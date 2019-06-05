«Тёмный Феникс»: фильм, где мы прощаемся с Людьми Икс

Выполняя спасательную миссию в космосе, Джин Грей едва не гибнет и обретает невероятные суперспособности, которые не в силах контролировать. Окружающие боятся Джин, а остальные Люди Икс вынуждены выбирать между жизнью подруги и безопасностью всей Земли.

Предыстория «Тёмного Феникса»

Dark Phoenix Жанр: супергеройская драма

Режиссёр: Саймон Кинберг

В ролях: Софи Тёрнер, Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс

Премьера: 6 июня 2019

Возрастной рейтинг: 12+

«Сага о Тёмном Фениксе» Криса Клэрмонта — один из самых значимых комиксов всех времён. Когда «Люди Икс» добрались до киноэкранов, сразу пошли разговоры о его экранизации. Брайан Сингер подумывал включить Феникса уже во вторую часть, но решил, что это будет уместнее в финале трилогии.

Сценаристы третьей части Саймон Кинберг и Зак Пенн мечтали исследовать тёмные стороны личности Джин Грей — в отличие от руководства Fox. Сценаристам пришлось идти на уступки, линия Феникса вышла скомканной, и результат не устроил никого. В фанатском рейтинге худших фильмов о Людях Икс «Последняя битва» уступает только «Росомахе: Начало». Сингер заявил, что справился бы лучше, а Кинберг по сей день жалеет, что не отстоял своё видение.

Неприязнь Кинберга и Сингера к фильму была такой, что в «Днях минувшего будущего» они переписали прошлое, стерев все события «Последней битвы». Но Кинберг хотел пойти дальше — пересказать историю Тёмного Феникса заново. Заменив Сингера в режиссёрском кресле, Саймон решил, что момент настал. И подгадал очень точно: права на «Людей Икс» перешли «Диснею», и Кевин Файги заявил, что из нынешних актёров в киновселенную Marvel перейдёт разве что Райан Рейнольдс. На очереди ещё «Новые мутанты», но это спин-офф про новых персонажей и в другом стиле. Так что «Тёмный Феникс», по сути, стал завершающим фильмом серии.

Драма о мутантах

Прощание Fox с франшизой получилось достойным, хотя случайные зрители наверняка будут кричать, что их обманули. Ещё бы, под видом супергеройского боевика им подсунули психологическую драму! Главная тема «Тёмного Феникса» — отношения между героями-мутантами. Визит на Землю зловещих инопланетян, очередной виток конфликта между людьми и мутантами и даже обретение Силы Феникса — всё это лишь фон для разборок между Чарльзом, Эриком, Рэйвен, Джин и остальными.

А поводов у них хватает. Старожилы школы начинают сомневаться в своём лидере: профессор Ксавье отправляет Людей Икс на всё более сложные, опасные и рискованные задания. Рэйвен задаётся вопросом, зачем Чарльз регулярно рискует их жизнями, — ради безопасности мутантов или собственного эго?

Ситуация ухудшается, когда очередная спасательная операция в космосе едва не приводит к гибели всей команды. Чтобы предотвратить катастрофу, Джин Грей жертвует собой… а вскоре как ни в чем не бывало возвращается к друзьям. Но остальные Люди Икс начинают чувствовать в ней перемены.

Джин видит, что окружающие её боятся, и переживает одно предательство за другим. Она понимает, что Чарльз лгал ей, а родной отец отказался от неё ещё в детстве. Даже Эрик, который строит своё независимое сообщество на тропическом острове и к которому Джин приходит как к последней надежде, гонит девушку прочь, опасаясь, что она принесёт за собой смерть, войну и разрушение. Смогут ли мутанты вернуть сбившегося с пути товарища или надежда на искупление Джин уже потеряна?

Бенефис Магнето

Подобная драма была бы невозможна без убедительной актёрской игры. Фанаты с самого начала были настроены скептически и сомневались в актерских способностях «Сансы». Опасения оказались напрасны: Софи Тёрнер весьма органична в роли растерявшейся девушки, не способной справиться с навалившимся на неё всемогуществом.

Не подкачало и большинство других актеров. Новое поколение «Людей Икс» уже второй раз выглядит весьма бледно, зато «старички» в исполнении Джеймса Макэвоя, Дженнифер Лоуренс и Николаса Холта держатся достойно, а Майкл Фассбендер в роли Магнето просто бесподобен.

А вот злодеи получились совсем беззубыми. К Джессике Честейн никаких претензий: она прекрасна и старается изо всех сил. Не её вина, что ей достался персонаж-функция. Пришельцы с далёких звёзд нужны сюжету чисто для галочки, чтобы дать героям повод позабыть о разногласиях и сплотиться ради защиты Джин.

Дух, но не буква комикса

Пожалуй, именно споры мутантов вокруг Джин могут вызвать больше всего претензий у фанатов. В комиксе у Людей Икс не было сомнений, что Джин Грей надо защищать. Впрочем, киносерия давно уже разошлась с комиксами, и в её рамках поступки персонажей вполне оправданны. У Чарльза были мотивы обманывать Джин, а у Зверя — желать ей смерти. Магнето и вовсе впервые за много лет обрёл покой, а увидев на пороге Джин, испугался за своё детище — независимое государство мутантов.

От первоисточника в фильме сохранилась лишь идея. Но хоть «Тёмный Феникс» и не следует букве комикса, он остался верен его духу. По драматизму Кинберг в чём-то даже превзошёл Клэрмонта. Пусть число жертв и снизилось с нескольких миллиардов почти до нуля, эмоционально каждая смерть по вине Феникса воспринимается куда острее.

Кинберг при всём желании не мог экранизировать первоисточник близко к тексту. В комиксе ключевую роль играет Росомаха, а Хью Джекман завязал с этой ролью. Эмма Фрост в кино мертва уже несколько десятилетий, клуб Адского пламени разгромлен ещё в «Первом классе», а вводить всю космическую часть вселенной «Людей Икс» ради одного фильма было нецелесообразно.

Ещё один минус фильма — недостаток экшена. По сути, на весь фильм есть лишь одна по-настоящему зрелищная сцена, и она приходится на третий акт. Финального противостояния как такового не получилось — вернее, оно вышло в первую очередь идейным, а не физическим. Зато концовка оказалась очень эмоциональной и трогательной.