Спортивная карьера Молнии Маккуина стремительно летит в кювет после страшной аварии на трассе. Пока он восстанавливается после травмы, лавры величайшего гоночного автомобиля мира отбирает дерзкий новичок Джексон Шторм. Он и другие машины последнего поколения технически совершеннее, чем ветераны гонок, — возможно, Молнии пора на покой?

Жанр: анимационная комедия, спортивная драма

Режиссёр: Брайан Фи

Роли озвучивают: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Ларри-кабельщик, Арми Хаммер

Роли дублируют: Дмитрий Харатьян, Ирина Пегова, Станислав Стрелков, Виктор Хориняк, Алика Смехова

Премьера в России: 15 июня 2017 года

Возрастной рейтинг: 6+

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С тех пор как Pixar, славившаяся уникальным подходом к каждой своей работе, анонсировала и выпустила несколько сиквелов, всё чаще раздаются голоса, что студия уже не та и её лучшие времена позади. Конечно, это излишне пессимистичный взгляд, однако сиквелы Pixar действительно получались разного уровня: сравните отличную «В поисках Дори» со вторичным «Университетом монстров».

Но настоящим бедствием стали «Тачки 2». Критики считают их едва ли не худшей работой Pixar — и есть за что: шпионский боевик слабо подходит для мира говорящих автомобилей. После этого мультфильма, а также совсем детских спин-оффов про Самолёты (правда, от другой студии), окончательно исчерпавших потенциал вселенной, продолжения не хотелось совсем.

Однако создатели «Тачек 3» учли ошибки второй части и выдали именно то, чего мы ждём от фильма о говорящих машинах, — первоклассную спортивную драму. Конечно, в таком жанре не избежать штампов — сюжет предсказуем для любого, кто смотрел «Рокки». Но Pixar всё равно удалось интересно подать историю и привнести в серию свежести.

Лучшее пополнение — Круз Рамирес, девушка-болид, по сути, второй главный герой мультфильма. Круз получилась яркой — бойкой и настойчивой, но не раздражающей, забавной, но не глупой. Их отношения с Молнией (никакой романтики, всё строго профессионально!) — центральная тема сюжета. Изначально Круз должна помочь ветерану вернуться в большой спорт, но, когда её методы перестают работать, она не сдаётся, пытается лучше понять Молнию и сама учится у него. Ведь у неё тоже когда-то была мечта участвовать в гонках, разбившаяся о неуверенность в себе.

Создатели «Тачек 3» учли ошибки второй части и выдали именно то, чего мы ждём от фильма о говорящих машинах

Проходит эволюцию и сам Маккуин — он начинает бояться, что его время уходит. Но память о наставнике Доке Хадсоне и пример в виде молодой, сомневающейся в себе, но перспективной Круз помогают Макккуину снова поверить в свои силы и вернуться на трассу. Герои вместе преодолевают страхи и сомнения, а что будет дальше — нетрудно догадаться…

А вот что неприятно удивляет, так это нехватка юмора. Обычно работы Pixar, даже такие грустные, как «Вверх», находят чем зацепить и детей, для которых тяжкие размышления и самокопания — лишь передышки между забавными ужимками и искромётными диалогами. Но это не тот случай. «Тачки 3» полны серьёзных монологов, а шуток в нём не то чтобы совсем нет, но заметно меньше, чем в прошлых частях, — и почти все удачные собраны в одном эпизоде с гонками на выживание. Возможно, потому основной весельчак серии Мэтр, фактически главный герой второй части, задвинут на задний план.

Да и остальные персонажи прописаны поверхностно — Смоки, старый знакомый Дока Хадсона, кажется его копией, а соперник Молнии Шторм, хотя периодически блистает остроумием, ведёт себя как мотиватор для героя, а не полноценная личность. Нам даже не покажут его реакцию на события финала.

Но к чёрту нехватку юмора, предсказуемый сюжет и банальную мораль! В спортивной драме важнее не драма, а спорт — и здесь создатели «Тачек 3» выложились на полную. Болиды несутся по невероятно красивой трассе, мелькают повороты, ревёт мотор, дымится резина — и остаётся только восхищаться, с каким увлечением и вдохновением авторы подошли к теме гонок. Когда на пит-стопе меняют колёса, начинаешь считать секунды — такой азарт захватывает! Герои с одинаковой страстью гоняют по трассам, лесам и пляжу — этот восторг подделать невозможно.

Итог: достойное продолжение, хорошая спортивная драма и признание в любви к автогонкам. «Тачки 3» не привносят в серию новизны, но реабилитируют её после сомнительной второй части.

Смотри также «Тачки 3» и NASCAR: как мы ездили на презентацию Pixar Наш корреспондент побывал в штаб-квартире анимационной студии и на гоночной трассе Сонома, где представляли новый анимационный фильм о гоночных машинках.

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