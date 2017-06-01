Июнь 2017 года богат на мультфильмы — и среди массовых работ попадается даже анимационный артхаус. А ещё нас ждут сразу три миросокрушительных фантастических блокбастера, один другого масштабнее и помпезнее.

Чудо-женщина

Когда? 1 июня

Что? Супергеройское фэнтези, часть киновселенной DC.

О чём? О самой сильной женщине в мире DC — амазонке Диане из Темискиры, дочери царицы Ипполиты. Вместе с остальными амазонками она выросла на острове вдали от цивилизации и научилась отлично махать мечом и волшебным лассо. Но однажды на остров упал британский военный лётчик и рассказал, что в мире творится Первая мировая и Землю надо спасать.

Чего ждём? Нечто вроде «Тора» из киновселенной Marvel, но помрачнее, с феминистскими темами и в начале XX века. Нас ждёт история про жителя фэнтезийного мира, который попал в нашу реальность и смущает её обитателей, подрывая устои своей непосредственностью, в перерывах между спасениями мира.

Критики от фильма в восторге — и, к слову, наш автор тоже. Едва ли он в корне изменит киновселенную DC, но явно стал первым шагом к её исправлению.

Жизнь Кабачка

Когда? 1 июня

Что? Франко-швейцарский пластилиновый мультфильм.

О чём? О мальчике, который лишился мамы и попал в приют, где получил прозвище Кабачок. Там он пытается освоиться среди других детей.

Чего ждём? Серьёзную и грустную пластилиновую драму о тяжёлом детстве, номинированную на «Оскар». Рекомендуется не родителям с детьми, а взрослым поклонникам нестандартной и душевной анимации вроде «Аномализы».

Мумия

Когда? 8 июня

Что? Мистический боевик.

О чём? О злобной ожившей мумии, как всегда. На сей раз это не жрец Имхотеп, а дочь фараона, колдунья Амонет. Её ненароком пробудили от многовекового сна спецназовцы во главе с героем Тома Круза, и теперь им приходится расхлёбывать последствия — обмотанная бинтами барышня решила завоевать мир.

Чего ждём? Полный перезапуск франшизы со сменой не только создателей, но и стиля. Классические «Мумии» студий Universal и Hammer были ужасами, а серия Стивена Соммерса, выходившая на рубеже веков, — приключенческим кино в духе «Индианы Джонса». Новая же «Мумия» по трейлеру напоминает блокбастер с монстрами, взрывами и драками, который уместнее сравнивать с «Годзиллой» или супергеройским кино, чем с прежними версиями.

Новая «Мумия» станет ещё и попыткой запустить киновселенную монстров Universal (уже второй после того, как неудачного «Дракулу» 2014 года списали в неканон). Если сборы устроят студию, нас ждут такие же блокбастеры про невесту Франкенштейна, Тварь из Чёрной лагуны, Человека-невидимку, Человека-волка и доктора Ван Хельсинга.

Орбита 9

Когда? 15 июня

Что? Испанская научная фантастика.

О чём? Над девушкой Эленой поставили эксперимент: она с рождения жила одна в корабле, летящем в другую систему, и общалась только с компьютерами. В 20 лет она впервые встречает живого человека — ремонтника Алекса, и эксперимент идёт вразнос.

Чего ждём? К сожалению, похоже, что копипасту. В худших традициях «Генезиса» трейлер уже проспойлерил основную интригу. Нас ждёт «неожиданный» сюжетный поворот, много раз обыгранный в таких фильмах, как «Большое космическое путешествие» и «Остров». Сравнение с последним особенно напрашивается. Независимую и малобюджетную европейскую фантастику мы в целом приветствуем, но шансы на то, что стандартный сюжет будет реализован как-то по новому, очень невелики.

Тачки 3

Когда? 15 июня

Что? Мультфильм о разумных машинках, третья часть серии «Тачки».

О чём? Звезда автогонок Молния Маккуин устаревает и не уже может угнаться на трассе за современными тачками вроде заносчивого Джексона Шторма. Скрепя пламенный мотор, ветеран автогонок соглашается пройти апгрейд.

Чего ждём? Попытку Pixar снова доказать, что они могут делать годные продолжения, как во времена «Истории игрушек». Предыдущие «Тачки 2» считаются чуть ли не худшей работой студии, но с тех пор Pixar выпустили обнадёживающий «В поисках Дори».

«Тачки 3» явно будут давить не столько на юмор, сколько на драму. Уже в трейлере видно, что мультик поднимает проблемы ветеранов спорта, которые вынуждены «продаваться» рекламным менеджерам, и вообще «устаревающих» пожилых людей.

Трансформеры: Последний рыцарь

Когда? 22 июня

Что? Боевик о гигантских роботах, пятый фильм серии «Трансформеры».

О чём? Люди и трансформеры окончательно рассорились и ведут войну. Вожак автоботов Оптимус Прайм нашёл-таки создателей своего вида, но те его перепрограммировали и отправили завоёвывать Землю. Так что один из главных героев всей франшизы на сей раз, похоже, злодей. Чтобы его «расколдовать», героям предстоит закопаться в историю трансформеров, которые, оказывается, бывали на Земле столетия назад и служили чуть ли не королю Артуру.

Чего ждём? Много взрывов, битв здоровенных роботов, спецэффектов, шуточек и огромной, как сборы предыдущей части, искусственной планеты (фанаты ещё выясняют, Юникрон это или Кибертрон). А ещё тут снова будут диноботы и вернётся Мегатрон. Кажется, Майкл Бэй решил выкатить на экран всё, что было самого крутого во вселенной Трансформеров. Конечно, мозги на этом фильме надо будет оставлять в раздевалке, чтобы тупой сюжет их окончательно не вынес. Но зрелище должно быть первоклассное.

Гадкий я 3

Когда? 29 июня

Что? Суперзлодейский комедийный мультфильм, третья часть серии «Гадкий я» (не считая «Миньонов»).

О чём? О бывшем суперзлодее, а ныне отце семейства Грю, хозяине жёлтых писклявых миньонов. За то, что он упустил грабителя, беднягу Грю увольняют из Анти-Злодейской лиги. Но нет худа без добра: у героя нашёлся брат-близнец Дрю. Злой, богатый и волосатый.

Чего ждём? Ещё один забавный мультик в стиле предыдущих, на сей раз посвящённый тому, как героя уговаривают отказаться от скучной жизни честного человека и вернуться к суперзлодейству. В трейлере за это агитируют даже миньоны, а разве можно отказать таким милахам?