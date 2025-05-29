«Источник вечной молодости» Гая Ричи: унылый клон Uncharted

Умирающий от рака миллиардер Оуэн Карвер подряжает искателя приключений Люка Пардью на поиски мифического Источника молодости — если верить легендам, он дарует всякому, кто из него отопьёт, бессмертие. Люку не обойтись без помощи чересчур правильной сестры Шарлотты, работающей куратором в музее. Вот только Шарлотте сейчас не до путешествий: ей бы пережить развод и поделить с уже бывшим мужем опеку над одиннадцатилетним сыном Томасом.
Fountain of Youth
Жанр: приключения
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес, Донал Глисон и другие
В последние годы Гай Ричи, создатель культовых фильмов «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола», перешёл с графика «один фильм в три года» на график «три фильма в год». Судите сами: на сервисе Paramount+ подходит к концу сериал «Гангстерленд», где Ричи поставил пару эпизодов. На Apple TV+ вышел «Источник вечной молодости». На стадии подстпродакшена находится боевик «Вне закона». А сам Ричи сейчас занят съёмками криминальной ленты «Жена и собака», после которой его дожидается второй сезон «Джентльменов» для Netflix. А недавно Гай подписался ещё и на сиквел ремейка «Дома у дороги» для Prime Video.
Такое количество проектов непременно должно было сказаться на качестве — даже при том, что Ричи не везде совмещает роли режиссёра, сценариста и продюсера. В «Источнике вечной молодости» он был лишь приглашённым постановщиком. При этом Гай оказался не первой кандидатурой Apple Studio и Skydance на эту должность — изначально снимать картину по сценарию Джеймса Вандербильта («Зодиак») должен был ещё один уроженец Туманного Альбиона, Декстер Флетчер («Рокетмен»). Но тот в последний момент покинул проект — возможно, заранее почуяв провал.
В теории «Источник вечной молодости» выглядит заманчиво — этакая современная версия «Индианы Джонса» с поиском мифических артефактов, путешествиями по всему земному шару и впечатляющим актёрским составом. Добавим к этому опытного постановщика, славящегося умением выжимать из актёров максимум и сочетать ураганный экшен с убойным чёрным юмором, — и на выходе должен был получиться хотя бы крепкий развлекательный фильм. Должен был — но не получился. Просто удивительно: как, имея на руках интересный материал, Ричи сумел снять настолько плоский и неинтересный проходняк?
И вроде бы в фильме хватает яркого, местами изобретательного экшена — он начинается с первых кадров. Отдельные сцены вроде подъёма «Лузитании» или музыкального концерта в пирамиде и вовсе выглядят потрясающе. Но повествование тянется целую вечность и периодически вгоняет зрителя в сон.
Персонажи привычно обмениваются остротами и пытаются много шутить — однако смешных шуток в фильме нет, а дубовые, неестественные диалоги выглядят так, словно их писал Джордж Лукас времён «Новой надежды». «Детектив, я не стала бы лгать полицейскому в таком роскошном твиде». — «Спасибо, подозреваемые так редко его замечают». Серьёзно, Гай? Что за «Модный приговор в полицейском участке»? Хоть какое-то подобие жизни появляется во фразе «Не всё упирается в деньги, разве что при разводе» — но и за неё нам, скорее, стоит благодарить не Ричи, а Мадонну.
Возможно, картонные диалоги вытянула бы актёрская игра — однако и Джон Красински, и Натали Портман смотрятся в кадре одинаково плохо, а их герои вызывают разве что отвращение. Люк Пардью (Красински) самонадеян, небрежен и недалёк, а с женщинами ведёт себя как пубертатный подросток. Шарлотта (Портман) бесит своей правильностью, скучностью и чрезмерной серьёзностью. Что поделать — вряд ли Индиана Джонс, Нейтан Дрейк или Лара Крофт отправились бы на поиски приключений лишь ради того, чтобы отсудить у бывшего супруга опеку над сыном.
Когда в середине фильма герои попадают в кажущуюся безвыходной ситуацию, ловишь себя на мысли: если они погибнут, ты не будешь по ним скучать. Справедливости ради, авторы фильма и сами будто бы понимают ограниченность Люка с Шарлоттой — недаром одиннадцатилетний Томас, стоит делу дойти до разрешения археологических загадок, раз за разом выставляет более опытных родственников дураками.
Из всех персонажей зритель может болеть разве что за детектива из «Интерпола» (Ариан Моайед) — того самого, в стильном твидовом пиджаке. Предполагается, что он охотится за героями по всему свету (Люк, нечего из музеев произведения искусства воровать!). Что он и делает — а ещё убегает из разрушающихся пирамид, встревает в разборки с тайскими гангстерами, британскими наёмниками и чёрт знает кем ещё, и всё это на зарплату детектива. Твид сам себя не купит, знаете ли.
Окончательно добивает фильм дырявый сценарий. Джеймс Вандербильт не забыл построить одну из ключевых сцен фильма вокруг наследия своего прадеда, знаменитого миллиардера Альфреда Гвинна Вандербильта, погибшего при крушении «Лузитании», но забыл дать ответы на несколько важных вопросов.
Важные вопросы (осторожно, спойлеры!)
Возможно, на часть этих вопросов Вандербильт планировал ответить в сиквелах, но с таким холодным приёмом сиквела у фильма не будет.
У «Источника вечной молодости» были все шансы стать запоминающимся кино — интересная задумка, сильный актёрский состав и талантливый режиссёр. Но на выходе получился скучный проходняк с блеклыми героями, унылым и дырявым сюжетом и редкими вкраплениями зрелищного экшена, которые не стоят того, чтобы тратить на просмотр два часа жизни.
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