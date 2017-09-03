Как и многие другие месяцы, сентябрь богат на ужасы. Но на сей раз в их числе самый ожидаемый хоррор года — «Оно» по Стивену Кингу. А ещё нас ждут последнее аниме в России, продолжение самого угарного боевика 2014 года, возвращение Даррена Аронофски и ещё один мультфильм про Lego. И — вы не поверите — никаких Marvel, DC и супергероев!

Оно

Когда? 7 сентября.

Что? Ужасы, экранизация одноимённого романа Стивена Кинга.

О чём? О клоуне-убийце по прозвищу Пеннивайз, который охотится на маленьких американских ребятишек в маленьком американском городке. На самом деле это не человек, а потустороняя сущность, которую дети называют «Оно». Сперва героям придётся противостоять Пеннивайзу в детстве, а потом те, кто выживет и вырастет, снова должны будут взглянуть своему страху в накрашенные глаза.

Чего ждём? Вероятно, главный хоррор этого года. Новую версию неизбежно будут сравнивать с предыдущей экранизацией «Оно», но у новичка есть шанс оказаться даже лучше. Старый телефильм был неплохим благодаря игре прирождённого кинозлодея Тима Карри, но очень затянутым и не таким уж страшным. А тут даже от постера мурашки бегут по коже — что уж говорить про трейлер!

Твоё имя

Когда? 7 сентября

Что? Волшебная притча, мелодрама. Аниме режиссёра Макото Синкая.

О чём? О девушке и парне, которые живут в разных частях Японии и не знают друг друга. Но иногда они каким-то чудом меняются телами и вынуждены некоторое время жить чужой жизнью.

Чего ждём? Одно из главных аниме последних лет, побившее рекорд «Унесённых призраками» по кассовым сборам. Традиционную волшебно-«ванильную» мелодраматическую сказку от Синкая, полную облаков, поездов, проводов, дивных пейзажей и грустных девушек. Кое-кто именно за это не любит работы Синкая, но, судя по оценкам и сборам, поклонники в большинстве.

Заядлые отаку, конечно, уже видели этот мультфильм — он вышел ещё в 2016 году. Мы даже публиковали на него очень положительный обзор. Но даже если для вас это не новинка, сходить на «Твоё имя» всё равно стоит, и вовсе не из принципа «поддержать аниме в прокате, чтобы ещё закупили». Наоборот: учитывая, как могут измениться правила кинопроката, это, возможно, последний раз, когда аниме показывают в кинотеатрах России.

Главная нефантастическая премьера Удача Логана Когда? 7 сентября Что? Криминальная комедия. О чём? О двух братьях-долботрясах Логанах — уволенном со стройки Джимми (Ченнинг Тейтум) и одноруком бармене Клайде (Адам Драйвер) — которые решают ограбить… автогонку. И для этого собирают команду из чокнутого подрывника (Дэниел Крэйг), хакера и прочих необходимых при налёте бандитов. Чего ждём? Весёлое кино о «великом ограблении». Такие фильмы можно считать своего рода поджанром, и один из его главных мастеров — Стивен Содерберг. Он в своё время снял трилогию про друзей Оушена, а теперь, по сути, пародирует сам себя в «Удаче Логана». Будет смешно, энергично и много хороших актёров (помимо упомянутых ещё Сет Макфарлейн, Себастьян Стэн, Кэти Холмс и Хилари Суонк). Трейлер

мама!

Когда? 14 сентября

Что? Ужасы, психологический триллер от Даррена Аронофски.

О чём? Поначалу всё вроде бы банально: муж и жена (Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс) въезжают в новый дом. Но вместо призраков к ним вселяется пара постарше (Эд Харрис и Мишель Пфайффер), которую пригласил муж. И для героини Лоуренс райский домик становится адом, полным мистической чертовщины.

Чего ждём? В руках другого режиссёра этот сюжет мог превратиться в штамповый ужастик. Но Аронофски — мастер психологического сюрреализма, в его фильмах вроде «Чёрного лебедя» и «Фонтана» фантастические видения появляются не сами по себе, а чтобы символически подчеркнуть основной конфликт. Чертовщина, показанная в трейлере, имеет все шансы оказаться галлюцинациями главной героини. Так что ждём в первую очередь драму о безумии и семейной жизни, а уже во вторую — ужасы.

А ещё ждём попытку Аронофски реабилитироваться в глазах студий и снять прибыльное кино. Его последний проект, грандиозное фэнтези «Ной», был так дорог, что с трудом вышел «в ноль». Как показал пример М. Найта Шьямалана, ужасы и психологические триллеры — лучший способ для режиссёра, лишённого крупных бюджетов, напомнить о себе и вернуться в строй.

Kingsman: Золотое кольцо

Когда? 21 сентября

Что? Супершпионский боевик по комиксам Марка Миллара. Продолжение фильма «Kingsman: Секретная служба».

О чём? О секретной британской организации Kingsman, которая борется с суперзлодеями при помощи фантастических гаджетов и джентльменских манер. В предыдущей части паренёк Эггзи стал членом этого элитного клуба, но уже на первой минуте трейлера злодеи, которыми командует героиня Джулианны Мур, уничтожают его штаб-квартиру. Теперь кингсменам предстоит отправиться на поиски врага в США, где есть аналогичная организация, Statesmen.

Чего ждём? Продолжение весёлого и циничного угара от Мэттью Вона, который начался в первой части. Остроумную и злую пародию на шпионское кино в духе бондианы, и одновременно с этим — лихой боевик с великолепной хореографией экшен-сцен.

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

Когда? 21 сентября

Что? Комедийный мультфильм, «экранизация» набора Lego Ninjago.

О чём? Злодейский злодей Гармадон нападает на мирный мир Ниндзяго. На защиту невинных становится команда ниндзя и роботов, которую возглавляет сын Гармадона, юный Ллойд.

Чего ждём? Вряд ли «Ниндзяго» сможет потягаться с глубиной «Лего Фильма» или хотя бы пародийным остроумием «Лего Бэтмена». Всё-таки мультфильм призван в первую очередь прорекламировать наборы Ninjago и их вселенную, а это сильно ограничивает возможности для отсылок и пародий. Но создатели выкручиваются как могут. Судя по трейлеру, одной из центральных тем будет конфликт доброго сына и злого отца, который явно не случайно напоминает Дарта Вейдера с рогами.

Коматозники

Когда? 28 сентября

Что? Мистический триллер. Сиквел-ремейк одноимённой картины 1990 года

О чём? Студенты-медики во главе с героиней Эллен Пейдж экспериментируют, вводя друг друга в состояние клинической смерти и стараясь пробыть «по ту сторону» всё дольше и дольше. Но поскольку играть в Бога — это что-то плохое, их за это ждёт возмездие с той стороны. Для начала — жуткие видения.

Чего ждём? Очередной ремейк, притворяющийся сиквелом. Несмотря на совпадающую завязку, картина будет сюжетным продолжением оригинала, а Кифер Сазерленд, сыгравший главного героя в старых «Коматозниках», появится и в новой версии.

Оригинальный фильм в своё время встретили не лучшим образом, хотя время это и сгладило. Сама идея оказалась не такой уж интригующей — погружения в загробный мир оказались лишь поводом показать героям видения их грехов из прошлого. Скорее всего, новый фильм пойдёт по тому же пути, только добавив больше ужасов.

Но в главной роли хорошая актриса Эллен Пейдж, а за рулём проекта — неплохой режиссёр Нильс Арден Оплев (первая версия «Девушки с татуировкой дракона» и пилотные эпизоды «Мистера Робота» и «Под куполом»). Так что есть шансы хотя бы на качественное исполнение.