«Рэмпейдж»: неужели тупой фильм может быть хорошим?

Rampage
Жанр: фильм о монстрах
Режиссёр: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Наоми Харрис, Джо Манганьелло
Премьера в России: 12 апреля 2018
Возрастной рейтинг: 16+
Похоже на: «Конг: Остров Черепа» (2017)
«Эволюция» (2001)
«Разлом Сан-Андреас» (2015)
«Рэмпейдж» основан на старой серии игр, суть которой была в том, что монстры громили всё вокруг. И в этом плане экранизация определённо близка к первоисточнику.
Сразу нужно сказать фильму спасибо за честность. «Рэмпейдж» не играет с жанрами, не притворяется чем-то, чем не является (в отличие, например, от фильма «Конг: Остров Черепа»). Перед нами аттракцион, полный адреналина и тестостерона, не замутненный ничем лишним. Сложные… да и вообще какие бы то ни было характеры героев? В мусор. Извилистый сюжет? Зачем? Драма и мораль? Самую малость, а то общественность задавит. А вот чего в фильме много, так это монстров, военной техники и Дуэйна Джонсона.
Скала в «Рэмпейдже» находится в идеальной для себя среде: трюки, взрывы, крупные планы брутальной лысины. Дуэйн вобрал в себя лучшие черты героев боевиков 1990-х в исполнении Шварценеггера и Уиллиса. Приятно, что на фоне монстров ему не дают потеряться и всегда придумывают занятие. Причем действительно полезное и не притянутое за уши. Монстры и люди в этом фильме работают на равных.
Да, всё крайне упрощено. Герои плоские, говорят несусветно пафосные банальности, актёры практически не стараются играть. Особенно выделяется Джеффри Дин Морган в роли правительственного агента с замашками ковбоя, который собрал в своих репликах все штампы за историю кино.
Но отлаженная машина голливудского развлечения работает без сбоев: всё на своих местах. Каждый персонаж тут нужен не для создания глубины, а для того, чтобы сказать или сделать что-то важное для сюжета. В этом смысле очень правильно, что коллег и стажеров главного героя, показанных в начале фильма, не стали тащить за ним дальше.
Необходимая драматическая пауза в фильме всего одна. Пафосные моменты разбиваются шутками и самоиронией. По-настоящему раздражает разве что манера всех персонажей проговаривать сюжет вслух, подчёркивая очевидные вещи.
В общем, авторы сделали все, чтобы зрителей ничто не отвлекало от главного действующего лица фильма – его величества Разрушения! Рушится и взрывается все: космическая станция, высотные здания, масса военной техники — самолеты, джипы, танки, вертолеты. Очень много вертолетов. И они постоянно взрываются.
Анимация монстров проработана на пять с плюсом, как и хореография боев между ними. Не забыли даже про кровавую расчлененку. Мало того, чудовища в фильме — это не просто крупные версии обычных животных. Тут есть и очень специфические гибриды типа волка-летяги, который стреляет иглами из хвоста.
Именно с монстрами связана единственная линия взаимоотношений, которая удостоилась хоть какой-то проработки, – между Скалой и обезьяной Джорджем. Ведь какой хороший боевик может обойтись без броманса?
- честно
- зрелищно
- смешно
- глупо
- плоско
- местами пошловато
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