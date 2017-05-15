В сети появился целый ряд сцен, вырезанных из супергеройского боевика «Логан». Нельзя сказать, что они радикально изменили бы картину — она и без них вполне хороша (почитайте наш обзор на этот счёт). Эти сцены интересны тем, что увязывают «Логана» с другими фильмами серии «Люди Икс» и позволяют зрителям догадаться, в какой версии канона существует этот фильм.

Осторожно, спойлеры!

Саблезубый существовал

В этой сцене ребёнок-мутант интересуется у Логана, всё ли, сказанное в комиксах, враньё. Росомаха подтверждает существование Саблезубого, своего бывшего побратима и заклятого врага. Таким образом, сцена косвенно подтверждает события фильма «Люди Икс: Начало: Росомаха». Этот фильм считается самым неудачным в серии и, возможно, именно поэтому «Логана» решили с ним никак не увязывать.

Росомаха убил Джин Грей

Из сцены с обедом вырезали фрагмент, где профессор Ксавье рассказывает о Джин Грей, представляя её как убитую жену Логана. Момент получился не столько трогательный, сколько неловкий. Эта сцена увязала бы «Логана» с «Людьми Икс 3: Последняя битва».

Один из детей — гипнотизёр

Третья вырезанная сцена показывает, как один из юных фанатов Логана применяет мощный гипноз, заставляя одного из солдат стрелять по своим. Нетрудно понять, почему эту сцену вырезали. Она так и вопиет: «А что, так можно было?!»

Есть ли у этого персонажа аналог в комиксах, пока неясно. По одной из версий, это Тран Кой Ман, близнец вьетнамской супергероини Кармы. Если «Логан» получит продолжение с участием этой команды детей-супергероев, мы можем больше узнать о нём.

Смерть Калибана

Калибан, мутант, чувствительный к солнцу и умеющий находить других мутантов, пожертвовал собой, взорвав гранату в грузовике, полном злодеев. В фильме мы после этого видим только его труп, но в вырезанной сцене показали последние мгновения его жизни.

Логана оштрафовали

Наконец, пятая вырезанная сцена ни на что особо не намекает. Это просто напряжённый, но забавный разговор Логана с полицейской, которая оштрафовала его за превышение скорости.