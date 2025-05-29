«Источник вечной молодости» Гая Ричи: унылый клон Uncharted

В последние годы Гай Ричи, создатель культовых фильмов «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», перешёл с графика «один фильм в три года» на график «три фильма в год». Судите сами: на сервисе Paramount+ подходит к концу сериал «Гангстерленд», где Ричи поставил пару эпизодов. На Apple TV+ вышел «Источник вечной молодости». На стадии подстпродакшена находится боевик «Вне закона». А сам Ричи сейчас занят съёмками криминальной ленты «Жена и собака», после которой его дожидается второй сезон «Джентльменов» для Netflix. А недавно Гай подписался ещё и на сиквел ремейка «Дома у дороги» для Prime Video.



