли он им? Или Эбботов поджидает новая, ещё более страшная угроза?

Чего ждём? Идеальной тишины в кинотеатрах — опять. Весной 2018 года оригинальный хоррор Джона Красински произвёл фурор: затаив дыхание, зрители прислушивались к малейшим шорохам на экране, пока персонажи объяснялись друг с другом на языке жестов и старались выжить, не проронив ни звука. Сплав минималистичной семейной драмы и новаторского хоррора был принят на ура, и студия тут же дала добро на сиквел.

Подробности новой истории, разумеется, хранятся в строжайшей тайне. Но уже сейчас известно, что в фильме будут флешбэки к первым дням вторжения, а фокус сюжета сместится в сторону героев-детей, которые вынуждены взрослеть в страшном и опасном мире. Поскольку творческий костяк «Тихого места» почти не претерпел изменений, волноваться едва ли стоит: Красински давно доказал, что умеет нагнать жути.

Человек-невидимка

Когда? 5 марта

Что? Психологический фильм ужасов по мотивам романа Герберта Уэллса

О чём? Сесилия сбегает от бойфренда-учёного Гриффина — столь же гениального, сколь и безжалостного. Вскоре девушка узнаёт, что Гриффин покончил с собой, — но её кошмар только начинается. Сесилию преследуют неудачи, она и её близкие постоянно попадают в необъяснимые и жуткие происшествия. Возможно, девушка просто сходит с ума? Или её жестокий возлюбленный гораздо ближе, чем кажется?

Чего ждём? Ни много ни мало один из лучших хорроров года. Ещё четыре года назад «Человек-невидимка» с Джонни Деппом должен был стать частью монстр-вселенной Universal, но после провала перезапуска «Мумии» проект заглох. Новый подход к истории нашли режиссёр Ли Уоннелл («Пила», «Апгрейд») и продюсер Джейсон Блум, главный специалист по недорогим, но концептуальным фильмам ужасов вроде «Судной ночи» и «Прочь».

Их «Невидимка» — самостоятельная история, воплощающая худший кошмар любой девушки: парня, который всегда с тобой. Критики наперебой хвалят фильм за мастерское нагнетание саспенса, яркую игру Элизабет Мосс в главной роли и умный сценарий, точно обыгрывающий психологию абьюзивных отношений. Прокат идёт весьма успешно, а в разработке уже находится спин-офф про Женщину-невидимку. Кажется, это начало новой хоррор-вселенной!

Бладшот

Когда? 12 марта

Что? Фантастический боевик по мотивам комиксов издательства Valiant

О чём? Бывший морпех Рэй — идеальная машина для убийства. Он силён, умел и вынослив, а в его теле живут нанороботы, мгновенно заживляющие любые ранения. И Рэй не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за убитую жену. А потом отомстить за неё ещё раз, совершенно другим людям. И ещё раз. Ведь воспоминания Рэя — цифровая фальшивка, созданная влиятельной корпорацией, которая использует солдата в своих интересах. Но что будет, когда его истинная личность пробудится ото сна?

Чего ждём? Увы, немногого. Пока что сам фильм напоминает живой труп, который постоянно умирает и возрождается с новой творческой концепцией. Сценарий Джеффа Уодлоу («Пипец 2»), написанный ещё в 2012 году, доводил до ума автор «Прибытия» Эрик Хайссерер. Режиссёрский дуэт Чада Стахелски и Дэвида Литча («Джон Уик») уступил место дебютанту Дэйву Уилсону, бывшему художнику студии Blur. А главная роль перешла от Джареда Лето к более суровому Вину Дизелю.

При этом особой брутальности от «Бладшота» ждать всё-таки не стоит. Несмотря на зрелищные крупные планы с разлетающейся нанокровью, фильм получил «подростковый» рейтинг PG-13, а студия не скрывает надежд на создание киновселенной о супергероях Valiant Comics, в число которых также входят подростки-телепаты из группы «Предвестник».

Пиноккио

Когда? 12 марта

Что? Жутковатая, но добрая адаптация классической итальянской сказки

О чём? Деревянная кукла очень хочет стать настоящим мальчиком. Однако шустрые ноги постоянно уносят бедолагу к новым приключениям. Отправился в школу — пришёл в кукольный театр. Побежал на Поле чудес — и чуть не загремел в тюрьму. Поддался на соблазны Страны игрушек — отрастил ослиные уши и пошёл на корм гигантской акуле. Но для доброго сердца нет преград, и фея с голубыми волосами всем воздаст по заслугам…

Чего ждём? Уж точно не весёлого детского утренника в духе советского «Буратино»! За новую экранизацию «Пиноккио» отвечает итальянский артхаусный режиссёр Маттео Гарроне, постаравшийся максимально точно передать дух сказки Карло Коллоди. А там вообще-то немало жутких моментов: от телесных наказаний и казней до трансформации Пиноккио в осла, которой позавидует иной боди-хоррор. И это ещё не говоря про всяких диковинных существ, воссозданных для фильма оскароносным художником Марком Кольером («Гарри Поттер», «Суспирия») с помощью сложного грима.

Впрочем, Гарроне всегда находит время для юмора, света и человеческого тепла — особенно в совместных сценах Пиноккио с его папой-столяром Джепетто, которого играет великий комик Роберто Бениньи («Жизнь прекрасна»). Самых юных зрителей фильм, пожалуй, испугает, но младшие школьники в зале были им совершенно очарованы.

Human Lost: Исповедь неполноценного человека

Когда? 26 марта

Что? Аниме-боевик в футуристичном киберпанк-мире

О чём? В 2036 году медицина победила смерть. Благодаря наноботам люди живут, вообще не зная болезней, — но только те, кто может себе это позволить. Бедняков «отключают» от системы, и их тела быстро деградируют. Один из таких изгоев, молодой байкер Оба Ёдзу, неожиданно обнаруживает в себе сверхъестественные силы, способные перевернуть мир.

Чего ждём? Яркого, но суматошного киберпанк-боевика от студии Polygon, участвовавшей в создании «Призрака в доспехах 2» и «Небесных скитальцев». Формально фильм вдохновлён одним из этапных произведений японской литературы, повестью «Исповедь неполноценного человека» Осаму Дадзая. Но, кажется, в реальности у «Human Lost» больше общего с франшизой Deus Ex, нежели с грустной хроникой отчуждения героя от безразличного общества послевоенной Японии.

В первых отзывах фильм хвалят за зрелищный экшен и сравнивают с мрачными и жестокими аниме 1990-х. Однако сценарий критикуют: слишком много времени уделено описанию мира и боевым эпизодам, и совсем чуть-чуть — истории персонажей. Впрочем, это не худший расклад для просмотра на большом экране.

Тролли. Мировой тур

Когда? 19 марта

Что? Сиквел анимационного мюзикла от Dreamworks — теперь со звёздами эстрады

О чём? Жили-были маленькие разноцветные тролли. Жили весело, танцевали да пели — преимущественно поп-музыку. Но однажды в их земли вторгается мрачная незнакомка с красным хаером и гитарой наперевес: она намерена уничтожить попсу, чтобы в мире безраздельно воцарился «ееее рокккккк!!». Приходится поп-троллям отправиться за подмогой к соседям из других жанров (техно, кантри, фанк и классика), чтобы вместе дать отпор агрессору.

Чего ждём? Яркого и зрелищного музыкального шоу, которое подшучивает над иконами эстрады. В «Мировом туре» действительно звёздный состав гостей: Оззи Осборн, Мэри Джей Блайдж, фанк-легенда Джордж Клинтон, прославленный дирижёр Густаво Дудамель, рэпер Андерсон Пак и k-pop группа Red Velvet. Русский дубляж, впрочем, может похвастаться разве что Михаилом Галустяном.

«Тролли» не самая престижная франшиза студии Dreamworks (в сравнении со «Шреком» или «Как приручить дракона»), но оригинальный мультфильм был довольно тепло встречен зрителями и даже получил номинацию на «Оскар» за лучшую песню. Вполне вероятно, что сиквел повторит этот успех; главное — не ждать от «Мирового тура» слишком многого и настроиться на музыкальный лад.

А также фильмы ужасов со всего света!

На фоне крупных хоррор-релизов марта затерялись ужастики калибром поменьше. Но мы не оставим их в стороне — хотя бы потому, что у этих фильмов на редкость широкая география.

Америку представляет «Остров фантазий» (5 марта) — ремейк фантастического сериала конца 1970-х про сверхъестественный курорт, где исполняются сокровенные, подчас смертельно опасные желания гостей.

От ещё одной хоррор-державы, Италии, выступает «Секта» (12 марта) — стильная неоготическая история про девушку, которая на свою беду завязывает дружбу с мальчиком-инвалидом, заточённым в зловещем поместье.

Чем дальше, тем экзотичнее. Индийская «Тьма» (19 марта) рассказывает о группе блогеров, которые симулируют паранормальные явления для своих видео, но однажды сталкиваются с настоящим злом.

Действие «Отдай свою душу» (26 марта) происходит на ферме в Южной Африке, где открывается портал между мирами живых и мёртвых.

Наконец, казахский хоррор «Страшные истории для рассказа у костра» (26 марта) представляет сразу несколько сюжетов в самых разных поджанрах: от детских страшилок до древних ведьминских легенд.