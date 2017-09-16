Почему «Звёздные войны» теряют режиссёров

Четверо режиссёров «Звёздных войн». Из них до конца работы дотянул только Гарет Эдвардс (крайний слева). И того, по слухам, задвинули на пересъёмках

На прошлой неделе студия Lucasfilm уволила режиссёра девятого эпизода Колина Треворроу. Официально — из-за творческих разногласий, но анонимные источники винят во всём сложный характер и непомерное эго Колина, разругавшегося с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. А во вторник студия нашла Треворроу замену в лице режиссёра «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамса. Решение очевидное, но крайне противоречивое. Оно заставляет задуматься, какие проблемы испытывает сейчас Lucasfilm, и чего ждать от будущих «Звёздных войн».

Почему уволили Треворроу

Официальный пресс-релиз называет решение обоюдным, а причиной объявлены творческие разногласия.

Lucasfilm и Колин Треворроу решили прекратить сотрудничество над IX эпизодом. На протяжении всего рабочего процесса Колин оставался замечательным сотрудником, но мы все вместе пришли к выводу, что у нас разные представления о проекте. Мы желаем Колину всех благ.

«Творческие разногласия» — ни о чём не говорящая формулировка. К ней часто прибегают, когда не хотят рассказывать о конфликтах. В случае с Треворроу ничто не предвещало беды. Всего два месяца назад, когда Lucasfilm уволили режиссёров фильма о Хане Соло, Треворроу заверял, что у него нет никаких проблем с Кеннеди.

В прессе много говорят о контроле, но на самом деле съёмки фильма — это совместный процесс. Я не запираюсь в комнате с криками: «Я здесь принимаю решения! Я!», а продюсеры не пытаются выломать дверь. Мне кажется, сейчас за редкими-редкими исключениями больше нет такой вещи, как финальный монтаж. И я думаю, что для любого фильма лучший вариант — когда продюсер, сценарист и режиссёр думают одинаково и снимают один и тот же фильм. Пока что мне везло, и у меня ни с кем не было конфликтов, над каким бы фильмом я ни работал. Такое бывает, и я знаю, как это тяжело. Но у меня таких проблем нет. Колин Треворроу, июль 2017

Тем не менее именно тогда появились первые слухи о возможной замене режиссёра. Поводом стал выход картины Треворроу «Книга Генри». Фильм с треском провалился в прокате и подвергся разгромной критике. Фанаты далёкой галактики принялись изливать в твиттере сомнения в том, что Колину под силу завершить сверхновую трилогию.

Однако провала «Книги Генри» было мало, чтобы пошатнуть позиции режиссёра. Для Треворроу «Книга» была личным проектом, снятым за небольшие деньги. За его плечами по-прежнему высились успехи «Мира юрского периода», заработавшего в прокате свыше полутора миллиардов долларов. Спекуляции о его замене вскоре улеглись. И тут Lucasfilm объявила о расторжении контракта.

Вскоре в издании Vulture появились откровения анонимных источников, якобы знавших ситуацию с девятым эпизодом во всех красках. По их сведениям, в увольнении виноват исключительно сам Треворроу.

Во время съёмок «Мира юрского периода» Колин потратил уйму энергии на то, чтобы отстоять своё мнение. Поскольку его нанял лично Стивен Спилберг, никто не мог взять и просто выгнать его. Но когда касса «Мира» взлетела выше крыши, а Колин принялся за «Книгу Генри», он сделался невыносим. Он всегда был эгоистом, а теперь и подавно…

У «Звёздных войн» сегодня один страж, и имя ему Кэтлин Кеннеди. Перейдёшь ей дорогу — и ты не жилец. С тобой кончено. Эти молодые и зелёные режиссёры хотят сделать то, сделать сё… Эти парни, Лорд и Миллер, Колин Треворроу, разбогатели слишком быстро и уверовали в свою гениальность. Они не хотели играть по правилам. Но Кэтлин Кеннеди так просто не обойдёшь.

О самоуверенности Треворроу, переходящей в самолюбование, было известно и раньше. Ещё во время пресс-тура в поддержку «Мира юрского периода» режиссёр отмечал, что не ощущал давления, поскольку был абсолютно уверен в своих силах.

Режиссёрам требуется чувство уверенности, граничащее с неадекватностью. Ты должен балансировать на грани высокомерия, но никогда не переходить эту грань.

Колин Треворроу

Похоже, в случае с Кеннеди Колин эту грань перешёл. Согласно источникам Vulture, у IX эпизода не прекращались проблемы со сценарием. Треворроу придирался к предлагаемым студией вариантам, и в итоге Кеннеди решила обойтись без него.

О проблемах со сценарием стало известно в прошлом месяце, когда студия наняла автора «Гарри Поттера и проклятого дитя» Джека Торна переделать сценарий Треворроу. Но если Торн и успел внести какие-то изменения, они не пригодятся новому режиссёру. Сценарий доработает сам Абрамс при помощи оскароносного Криса Террио.

Почему увольнение Треворроу — это плохо

Само по себе оно не так страшно, тем более если слухи о поведении Колина верны. Творческие разногласия при создании фильмов нередки, а в такой значимой и прибыльной франшизе, как «Звёздные войны», студийный контроль неизбежен. Пугает другое: это далеко не первое увольнение в Lucasfilm.

В июле режиссёры спин-оффа про Хана Соло Фил Лорд и Крис Миллер были уволены прямо со съёмок. Режиссёра другого спин-оффа Джоша Транка уволили ещё до их начала. Даже Гарет Эдвардс, постановщик тепло принятого публикой «Изгоя-один», под конец был отстранён от работы, и пересъемками руководил сценарист Тони Гилрой. Только две из пяти новых картин по «Звёздным войнам» обошлись без смены режиссёра, да и то в «Пробуждении Силы» за полгода до съёмок экстренно меняли сценариста.

Похоже, студия ошиблась, делая ставку на молодых и талантливых. Транк, Эдвардс и Треворроу получили приглашение в «Звёздные войны», имея за душой всего по два фильма — независимый хит и блокбастер (при этом «блокбастер» Транка тогда даже не успел выйти, а в итоге оказался провалом). Жизнь не успела подготовить их к работе над «Звёздными войнами», и сложно винить в этом молодых режиссёров. Вопрос не к ним.

Если вы увольняете уже третьего режиссёра за два года, пора менять кадровую службу. Сколько можно ошибаться? Если Транк, Треворроу, Лорд и Миллер не подошли, то что сказать о человеке, который дал им работу? Зачем обвинять Лорда с Миллером, что они пытались добавить Хану Соло юмора, если их специализация — комедии? Зачем приглашать Треворроу, если вас не устраивает его самоуверенность, о которой давно известно?

Последние перестановки в Lucasfilm намекают, что в студии провели работу над ошибками. Сложно сомневаться в опыте Рона Ховарда и Джей Джей Абрамса. Смущает другое. Из уволенных режиссёров только Транк был выгнан за «неподобающее поведение». Треворроу и Миллера с Лордом попросили на выход из-за творческих разногласий с руководством. Их увольнение не связано с профессиональной компетенцией, просто их взгляды на собственные фильмы разошлись с мнением Кеннеди. И если Миллера с Лордом можно обвинить в потере контроля над процессом, то Треворроу вообще не приступал к съёмкам!

Выходит, в Lucasfilm существует лишь одна точка зрения на будущее франшизы — мнение Кеннеди и сюжетной группы. И назначение новых режиссёров предстаёт в ином свете: Ховард никогда не был замечен в конфликтах со студией, а Абрамс, по слухам, при работе над «Пробуждением Силы» не перечил Кеннеди.

Чем опасно назначение Абрамса

С точки зрения Кеннеди, Абрамс — идеальный режиссёр. Он надёжен, обладает авторитетом и не конфликтен. Но главное его достоинство даже не в этом. В отличие от Лорда, Миллера и, по-видимому, Треворроу, Джей Джей знает, каково быть частью франшизы. Он понимает, что его задача не протолкнуть своё видение, а дать публике то, чего она хочет, и заработать на этом. Голливудское кино — это в первую очередь бизнес, и режиссёры студийного блокбастера обязаны играть по правилам студии.

От этого не застрахован никто. Джосс Уидон, по слухам, был обязан вставить во вторых «Мстителей» сцену, подводящую к фильму «Тор: Рагнарёк», а Эдгар Райт потерял работу над «Человеком-муравьём», потому что не хотел завязывать его на остальную киновселенную. Блокбастеры и киновселенные поставлены на поток, а талант и индивидуальность не играют роли. Они скорее даже отпугнут студию, ведь самобытный режиссёр, чего доброго, начнёт отстаивать своё видение. Для студии каждый фильм лишь кусочек мозаики, и ей важно, чтобы так оставалось дальше. А значит, от будущих режиссёров «Звёздных войн» потребуется только съёмки вовремя заканчивать да из бюджета не выбиваться.

Режиссёрам всегда приходилось считаться с продюсерами и студиями. Достаточно вспомнить, как могущественный Дэвид Селзник тасовал режиссёров на съёмках, чтобы на выходе получились «Унесённые ветром». Похоже, Голливуд возвращается к максимальному студийному контролю. Будущее «Звёздных войн», киновселенных Marvel и DC определяют не режиссёры, а продюсеры — Кэтлин Кеннеди, Кевин Файги и Тоби Эммерих. И Абрамс, в отличие от выходцев из независимого кино Транка, Эдвардса и Треворроу, прекрасно это понимает.

Так что подобные встряски мы будем наблюдать ещё не раз. Стоит кому-то из режиссёров перейти дорогу Кеннеди, и его дни в далёкой галактике будут сочтены. Иронично, что это происходит со «Звёздными войнами», создатель которых в 1970-е делал всё, чтобы уйти от студийного контроля к творческой свободе.

Lucasfilm боятся рисковать своим главным активом и делают ставку на то, что не может провалиться. «Пробуждение Силы» и «Изгой» показали, что студия решила копировать стиль и атмосферу оригинальной трилогии.

И здесь Абрамс чувствует себя в своей тарелке. Порой он так увлекается подражанием оригиналу, что забывает, что снимает самостоятельное кино. Конечно, Треворроу был немногим лучше — его «Мир юрского периода» тоже копировал оригинальный фильм Спилберга. Но Колин хотя бы отстаивал своё видение. С Абрамсом же ясно заранее: нас ждёт новое прочтение шестого эпизода.

Судя по сборам, пока что зрители принимают такой подход. Но сколько можно смотреть одно и то же? Рано или поздно студии придётся заняться поисками новых интересных тем. И найдёт ли Кеннеди тогда подходящих режиссёров?

Вместо эпилога

Кэти была моим наставником всю мою жизнь, хотя я впервые понял это только тогда, когда мы начали работать вместе. Я увидел, как много она вкладывает в свои фильмы: и частичку собственного сердца, и блестящие навыки рассказчика, и способность заглянуть в человеческую душу. Я осознал, как много того, что я любил в этих фильмах, исходило от неё. Я учусь у неё каждый день. Сейчас она мой главный союзник в том, что я делаю, — она и собранная ею команда невероятных творцов и рассказчиков. Я не сомневаюсь, что всё это выльется в фильм, подобных которому я ещё никогда не делал, потому что этот фильм снимаю не только я. Его снимают люди, которые искренне заботятся о том, что делают. Колин Треворроу, июль 2017 года