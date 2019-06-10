«Тёмный Феникс»: великий комикс о геноциде и падении героя

Крис Клэрмонт, возможно, важнейший автор комиксов о Людях Икс. Этот сценарист работал над историями о команде мутантов шестнадцать лет, придумал множество персонажей и кардинально переработал уже существовавших. «Темный Феникс» — один из главных сюжетов Криса, эпическая, глубокая, но при этом компактная арка, достойная громкого титула «сага».

О чём был комикс

Что такое Феникс? Вселенская сущность, воплощение жизни и страсти во всем ее хаосе, источник психической энергии. Тысячелетиями Феникс находил себе могущественных аватаров. Одним из них был Рук’Шир, представитель инопланетной расы Ши’Ар, который не справился с полученной силой и стал причиной гибели нескольких планет. Рук’Шира удалось остановить, но империя Ши’Ар не забыла о Фениксе и стала ждать его неминуемого возвращения.

Во время одной из космических миссий Людей Икс их шаттл разбился бы, если бы не вмешательство Джин Грей, которая до этого не проявляла способностей такого уровня. Корабль рухнул в воду, откуда вынырнула Джин в новом костюме, объявившая себя Фениксом. Оказывается, космическая сущность откликнулась на отчаянный зов телепатки и спасла корабль. С одной стороны, команда получила могущественного бойца, с другой — характер Джин стал меняться, она стала импульсивной, непредсказуемой.

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Позднее Джин попала под влияние Джейсона Вингарда, который оказался Повелителем Разума из Братства мутантов Магнето и членом клуба Адского пламени — тайного общества сильных мира сего, куда входили и мутанты, и их ненавистники. Вингард внушил Джин иллюзию, что они женаты и живут в XVIII веке, а Люди Икс — их пленники.

Насилие над психикой сломало внутренние барьеры Джин, которые сдерживали темные порывы Феникса. Она объявила себя Темным Фениксом — сущностью, свободной от морали и от самой Джин Грей. Темный Феникс играючи победил Людей Икс и отправился на поиски питания в глубины космоса, где поглотил звезду, аналогичную Солнцу. Взрыв сверхновой уничтожил планету Д’Бари вместе с миллиардами ее обитателей.

Затем Феникс взорвал боевой крейсер империи Ши’Ар и вернулся на Землю. Там силы Джин удалось ненадолго нейтрализовать благодаря изобретенному Зверем устройству, и в ментальную битву с любимой ученицей вступил сам профессор Ксавье. Профессору удалось отстроить психические барьеры, позволяющие Джин сдерживать сущность. Но тут Людей Икс телепортировали на космический корабль Ши’Ар, где знакомая Людям Икс императрица Лиландра обвинила Феникса в гибели планеты Д’Бари и имперского крейсера. Несмотря на теплые отношения с Людьми Икс, Лиландра, посоветовавшись с крии и скруллами, отложившими ради этого свои разногласия, постановила: Феникс должен умереть.

Ксавье, с момента прошлой встречи изучивший обычаи Ши’Ар, потребовал, чтобы судьба Джин решалась поединком между Людьми Икс и имперской Гвардией во главе с Гладиатором. Мутантам дали ночь на передышку. Битва состоялась на следующий день на Луне. Имперская гвардия, когда-то победившая Рук’Шира, оказалась сильнее Людей Икс, и только вновь пробудившаяся сила Феникса заставила Гвардию отступить. Лиландра предусмотрела это и уже приготовилась уничтожить всю Солнечную систему, только бы не дать Фениксу ускользнуть.

Но у Джин Грей были свои планы. Узнав о гибели миллиардов невинных душ от ее руки, она приняла решение покончить с Фениксом. Тепло попрощавшись с Циклопом, Джин встала прямо под огонь распыляющей пушки крии. Люди Икс лишились двух членов (Циклоп в депрессии покинул команду), зато к ним присоединилась представленная в прошлой арке юная Китти Прайд.

Почему он важен

Всё это — «Сага о Темном Фениксе», комикс, вышедший почти сорок лет назад. Этот сюжет упрочил популярность «Людей Икс» и репутацию Клэрмонта как автора, создающего сильных героинь и ставящего персонажей перед непростым выбором. На протяжении всей истории Людей Икс подводят к мысли, что Джин Грей, оставаясь их другом, представляет угрозу для всей Вселенной, и это нельзя игнорировать. Росомахе выпадает шанс убить Джин, когда она оказывается уязвимой, и он даже решается на это, но не успевает — Феникс снова берет верх.

Изначально Клэрмонт не планировал убивать Джин — были варианты лишить ее всех сил или заключить в космическую тюрьму. Но вмешался шеф-редактор Marvel Джим Шутер, который заявил, что оставить Феникса в живых после гибели целой планеты — всё равно что отобрать у Гитлера армию, но оставить ему пост рейхсканцлера.

Смерть Джин вышла настолько драматичной, что персонажа не возвращали целых шесть лет — долгий срок для комиксов. Кроме того, это был если не первый, то, несомненно, самый яркий пример «падения героя» в комиксах, когда стопроцентно положительный персонаж, олицетворявший любовь и сочувствие, становится воплощением зла.

«Сага о Темном Фениксе» повлияла, например, на Алана Мура. В «Мираклмене», который вышел через два года после «Феникса» и стал типичным для Мура радикальным переосмыслением старой серии, Мур сделал злодеем бывшего помощника супергероя — Кида Мираклмена. И если Феникс просто сметал все препятствия на своем пути, то Кид получал садистское удовольствие от страданий жертв — в том числе бывшего патрона.

Введение в комиксы Феникса стало, помимо прочего, примером решения проблемы с бесконечно могущественными персонажами — с ними же нужно как-то справляться! Прием «бог из машины» иногда срабатывает, но если разыгрывать эту карту постоянно, читатели утомятся. Клэрмонт последовательно показал наслаждение Джин обретенным всемогуществом, страх перед ним, опьянение мощью, которой нет противодействия, и неизбежную гибель.

Комикс неожиданно исследовал и тему влияния сексуальности на мотивы и поступки героев. Повелитель Разума находит в мозгу героини уголок, где скрывается недовольство Джин нерешительностью Циклопа в их отношениях, — и пользуется этим, рисуя для нее картину, где она — страстная плантаторша и рабовладелица XVIII века. Темный Феникс ломает психологические барьеры Джин в том числе из-за растревоженного либидо девушки.

В целом, «Сага о Темном Фениксе» — это не только важный сюжет для истории комиксов о супергероях, но и блистательно рассказанная история. Разматывая катушку магистрального сюжета о Фениксе и Циклопе, Клэрмонт не забывает показывать и других героев — Профессора Икс, Ночного Змея, Колосса. Росомаха и вовсе получает почти что сольный выпуск о проникновении в клуб Адского пламени, где успевает продемонстрировать и боевые навыки, и черный юмор.

Мы просто рассказали чертовски хорошую историю чертовски хорошо. Как она будет продаваться, что будет значить для индустрии — не наша забота. Мы вообще ощущали себя в индустрии как на «Титанике» и точно не ждали, что появится ТАРДИС и спасет нас. Мы не собирались делать «комикс, который изменит всё». Не было замысла «создать арку, которая уместится в пяти выпусках и двадцати пяти кроссоверах и на шесть месяцев заставит вселенную Marvel замереть в ожидании» и бла-бла-бла! Мы просто хотели рассказать хорошую историю. Крис Клэрмонт

«Мы» — это, конечно, Крис и художник Джон Бирн, которых ввели в зал славы Уилла Айснера вместе. Бирн создал для «Саги» несколько обложек, которые до сих пор считаются одними из лучших среди всех комиксов о Людях Икс и не только. Успех «Саги» — заслуга творческого симбиоза художника и сценариста.

Тёмный феникс на экране

Столь влиятельный сюжет нельзя было не учитывать при создании экранных воплощений «Людей Икс». Довольно близкая к комиксу экранизация вошла в известный мультсериал 1990-х. Частично на комиксе основывался фильм «Люди Икс: Последняя битва», в котором Росомаха все-таки сделал то, что у него не получилось в комиксах.

Недавний фильм «Люди Икс: Темный Феникс» берёт от комикса Клэрмонта больше, но есть и ряд существенных отличий. Себастьян Шоу был побежден еще в «Первом классе», поэтому нет клуба Адского пламени и Повелителя Разума. Не стали наспех вводить и империю Ши’Ар, сосредоточившись на взаимоотношениях внутри команды, в которой уже нет Росомахи.

Займет ли фильм такое же место в истории Людей Икс, какое застолбил за собой комикс? Вероятно, нет, слишком уж невысоки оценки критиков. Но «Сагу о Темном Фениксе» стоит прочитать независимо от того, понравится вам кино или нет. Это комикс, прошедший проверку временем, космосом и адским пламенем.