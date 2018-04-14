«Рэмпейдж»: неужели тупой фильм может быть хорошим?

Экспериментальный патоген заражает трех животных: волка, аллигатора и гориллу Джорджа. Животные начинают быстро расти, проявлять необычные способности и агрессию. И только очень накачанный приматолог с темным прошлым может помешать чудищам разрушить город.

Rampage Жанр: фильм о монстрах

Режиссёр: Брэд Пейтон

В ролях: Дуэйн «Скала» Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Наоми Харрис, Джо Манганьелло

Премьера в России: 12 апреля 2018

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Конг: Остров Черепа» (2017)

«Эволюция» (2001)

«Разлом Сан-Андреас» (2015)

«Рэмпейдж» основан на старой серии игр, суть которой была в том, что монстры громили всё вокруг. И в этом плане экранизация определённо близка к первоисточнику.

Сразу нужно сказать фильму спасибо за честность. «Рэмпейдж» не играет с жанрами, не притворяется чем-то, чем не является (в отличие, например, от фильма «Конг: Остров Черепа»). Перед нами аттракцион, полный адреналина и тестостерона, не замутненный ничем лишним. Сложные… да и вообще какие бы то ни было характеры героев? В мусор. Извилистый сюжет? Зачем? Драма и мораль? Самую малость, а то общественность задавит. А вот чего в фильме много, так это монстров, военной техники и Дуэйна Джонсона.

Скала в «Рэмпейдже» находится в идеальной для себя среде: трюки, взрывы, крупные планы брутальной лысины. Дуэйн вобрал в себя лучшие черты героев боевиков 1990-х в исполнении Шварценеггера и Уиллиса. Приятно, что на фоне монстров ему не дают потеряться и всегда придумывают занятие. Причем действительно полезное и не притянутое за уши. Монстры и люди в этом фильме работают на равных.

Да, всё крайне упрощено. Герои плоские, говорят несусветно пафосные банальности, актёры практически не стараются играть. Особенно выделяется Джеффри Дин Морган в роли правительственного агента с замашками ковбоя, который собрал в своих репликах все штампы за историю кино.

Но отлаженная машина голливудского развлечения работает без сбоев: всё на своих местах. Каждый персонаж тут нужен не для создания глубины, а для того, чтобы сказать или сделать что-то важное для сюжета. В этом смысле очень правильно, что коллег и стажеров главного героя, показанных в начале фильма, не стали тащить за ним дальше.

Необходимая драматическая пауза в фильме всего одна. Пафосные моменты разбиваются шутками и самоиронией. По-настоящему раздражает разве что манера всех персонажей проговаривать сюжет вслух, подчёркивая очевидные вещи.

В общем, авторы сделали все, чтобы зрителей ничто не отвлекало от главного действующего лица фильма – его величества Разрушения! Рушится и взрывается все: космическая станция, высотные здания, масса военной техники — самолеты, джипы, танки, вертолеты. Очень много вертолетов. И они постоянно взрываются.

Анимация монстров проработана на пять с плюсом, как и хореография боев между ними. Не забыли даже про кровавую расчлененку. Мало того, чудовища в фильме — это не просто крупные версии обычных животных. Тут есть и очень специфические гибриды типа волка-летяги, который стреляет иглами из хвоста.

Именно с монстрами связана единственная линия взаимоотношений, которая удостоилась хоть какой-то проработки, – между Скалой и обезьяной Джорджем. Ведь какой хороший боевик может обойтись без броманса?

Незамутненный развлекательный боевик. Большой мужик, большие монстры и много разрушений. Что еще нужно для двух часов хорошего отдыха?