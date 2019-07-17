Гамбит, Гражданская война, Фантастическая пятёрка: неснятые фильмы Fox по комиксам Marvel

После сделки по покупке 20th Century Fox студией Disney в Сети стали всплывать новости о нереализованных планах Fox, отвергнутых сценариях и отменённых проектах. Многие из них касаются серии «Люди Икс» — мы могли увидеть не только «Гамбита» (в исполнении Киану Ривза), но и альтернативную версию «Гражданской войны», Фантастическую пятёрку, сольники Зверя и Мистик и даже убийство Кеннеди мутантами! Мы постарались собрать все самые интересные подробности.

Гражданская война Людей Икс

Недавно один из сценаристов «Первого класса» Зак Стенц в подкасте проболтался, что в 2011 году он на пару с соавтором Эшли Миллером работал над сценарием необычного фильма. В нём Fox планировали столкнуть лбами всех принадлежавших студии персонажей Marvel в собственной версии «Гражданской войны».

Если бы проекту дали зелёный свет, Fox экранизировали бы сюжет «Гражданской войны» раньше Marvel, примерно в то же время, когда на экраны только вышли первые «Мстители». Конечно, Fox были бы предельно ограничены в количестве действующих лиц: по разные стороны оказались бы лишь Люди Икс, Фантастическая четвёрка, Дэдпул и Сорвиголова. Но в случае успеха студия как минимум спутала бы все карты Кевину Файги и лишила братьев Руссо идеи для третьего «Капитана Америки». Ну а Warner Bros. со своей ещё не рождённой DC-вселенной и вовсе бы оказались безнадёжно отстающими.

По сюжету причиной Гражданской войны стал бы Джонни Шторм. Пытаясь поймать злодея по имени Молекулярный человек, Факел превратился в сверхновую в центре Манхэттена, унеся с собой жизни сотен невинных жителей.

В ответ на трагедию правительство приняло бы акт о регистрации супергероев, и персонажи оказались бы по разные стороны баррикад. Противостояние быстро перетекло бы в настоящую войну, а в финальной битве лицом к лицу столкнулись бы Росомаха и Рид Ричардс. Победителем из схватки вышел бы Мистер Фантастика: растянув свои руки до толщины одной молекулы, Рид словно ножницами отрезал бы ими конечности Логана. После финальной битвы герои пошли бы на мировую. А сцена после титров проспойлерила бы следующее крупное событие Fox — секретное вторжение скруллов.

Режиссёрское кресло планировали предложить Полу Гринграссу, постановщику саги о Джейсоне Борне, — в его графике как раз было окно между съёмками «Не брать живым» и «Капитана Филлипса». Однако Fox так и не решились воплотить столь амбициозные планы, причём виноват в их осторожности оказался «Первый класс». На студии остались довольны сборами картины и решили не рисковать успехом «Людей Икс», соединяя их с менее успешными франшизами вроде «Фантастической четвёрки» и «Сорвиголовы».

Убийство Кеннеди

Второй жертвой успеха «Первого класса» оказался главный творец этого успеха — Мэттью Вон. Перед съёмками «Первого класса» Вон предоставил студии чётко расписанный план на целую серию из четырёх фильмов.

По задумке Вона, между «Первым классом» и «Днями минувшего будущего» должен был выйти ещё один фильм, где одной из второстепенных сюжетных линий стало бы убийство президента Кеннеди руками Магнето. Судя по разрозненным комментариям Вона, убийство Кеннеди произошло бы уже в начале фильма, а главным злодеем стал бы Апокалипсис. Режиссёр также планировал ввести в повествование двух новых персонажей: Росомаху в исполнении нового актёра и ещё одного неназванного мутанта, способного по силам сравниться с Магнето. Судя по всему, речь о Джин Грей.

Структуру выбрали не просто так: по замыслу Вона, каждый фильм по масштабам и размаху должен был превосходить предыдущий. Кульминацией всей франшизы стало бы новое прочтение саги о Тёмном Фениксе, поскольку, по словам Вона, «во всём каноне «Людей Икс» нет ничего масштабнее».

Но руководство Fox так впечатлилось сценарием «Дней минувшего будущего», что решило поменять «Дни» и «Апокалипсис» местами. К сожалению, подобный шаг лишил Fox главного визионера — Вон предпочёл покинуть проект.

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Фантастическая пятёрка

Примерно в то же время Стенц и Миллер написали ещё один нереализованный сценарий — собственную версию перезапуска «Фантастической четвёрки». Сценарий отвергли, когда в режиссёрское кресло уселся Джош Транк. Он отказался работать с нанятыми студией людьми и потребовал пригласить собственных сценаристов.

«Для нас с Миллером это был тяжёлый удар, — признался Стенц, — И пусть нам даже заплатили за эту работу, мне все равно обидно, потому что мы написали чертовски хороший сценарий. Я до сих пор им горжусь».

Стенц не стал вдаваться в подробности сценария. Он рассказал только, что по сюжету Фантастическая четвёрка едва не стала Фантастической пятеркой, но юноша по имени Виктор фон Дум оказался слишком испорченным, чтобы стать частью команды.

Бойся Зверя

На волне успеха «Дней минувшего будущего» руководство Fox задумалось о дальнейшем расширении вселенной Людей Икс за счёт нескольких сольных фильмов — о Звере, Гамбите и Мистик. Но в итоге вышло только два фильма о Дэдпуле. Сольник Гамбита застрял в производственном аду, все разговоры о Мистик так и остались разговорами, а сольник о Звере под рабочим названием «Бойся Зверя» умер на стадии задумки.

Сценарий к нему написали давние монтажёры франшизы Джон Оттман и Байрон Бёртон, но идея не нашла понимания у основного сценариста и продюсера Саймона Кинберга. Он запорол задумку, даже не читая, — боялся, что нахватается каких-нибудь дурацких идей. А вы можете пробежаться по тексту хоть одним глазком — черновая версия сценария (разумеется, на английском) выложена на сайте издания The Hollywood Reporter.

По сюжету теряющий контроль над своими силами Зверь идёт по следу мутанта со схожими способностями, который терроризирует отдаленную деревню инуитов. Ради поимки злодея Хэнк обращается за помощью к Росомахе. Среди прочих персонажей должны были появиться Профессор Икс, Мистик и Джубили.

Гамбит

Уроженец Нового Орлеана Реми Лебо, более известный как Гамбит, появился в комиксах сравнительно недавно, в начале 1990-х, но стал одним из самых популярных Людей Икс. Брайан Сингер хотел включить камео Гамбита ещё во вторую часть «Людей Икс» и даже снял эту сцену с каскадёром Джеймсом Бэмфордом в роли Гамбита, но в итоговую версию фильма она не попала.

Сингер собирался ввести Гамбита в третьей части и, по слухам, рассматривал на эту роль Киану Ривза, но затем покинул проект ради съёмок «Возвращения Супермена». Пришедшие ему на смену сценаристы Саймон Кинберг и Зак Пенн подумывали предложить роль Ченнингу Тейтуму, но затем решили не тратить потенциал Гамбита на камео и приберечь для подходящего случая в будущем.

Случай представился в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». По плану Гамбит и Дэдпул должны были засветиться в фильме на вторых ролях, а затем получили бы по сольнику. Поскольку Тейтум был занят на съёмках «Броска кобры», роль отошла Тейлору Китчу, причём актёр подписал контракт сразу на три фильма. Но «Росомаха» обернулся провалом. И хотя к самому Китчу претензий не было, его Гамбит не произвёл того фурора, на который надеялись в Fox. Студийные боссы решили заменить Китча обратно на Тейтума.

В мае 2014 года Fox анонсировали «Гамбита» с Ченнингом Тейтумом в главной роли и датой премьеры 7 октября 2016 года. Планировалось, что сначала Гамбит засветится в «Апокалипсисе», а потом уже в сольнике.

Поначалу всё шло хорошо. Тейтум тренировал новоорлеанский акцент и карточные фокусы, Джош Зетумер написал сценарий на основе сюжетной задумки Криса Клэрмонта, а в режиссерское кресло сел постановщик «Восстания планеты обезьян» Руперт Уайатт. Съемки фильма с предполагаемым бюджетом в 154 миллиона долларов должны были стартовать в Луизиане в конце октября 2015 года. Но за два месяца до начала съемок Уайатт покинул проект, и с тех пор «Гамбит» провалился в производственный ад.

За четыре года Fox не раз переносили дату премьеры «Гамбита». У проекта сменилось ещё два режиссера, но и Даг Лайман, и Гор Вербински задержались не дольше, чем на несколько месяцев. Не было снято ни единой сцены. Однако и студия, и Тейтум не оставляли попыток сдвинуть проект с мертвой точки. К 2018 году Тейтум подумывал сам сесть в режиссерское кресло, лишь бы уже приступить к съёмкам.

Непонятно, почему «Гамбит» с такой частотой терял режиссёров. Каждый раз в качестве причин пресса называла конфликт в съёмочном графике или разногласия со студией и продюсерами касательно атмосферы фильма. Но в 2019 году Уайатт рассказал, что основной причиной его ухода стала… «Фантастическая четвёрка» Джоша Транка. После провала картины в Fox подрезали бюджет «Гамбита» и предложили Уайатту переделать сценарий под новые ограничения за оставшиеся до съёмок два с половиной месяца. Тот отказался и покинул проект.

Впрочем, споры об атмосфере тоже были. Уайатт представлял «Гамбита» как гангстерский фильм в стиле «Крестного отца», только с мутантами и в Новом Орлеане. Действие должно было начаться в семидесятые и продлиться до наших дней. Но после ухода Уайатта в Fox стали тяготеть к версии Тейтума и Кинберга, представлявших себе «Гамбита» как романтическую комедию в стиле «Мистера и миссис Смит».

Поиски режиссера продолжались весь 2018 год, а затем случилась сделка с Disney. Новые владельцы безжалостно избавились от ненужного им наследия. «Гамбит», как и многие другие фильмы, угодил под нож. После пяти лет мучений Ченнинг Тейтум так и не сыграет заветную роль. Впрочем, ещё обиднее должно было быть создателям «Мышиной гвардии», которую отменили за две недели до начала съёмок.

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Перемены в компании сказались и на том фильме, который всё-таки вышел и стал для серии финальным — «Тёмный феникс». История его создания — это целая эпопея, о которой мы расскажем в отдельной статье. Следите за обновлениями!